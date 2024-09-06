سباحة وجمباز في بطون الأودية

(MENAFN
- Al Watan)
حولت الأمطار والسيول أودية جازان إلى أنهار جارية، جذبت معها المواطنين للخروح إلى التنزه، في وقت أقدم البعض على السباحة وممارسة الجمباز غير آبهين بالمخاطر، ورصدت ((الوطن))، جريان وادي المجصص، وإقبال المواطنين للجلوس على الكوبري وأطراف الوادي، ومخاطرة الشباب والأطفال بالنزول إلى بطن الوادي، غير مبالين بتحذيرات الدفاع المدني والجهات الرسمية بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات، بينما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة لمدة 5 أيام، تشتد غزارتها من غد إلى يوم السبت على جيزان، وفرسان والحرث والعارضة وفيفاء والدائر والريث وهروب والعيدابي والخوبة وصامطة، وأحد المسارحة والطوال وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش والدرب.
وهطلت، الأربعاء، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بينما كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل ونجران.
MENAFN06092024000089011017ID1108644929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.