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سباحة وجمباز في بطون الأودية

9/6/2024 9:59:45 AM

(MENAFN- Al Watan) حولت الأمطار والسيول أودية جازان إلى أنهار جارية، جذبت معها المواطنين للخروح إلى التنزه، في وقت أقدم البعض على السباحة وممارسة الجمباز غير آبهين بالمخاطر، ورصدت ((الوطن))، جريان وادي المجصص، وإقبال المواطنين للجلوس على الكوبري وأطراف الوادي، ومخاطرة الشباب والأطفال بالنزول إلى بطن الوادي، غير مبالين بتحذيرات الدفاع المدني والجهات الرسمية بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات، بينما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة لمدة 5 أيام، تشتد غزارتها من غد إلى يوم السبت على جيزان، وفرسان والحرث والعارضة وفيفاء والدائر والريث وهروب والعيدابي والخوبة وصامطة، وأحد المسارحة والطوال وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش والدرب.
وهطلت، الأربعاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بينما كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل ونجران.

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