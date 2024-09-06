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مقتل مواطنة أمريكية - تركية برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

9/6/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقيت مواطنة أمريكية - تركية حتفها برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية، بحسب
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكر تقرير للوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة
بإصابتها الحرجة في الرأس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الناشطة وهي من أصول تركية، كانت تشارك في "مسيرة بيتا" الأسبوعية المناهضة لتوسيع مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المسيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة، ولم يتسن التأكد من صحة هذا التقرير من مصدر مستقل.

في السياق، أعلنت زارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بوفاة أمريكية بالضفة الغربية،
وقالت إنها تسعى "بشكل عاجل" للحصول على معلومات حول مقتل أميركية في الضفة الغربية.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية التركية مقتل المواطنة التركية برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.


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