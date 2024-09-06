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شينجيانغ محطة تجارية قادمة

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) طريق الحرير ليس طريقا واحدا، بل مجموعة مسارات تجارية كانت تمر عبر آسيا الوسطى، تصل بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط. منطقة شينجيانغ هي نقطة التقاء هذه المسارات، هذا يعني أنها مركز للتبادل الاقتصادي وأيضا الثقافي، لكن المعلومة المميزة هي أنها المنطقة التي تسكنها (عشائر الإيغور) التي كثر اللغط حولها.
خلال زيارتي لبعض القرى رأيت ثقافتهم الجميلة جدا، استقبلتنا عدة عوائل في بيوتها واستضافونا وقدموا المأكولات التقليدية لديهم، شعب ودود ومضياف وكريم جدا. حكومة الصين تعمل على تحسين البنية التحتية لهم، وتدعم أصحاب الحرف اليدوية منهم، ومستمرة نحو رفع جودة الحياة لديهم مع محافظتهم على ثقافتهم وتراثهم.
مبادرة الحزام والطريق تهدف لنهضة الاقتصاد العالمي بشكل عام، ونهضة دول شرق اسيا والشرق الأوسط من الدول الواقعة على خارطتها، والأهم أن يستفيد من هذه النهضة من يحتاجها لتعزيز البنية التحتية لديه، وانتعاش اقتصاده وبالتالي ارتفاع جودة الحياة للأفراد .
أخيرا.. جمهورية الصين الشعبية تعمل باهتمام بشكل واضح للعيان بمنطقة شينجيانغ حيث جعلتها نقطة التقاء المسارات التجارية لرفع نهضتها الاقتصادية، وأيضا الاعتزاز بثقافاتها المتعددة التي بها من الفنون والإبداع ما يستحق الانتشار.

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