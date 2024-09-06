مقتل مواطنة أمريكية - تركية برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقيت مواطنة أمريكية - تركية حتفها برصاص القوات الإسرائيلية في أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية، بحسب
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكر تقرير للوكالة نقلاً عن مصادر طبية أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة
بإصابتها الحرجة في الرأس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الناشطة وهي من أصول تركية، كانت تشارك في "مسيرة بيتا" الأسبوعية المناهضة لتوسيع مستوطنة إسرائيلية في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها على المسيرة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة، ولم يتسن التأكد من صحة هذا التقرير من مصدر مستقل.
في السياق، أعلنت زارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بوفاة أمريكية بالضفة الغربية،
وقالت إنها تسعى "بشكل عاجل" للحصول على معلومات حول مقتل أميركية في الضفة الغربية.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية التركية مقتل المواطنة التركية برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
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