أوبو تجدد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للمواسم الثلاثة المقبلة

(MENAFN
Editorial) الدوحة، قطر، 6 سبتمبر 2024 – أعلنت أوبو (OPPO) عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للمواسم الثلاثة المقبلة، والتي تشمل العديد من منافسات اليويفا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات ونهائي دوري أبطال أوروبا للشباب. وفي إطار الشراكة التي امتدت خلال الموسمين السابقين، ستواصل OPPO في جهودها والاستفادة من أحدث تقنياتها المتطورة في مجال الهواتف الذكية وسماعات الرأس والساعات الذكية، لتحقيق التواصل بين المشجعين وعالم كرة القدم، وتقديم تجارب مشاهدة استثنائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
OPPO والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتفلان بتجديد شراكتهما
أعلنت OPPO عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بوصفها الشريك الرسمي لمنتجات الهواتف الذكية، وذلك خلال حدثٍ خاص حضره بيلي تشانغ، رئيس شركة MKT للمبيعات والخدمات الخارجية لدى OPPO، وجاي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفاجأ أسطورة مدريديستا إيكر كاسياس فرنانديز، الحضور بمشاركته في هذا الحدث، حيث التقى بالمشجعين واستعرض أحدث منتجات OPPO وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال بيلي تشانغ، رئيس شركة MKT للمبيعات والخدمات الخارجية لدى OPPO:" ساهم تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدى العامين الماضيين، في تسليط الضوء على قيمنا المشتركة المتمثلة في ربط وتعزيز التواصل بين المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع الأجيال، وأن نُشكل مصدر إلهام لهم. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا وتعزيز شراكتنا هذه، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وربط المشجعين مع مباريات كرة القدم، من خلال ابتكارات OPPO في مجال تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي، وتوفير المزيد من الموارد لمساعدة اللاعبين الشباب ومجتمع كرة القدم العالمي الأوسع نطاقاً، على الاستمتاع بتجارب وسحر كرة القدم".
من جهته قال جاي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:" على مدار الموسمين الماضيين، نجحت هواتف OPPO الذكية وتقنياتها، بالارتقاء بتجربة المشجعين في دوري أبطال أوروبا، في جميع أنحاء العالم إلى مستويات وآفاق جديدة، من خلال قدرات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا بشكلٍ أكبر، لضمان إمكانية الوصول إلى المزيد من الناس، وتعزيز مستويات شغفهم بعالم كرة القدم وأن يُشكل دوري أبطال أوروبا، مصدر إلهام لهم".
تمكين بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال عالم التصوير ضمن الأجهزة المحمولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي
انطلاقاً من خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمن، في مجال تكنولوجيا التصوير ضمن الأجهزة المحمول، ابتكرت شركة OPPO هاتف Matchday Phone لمشجعي وعشاق كرة القدم. وتساعد هواتف OPPO الذكية، من خلال الجمع بين تليفوتوغرافي أو التصوير عبر العدسات المقربة المتميز والتصوير الليلي، المشجعين على التقاط اللحظات المثيرة داخل الملعب، وتسجيل لقطات واضحة من أعلى المدرجات والحصول على ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة أثناء المباريات المسائية.
وفي إطار جهودها لتحقيق التواصل الفعال بين المشجعين وعالم كرة القدم، قامت OPPO بدعوة أسطورة كرة القدم إيكر كاسياس فرنانديز، لتسليط الضوء على أحدث ميزات OPPO AI Studio خلال حفل الإعلان عن تجديد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وعلى مدار المواسم الثلاثة المقبلة، ستواصل OPPO في تعزيز تفاعل المشجعين عبر نقاط اتصال كرة القدم المتعددة والابتكار المستمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل AI Studio وممحاة الذكاء الاصطناعي AI Eraser.
التزام OPPO المتواصل بالأعمال الخيرية الرياضية
تتطلع OPPO، خلال المواسم المقبلة، إلى تعزيز التزامها تجاه كرة القدم على مستوى العالم، من خلال إطلاق عدد من برامج تطوير كرة القدم للشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسبانيا والمكسيك ومصر والصين. وتهدف OPPO والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال هذه المبادرات، إلى توفير الموارد والدعم للاعبي كرة القدم الشباب ومجتمع أندية كرة القدم، وإلهامهم وتحفيزهم لتحقيق أحلامهم الكروية.
فعلى امتداد العامين الماضيين من التعاون والشراكة، قامت OPPO بالتقاط والاحتفاء باللحظات البطولية والملحمية من دوري أبطال أوروبا، باستخدام تقنيات التصوير المعززة الخاصة بها. وستواصل OPPO العمل والتعاون بشكلٍ وثيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدار المواسم الثلاثة المقبلة، لتزويد المزيد من المشجعين بفرص الاستمتاع بمباريات كرة القدم واستكشاف تقنيات وتكنولوجيات OPPO التي من شأنها تعزيز مستويات الإثارة والتشويق خلال منافسات ومباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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