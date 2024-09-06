رداً على محمد بن راشد.. حميد النعيمي: نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق

(MENAFN
- Al-Bayan)
رد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على تحية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها سموه له، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في عجمان.
وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء
وقال سموه في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على حسابه في منصة "X": "أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..
لك منا كل الود والتقدير.. نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق، ولا تزيدنا الأيام والسنوات إلا إخلاصاً له وتفانياً
من أجله، وسعياً في إعلاء رايته وإسعاد شعبنا".
وأضاف سموه: "هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء".
وختم سموه قائلاً: "حفظ الله بلادنا وأدام أمنها واستقرارها، وحفظ الله قيادتنا وأدام نجاحاتها وإنجازاتها، وحفظ الله شعبنا وأبقاه سنداً وعضداً لقيادته".
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