رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

وفخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، إمكانيات تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ في أبوظبي فخامة فيليكس تشيسكيدي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.. ورحب سموه بالرئيس الضيف.. متمنياً له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما..معبراً عن تمنياته للكونغو وشعبها دوام النماء والسلام والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع دول القارة الإفريقية لما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم التنمية والاستقرار والازدهار في القارة ويعود بالخير والنماء على شعوبها كافة.

من جانبه أعرب فخامة فيليكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة مثمناً تعاون دولة الإمارات مع جمهورية الكونغو الديموقراطية ومبادراتها الإنسانية والتنموية في أفريقيا وجهودها الداعمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة..كما حضره الوفد المرافق لرئيس الكونغو الديمقراطية.