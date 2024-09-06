تيم والز: الموالون لغزة يتظاهرون لكل الأسباب الصحيحة

في تحول للخطاب الديموقراطي، قال تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الخميس إن أولئك المحتجين على الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل ضد حماس في غزة، يفعلون ذلك "لجميع الأسباب الصحيحة"، حيث يسعى الديمقراطيون إلى تحقيق توازن بين دعم إسرائيل والوقوف بجانب المدنيين الفلسطينيين في محنتهم الإنسانية.

جاءت تعليقات والز في مقابلة مع محطة إذاعية عامة محلية في ميشيغان، وهي ولاية تضم عدداً كبيراً من السكان الأمريكيين المسلمين، كما تعد أيضاً ولاية متأرجحة رئيسية في نوفمبر المقبل. ويبدو أن تعليقاته تشير إلى تحول في الخطاب، وإن لم يكن في السياسة، من الدعم الثابت لإسرائيل الذي أظهرته نائبة الرئيس كامالا هاريس في المؤتمر الوطني الديمقراطي الشهر الماضي.

وقال والز إن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى اندلاع الحرب، كان "عملاً مروعاً من أعمال العنف ضد شعب إسرائيل. ومن المؤكد أن لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم". إلا أنه استطرد قائلاً: "لا يمكننا أن نسمح بما حدث في غزة. للشعب الفلسطيني كل الحق في الحياة والحرية".

خلال المقابلة، سئل والز أيضاً عن كيفية تعامل إدارة هاريس مع الصراع بين إسرائيل وحماس المستمر منذ 11 شهراً تقريباً، وما إذا كانت ستختلف عن نهج الرئيس جو بايدن، الذي دعم إسرائيل أثناء العمل على التوسط لوقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس .

ولم يشر والز إلى الرهائن الستة، ومن بينهم الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، الذين أعدمتهم حماس الأسبوع الماضي في غزة مع اقتراب القوات الإسرائيلية. كما أنه لم يأت على ذكر الاحتجاجات التي تنطوي على العنف والتخريب والتي كثيراً

ما تستهدف الأمريكيين اليهود.

وتعهدت هاريس، التي تحدثت بحماس أكبر عن محنة المدنيين الفلسطينيين في غزة من بايدن، بمواصلة دعم إسرائيل.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز