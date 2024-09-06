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النفط في أدنى مستوياته خلال 18 شهراً

9/6/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ سعر خام برنت، الجمعة، أدنى مستوياته منذ مارس 2023، متأثراً بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، رغم قرار دول مصدرة أعضاء في تحالف أوبك بلاس تأجيل زيادة إنتاجها.

وفي نحو الساعة 16,25 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2,46% إلى 70,90 دولاراً.

وتراجع سعر نظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط 2,46% ليصل إلى 67,45 دولاراً للبرميل.

وقال المحلل في شركة "إكسينيتي" هان تان: إن "المخاوف المتزايدة من الركود" تبقي النفط في المنطقة السلبية "رغم تأجيل أوبك بلاس خطتها لزيادة العرض في أكتوبر المقبل".

وفي ظل الضغط في مواجهة الانخفاض الأخير في الأسعار، اتفق ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلاس)، الخميس، على "تمديد تخفيضاتهم الطوعية الإضافية للإنتاج بمقدار 2,2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين"، بحسب ما قالوا في بيان.

وكان تحالف "أوبك بلاس" قرر في يونيو التراجع تدريجياً عن التخفيضات، بمعدل 180 ألف برميل يومياً تضاف كل شهر ابتداء من أكتوبر المقبل.

لكن التغيير في استراتيجية التحالف "لا يثير إعجاب سوق النفط"، كما يؤكد محللو شركة "دي إن بي".

وشدد المحلل في شركة "إس إي بي" أولي هفالباي على أن هذا التغيير في خريطة الطريق "لم يكن كافياً للتعويض عن الخسائر القوية في أسعار النفط الخام التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة".

وتظل السوق تراقب أدنى مؤشرات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة، ما قد يغذي المخاوف من الركود.

في الوقت نفسه، أشار هفالباي إلى أن "مخاوف عميقة لا تزال قائمة، لا سيما في ما يتعلق بالصين التي تمثل بشكل عام نحو 40% من النمو السنوي في الطلب العالمي".

وكانت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، في قلب مخاوف المستثمرين منذ تباطؤ معدل نموها الاقتصادي في الربع الثاني.

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