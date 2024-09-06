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علامة الجودة: ملهي بن سعيدان

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) بعيداً عن التهويل والتأويل، سأحدثكم عن صناعة النجاح المتمثلة في شخص أحد قادته ومن احترفوا صياغته حتى أصبح كل ما يقوم به يسير وفق منهج وهدف واضح المعالم جلي الهيئة سامي المقاصد.
وكما هي سيرة الخالدين فلم تكن رحلة ((ملهي بن سلامة بن سعيدان)) خالية مما يعكر صفوها ويعثر خطوها بل على العكس تماماً فقد كانت مليئة بالتجارب والتحديات التي تنوء بحملها جبال الهمم العالية وتتكسر دونها مجاديف المغامرين المهرة، لذلك كانت النتائج بعد فضل الله وتوفيقه على قدر الجهد والمشقة.
اتكأ أبو سلامة على شخصية فُطرت على الصرامة وتغذت من صحفة الكرامة وشامت عما يعكر صفو المروءة ويقلل من الهيبة، فرسم طريقاً عدّه البعض حينها خروجاً عن النسق العام بحثاً عن الثروة والمال، فقد حملت الذاكرة المحلية لدى الكثيرين أن المحافظة على القيم العليا والسير عليها دون ميل، ومطاردة بريق الذهب وجمعه في آن واحد سيكون من المستحيلات، ولكن صاحبنا قد وفقه الله لذلك، بل أعتقد جازماً أنه قد أسس مدرسة خاصة يحتاج منهجه فيها إلى تفكيك وتحليل وتطبيق لمن كان لديه الشغف والرغبة في معانقة الثريا.
وصفات النجاح التي كتب ويكتب عنها علماء الإدارة والاقتصاد وقصص البارزين على مستوى العالم والتحولات التي حصلت لهم ليست كما يظن الواهمون بأنها شربة ماء تساغ لكل حالم، بل هي مهمات جسام وعقبات كؤود وتحديات مع النفس دون تخطي أسوارها خرط القتاد، ولأني قد تعاملت بشكل مباشر منذ سنوات طويلة مع صاحبنا فقد رأيت إنساناً يعمل كل يوم وكأن ذلك اليوم أهم وقت يمر عليه، كل ما تتوقعه من نشاطات يتم ممارستها وأدائها، بدءًا بإجابة داعي الرحمن فجراً وحتى الخلود إلى شيء من الراحة قبل منتصف الليل. اجتماعات العمل العديدة جداً، وزيارات المشاريع الكثيرة، والمشاركة في ورش العمل التي تعنى بالتخطيط للمستقبل، ومقابلة الزائرين، والإشراف على الأعمال الخيرية، وتلبية دعوة الأصدقاء، واستقبال الضيوف، ومؤانسة الأهل وملاطفة الأحفاد، كل ذلك وغيره يتم في يوم واحد، وقد تجد هذا اليوم مكرراً بشكل كبير طيلة العام.
المثابرة سلاح مجرب ورفيق اعتمد عليه ملهي في أعماله ومشاريعه التجارية، أحاط نفسه بثلاث دوائر قريبة جداً ومختصرة، أولها دائرة إخوته وأبنائه الذين يطلعهم على كل تفاصيل العمل ويوكلهم المهام المناسبة لكل شخص، الدائرة الثانية دائرة المستشارين الفنيين الذين يحيلون الأفكار إلى مشاريع مرسومة ومخططات وتكاليف مالية، الدائرة الثالثة هي دائرة الشركاء الذين لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة، فقد تكونت علاقة ثقة بينهم وتاريخ من النجاحات التي لا يماري فيها من تذوق حلاوة النهايات وحيازة قصب السبق، لمشاريع كلها دون استثناء سبقت عصرها وأضافت للسوق معايير جديدة، وفتحت مجالاً يتنافس فيه المتنافسون، أما صديقنا بعد كل مشروع يكون قد انتقل إلى كوكب آخر وفكرة جديدة سيسهر الخلق جراها ويختصمون.
سأختم بالقول: إن ما أحدثه الشيخ ملهي بن سعيدان من تغيير جذري في مفهوم ومستوى العمل الخيري تجاوز ما يمكن أن يتوقعه أي متابع متفائل، فقد بقينا عقوداً طويلة نكرر ذات النماذج للدعم المباشر واللازم، في حين أن ما قام به هو تطوير شامل للمفهوم وتأكيد أهمية وجود مشروعات خيرية متعدية الأثر يراعى فيها المكان والزمان والحاجة، وتكون عضيداً ومكملاً للمبادرات التي ترعاها الدولة. وها هي المستشفيات التي تقام في مناطق مختلفة من الوطن، والتي يغطي كل منها احتياج وطلب متزايد على خدمات علاجية محددة، كما حدث في مبادرته لإنشاء ثلاثة مراكز في منطقة عسير لخدمة محتاجي الأطراف الصناعية وغسيل الكلى والكشف المبكر عن أمراض السرطان؛ حيث إن الطلب على تلك الخدمات العلاجية أعلى من المتوفر مما يستدعي سفر المرضى إلى مناطق أخرى، وهو ما يرهق ميزانية الدولة أعزها الله، والتي تقوم بتوفير تذاكر السفر و السكن والعلاج لمن لا يتوفر لهم العلاج في مناطقهم، ولكم أن تتخيلوا العائد على مثل هذه المشاريع، ليس في التوفير المالي فحسب بل الأهم من ذلك التخفيف من أعباء السفر والتنقل والإرهاق النفسي والجسدي الذي يصيب الناس جراء التنقل. يقول ابن سعيدان إن فلسفة العمل الخيري لديه تقوم على أساس الآية الكريمة ((إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير)).
فجميع الأعمال الخيرية والمساعدات والهبات التي تمس الأشخاص لا يتم الإعلان عنها طلباً لأجر إخفائها وحفاظاً على كرامة المحتاجين، ويتم الإعلان عن المشروعات المتعددة النفع كإنشاء المستشفيات وبناء المساجد والمراكز وغيرها، رغبة في تأصيل النموذج وبناء قدوة للغير.
هذا غيض من فيض، دروس النجاح التي من النادر أن تجد من نجح في جميع مجالاتها التجارية والتطوعية والخيرية والاجتماعية، نجاحات ملهي بالنسبة لي لا تقاس بحجم الثروة بل بقدر التأثير في الآخرين، وقد رأيت ذلك واضحاً وجلياً في عدد من القضايا ليس أقلها رفضه المباهاة والمبالغة في الديات بل رفضه المساهمة فيها في كثير من الأحيان وتبعه في ذلك آخرون.
ملهي بن سلامة بن سعيدان نموذج للمواطن الصالح الذي يعمل بصمت ويقول أمام الملأ إن هذا المال الذي اُوتيته ليس إرثاً بل رزق وفضل من الله، ثم من الأعمال التي نقيمها في هذا الوطن المعطاء، والذي نبادله الحب بالحب والتمكين بالولاء ورد الجميل، شكراً لك أبا سلامة وكثّر الله من أمثالك.

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