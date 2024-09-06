رداً على محمد بن راشد.. حميد النعيمي: نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق

رد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على تحية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها سموه له، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ43 لتولي سموه مقاليد الحكم في عجمان.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء

وقال سموه في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على حسابه في منصة "X": "أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي..

لك منا كل الود والتقدير.. نتشرف بخدمة الوطن طالما بقي القلب يخفق، ولا تزيدنا الأيام والسنوات إلا إخلاصاً له وتفانياً

من أجله، وسعياً في إعلاء رايته وإسعاد شعبنا".



وأضاف سموه: "هذا الوطن الغالي العزيز أمانة في أعناقنا جميعاً، نصونه بالنفس والنفيس، بناه الآباء المؤسسون، وحفظه الأوفياء المخلصون، وعلى دربهم تسير الأجيال بخطى قوية ثابتة واثقة راسخة نحو المجد والعلياء".



وختم سموه قائلاً: "حفظ الله بلادنا وأدام أمنها واستقرارها، وحفظ الله قيادتنا وأدام نجاحاتها وإنجازاتها، وحفظ الله شعبنا وأبقاه سنداً وعضداً لقيادته".