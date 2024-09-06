(MENAFN
- mslgroup) شاركت السيدة إيساي تشو الشريك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بايرماكسPayerMax » في المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "فنتك2024 Fintech "، المقام حالياً في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ممثلةً لشركة بيرماكس العالمية الرائدة في تقديم حلول الدفع الرقمي. حيث قادت السيدة تشو حلقة نقاشية بعنوان "تشكيل الخدمات المالية المستقبلية مع البنية التحتية للمدفوعات المستقبلية". وضمت الحلقة أيضاً مسؤولاً تنظيمياً كبيراً من البنك المركزي السعودي (ساما).
وخلال الحلقة النقاشية، قدمت السيدة تشو رؤى ثاقبة حول مستقبل المدفوعات عبر الحدود. وشددت على كيفية تسهيل أنظمة الدفع الحديثة لتسوية المعاملات عبر الحدود بشكل أسرع وأمن. واستعراض تجربة شركة بيرماكس الناجحة في دمج التقنيات الجديدة لتعزيز حلول الدفع الخاصة بها، بالإضافة إلى كيفية تقديم خدمات قيمة شاملة من بيرماكس لدعم الشركات في مواجهة التحديات في التحول من الساحة المحلية إلى التوسع في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة.
وسلطت أيضاً الضوء على الدور الهام للهيئات التنظيمية، التي تساعد منصات الدفع مثل بيرماكس على الابتكار، وتوفير حلول دفع سلسة وآمنة وسريعة. مشيدةً بجهود المملكة العربية السعودية البارزة في تحقيق التحول الرقمي المنشود وفقاً لرؤية المملكة 2030. مؤكدةً أن البنية التحتية الحديثة للدفع ستجعل العالم منفتحاً، والخدمات المالية أكثر سهولة في الوصول إليها، ومتاحة بوفرة.
وحصلت شركة بيرماكس مؤخراً على شهادة PTSP من المدفوعات السعودية التي تتبع للبنك المركزي السعودي (ساما) مؤخراً، وهي بذلك تُعتبر في طليعة هذا التطور. وتلتزم الشركة بتبني تقنيات الدفع الجديدة، وتعزيز قدرات القنوات المتعددة في الوقت الفعلي، ودمج الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، كل ذلك مع تعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول الدفع الشاملة والمتاحة.
وتماشياً مع الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في رؤية 2030، تعمل بيرماكس على تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي سريع التطور، وتضع معايير جديدة للكفاءة والشمولية في دعم قطاع المدفوعات الرقمية.
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