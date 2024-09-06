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بيروقراطية التعميد الرقمي

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) في حقبة ماضية لم يكن من الضروري، ومع الأسف، أن تتواصل المؤسسات مع جمهورها، وإن حدث ذلك فهو يحدث في نطاق ضيق، وفي جانب خدمة العملاء في قطاعات محدودة. اليوم ومع التطور الكبير الذي يحدث في عالم الاتصال والتكنولوجيا والتطور الأكبر الذي يحدث في المملكة العربية السعودية في قطاع الإعلام تحديدا؛ من لا يتفاعل مع جمهوره العام والخاص فسيفوته الكثير ولن يجني من الركب سوى غبار. ولكن بعد انطلاق رؤية المملكة وتوضيح النهج والمسار الذي سنسلكه خلال السنوات القادمة تسارعت كل الجهات بوضع إستراتيجية تواصل واضحة ومحددة مع الجمهور والإعلام، وأصبح مستوى الاحترافية الاتصالية عاليًا جدًا، بل وصل لحد المنافسة. فمثلا الحملات الاتصالية التي تحدث في اليوم الوطني، أو يوم التأسيس، أو إطلاق مشروع معين تابع للجهة أو توقيع اتفاقية، كلها أصبحت تظهر إعلاميا بشكل يليق بهذا الحراك.
لكن ما يحدث خلف كواليس هذه الحملات والمنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وحتى الأخبار والبيانات الصحفية عالم من الصراعات والتحديات. فكم من منشور وأدوه وهو في مهد الفكرة، وكم حملة احتاجت شهورا لتظهر رغم أنها فعليا لا تحتاج لكل هذا الوقت. وكم من فيديو قصير تم تشويهه بسبب التعديلات والآراء المتداخلة والمتباينة داخل مسؤولي المنشأة. التحدي الكبير فيما يتعلق بالممارسات الاتصالية أنها ليست علمًا صحيحًا، وهي نسبية وتعتمد على الآراء إلى حد ما. فما تراه جيدًا يراه زميلك في القسم نفسه يجب تغييره. أتفهم الحدود العامة وسياسات كل منشأة وقيودها، لكن ما بعد ذلك من المزعج جدا أن الإبداع يقيد المركزية التي تعيشها بعض الجهات في الحصول على موافقات النشر، والدقة المبالغ فيها والمراحل التي يمر فيها المنشور الواحد كلها تتعارض مع العمل المهني الإعلامي. فآلية التعميد والحصول على الموافقات في الجهات المختلفة يجب أن تمر بسياسة واضحة وبأقصر فترة ممكنة، فاليوم نحن نعيش في عالم متسارع إذا لم تنشر سينشر عنك، والمواد الاتصالية والإعلامية إذا لم تنشر مباشرة فستموت وتنتفي الحاجة لها وتصبح بلا طعم والتفاعل عليها يذبل.
لا أطالب أي جهة بأن تنشر عشوائيا فقط لكسب عنصر السرعة في سباق الزمن، ولا أطالب أن تتهور الجهات وتهمل الحدود العامة أو تقصر في أبجديات عمل الاتصال الإعلامي. فقط ولكي تكون آلية التعميد والموافقات على المنشورات متسارعة، نختار الكفاءات البشرية التي تعي أبعاد العمل الإعلامي ووضع سياسة واضحة مباشرة في النشر وقوالب جاهزة بهوية الجهة مع مراجعات أخيرة تجود المنتج للظهور بشكل احترافي.

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