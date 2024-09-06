61 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

عززت أسواق الأسهم مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الحالي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 61 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والمالية والصناعة.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 52.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و8 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.531 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.75% أو ما يعادل 163.12 نقطة ليغلق عند 9448.05 نقطة، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.52% رابحاً نحو 140.4 نقطة ليقفل عند 9362.89 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 3.1% والصناعة 2.96% والمالية 1.87% والطاقة 1.48% والاتصالات 1.08% والمرافق 5.53%.

فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 47.4 نقطة ليغلق عند 4372.87 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.2% والمالية 1.38% والاتصالات 1.11% والصناعة 0.48%.