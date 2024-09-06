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مقاومة مستقلة

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) قيلَ عن الكتابةِ الكثير؛ فهي مرةً معادلٌ موضوعيٌّ لأعماقِ النَّفس تُخرجها الذاتُ برغبتها وحسب توجهاتها وآفاقها، ومرةً تدوين لكلام يُراد منه الإخبار أو التذكير، وثالثةً توثيقٌ لما يُكشَف من خفايا الوجود على مستويات عدة فردية ومؤسساتية، ورابعة تسطير ما تتطلبه اللحظةُ الحاضرةُ من متطلبات معيشيّة ووجاهيّة، وخامسة مطالب أيديولوجية تُبثّ لآحادِ الناس هنا وهناك لأغراض حركيةٍ حمقاء وغير حمقاء، وسادسة وسابعة وثامنة وحتى آخر التَّصورات التي ربما تؤول - بيأس - إلى اللحظةِ المسماريّة، وكأنَّ كلَّ ما يُكتب يقف كالمسمار المثبّتِ في جدار؛ ليكون دليلًا على حضارةٍ ما. والمفارقةُ المهمة أنَّ هؤلاء الكَتبَة يَعدّون الكتابةَ تابعة لما في النفس، وهم في الوقتِ نفسِه يرون أنَّ الكتابةَ مستقلة حين فصلت بين تاريخين للإنسانِ، تاريخ بدائي وتاريخ حضاري! وربما سبب المفارقة أنَّ الكتابةَ تخرج من الذاتِ لكنَّها تستقلّ عنها في لحظةٍ ما، أو ربما لأنَّها تبقى بعد موتِ أهلها.
وأريد من هذه المفارقة أن تُوصلني إلى مقولة (عيش الحياة بالمقلوب)، وأصلها موجود في مخطوطات عالم النفس السويسري كارل يونغ، والمراد منها أن يعيش الإنسانُ من الموت إلى الحياة، أي أن يتبنّى طريقةَ عيش (لا واعية) حتى عمر محدد، ثم يقضي حياته الباقية في تجميل صورة ما مضى. هذه الظاهرة تحدّثَ عنها كثير من الكتّاب بطُرقٍ عفوية، إلا أنَّ الحديثَ عنها هنا من جانبٍ مختلف وهو أنَّ الكتابةَ قد تأتي لتحسين صورة الماضي، والماضي هنا هو كل ما كان الإنسان يعتقده بالقول والفعل، وسجَّلَه هويةً له، ثم أراد أن يتخلَّصَ منه ولكن فات الأوان، ولا حلَّ لديه إلا أن يُحسِّن من صورةِ الماضي بالكتابة، ولكن أي كتابة؟ وكيف؟
من معاني الكتابة المستقلّة أن تُقاوم ما أسَّسته الذاتُ لنفسِها، وهذا عكس ما تفعله تقاليد الكتابة المعتادة لدى الناس بتأكيدِ ما يعتمل في الذات، أو تأييد أفعالها، كأيديولوجي وجد أنَّ حياتَه -بعد أن انتصفت سفينتُه- لا تصلح لا للنفير ولا للعير، وفاتَ الأوان لكي يحتلّ مكانًا ملائمًا لما كان يرجوه من أدلجته السابقة، فيُصِرّ على أنَّ ما ارتضاه هويةً له في حياته صحيحٌ، ولو بلَوْي عنقِ الواقع، وإقناع الذات أنَّ طريقها هو الحق، فيعيش بحياة مصطنعة، ويحارب طواحين الحياة الأخرى بطرقٍ شتى، فتخرج كلماتُه عفنةً بقدر ما تعفّنت حياتُه. أما الكتابةُ المستقلة فتنهر الذاتَ عن أي هوية ارتضتها، وتُجدد الخطابَ كما تُجدد ملابسَها كُلَّ يوم.
ويحوم حول هذا الحمى الكتابُ الذي ألَّفَه كارل يونغ وأسماه (بين يهوه وأيوب)، وقد كتبه على طريقةِ سمعان اللاهوتي؛ ذلك الذي بحثَ عن الله في كل مكانٍ حتى أشرقَ الإلهُ داخل قلبه؛ وكأنَّ فعل البحث نفسه يجلبُ الشروقَ الذاتي بغضّ النظر عن وجود الشمس. وبيان علاقة يونغ بموضوعنا أنه لم يَكن يُرد أن يُؤلفَ هذا الكتاب؛ لأنه يتضمَّن تأملات ستستفزّ المجتمعَ العلمي الذي ينتمي له، قال يُونغ وهو متلبّس بهذا الشُعور: ((إذا كانت الروح موجودة فهي التي تقبض -الآن- عليَّ، وتُجبرني على الكتابة)). وما فعله يونغ كان مقاومة مستقلة عن رغبات الذات، وهويتها المستقرة مع مجتمعها، إلا أنَّ هذه الكتابة ستأخذ محلَّها في ذات يونغ؛ أي ستلتقي مع رغبة أخرى في داخل يونغ، وعلامة ذلك أنَّ يونغ قاوم رغبةً ذاتيةً تتفق مع مجتمعه العلمي، لكنه أرضى نفسًا في داخله، وسلَّم لها خِطام القيادة، وهذا الازدواج يُشبه ما يفعله بعضُ الكُتَّابِ في البحثِ عن نَسقٍ فلسفي، يعودون إليه لتفسير الحياة، ولتسويغ طريقةِ عيشهم، فثمةَ ما يقبض على أيديهم ويكتب نيابةً عنهم، ويُفتّش بين الفلسفات عما يُمثّل نسقًا يختبئون خلفه أمام أعاصير الحياة، وكأنَّ هذه الروح وهي تقبض على اليد تخدع الكاتبَ بقول: ((أنت متّصِفٌ بصفتين متضادتين وهما (الضعف) من جهةِ الإدراك الكلي للثقافةِ والإبداع المتجاوز لذاتيتك، و(القوة) من جهةِ ما تنطق به))، كآلهةِ أفلاطون التي اختارت -عمدًا- أضعفَ الشُعراء، ليُلهموهم أعظم القصائد؛ كي يكون المجد للآلهة، لا للإنسان. إلا أنَّ تلك الازدواجية التي وقع بها يونغ لا تَمنع كونه يَكتب مِن خلال مقولة (عيش الحياة بالمقلوب)، فهو بهذا الكتاب يمحو هويةً فُرضت عليه، ويُقاوم بالكتابةِ طريقًا (علمويًا)، لكن سيبقى التحدي الأكبر هو أن تستقل عن ذاتك التي صنعتها الحياة؛ لهذا يأتي النموذج الفريد في هذه المقالة، وهو ما قام به الفيلسوفُ النادر نيتشه، وندرته جاءت من عوامل عدة، كانت المقاومةُ الفريدةُ بالكتابةِ واحدة منها، حيث فَكّكَ الأنساقَ التي تنحاز لطريقةِ معيشتِه في عزلته، وكأنَّه لم يَسمح للروحِ -التي اعتقَلت يونغ- أن تستفرد به وتُجبره على كتابةِ ما يُناسب معيشتَها العدميّة، أو يُسوّغ فشلَه أو يُحسّن صورتَه بحسب شهوته، إذ الذي أعاقَ نيتشه عن الكتابة المتدفقة المكتملة هي (الصحة)، فهو قد كان ينوي كتابةَ ثلاثة عشر نصًا، لكنَّ صحته قالت لا، كما ذكر ذلك في إحدى رسائله، وهذا ما جعله يُمجِّد الصحةَ التي تتمظهر في القوة، أي أن تكون قويًا فتُسيطر على الأصواتِ الداخليّة التي تدعوك للاستسلام للضعف وكتابةِ الذات على ما هي عليه، وهذه الأخلاق هي التي ستجعل الكتابةَ مجردَ انعكاسٍ لواقع حياةِ المرض، ولم تكن الفلسفةُ -كما يراها نيتشه- منذ سقراط إلا أعراضًا لمرضٍ عضال، وتأسيسًا لأخلاق العبيد، ونعلم أنَّ سقراط احتقر الكتابةَ؛ لأنها تُفكّك سكرةَ الذات ومقاصدها؛ ومن هنا صرخ نيتشه في لحظة مقاومة مستقلة: أنا شيء وما أكتبه شيء آخر.
التفاتة:
إن أمسك الحزبُ يدَك وكتبَ ما يشاء، فأنت حينها لست إلا صدى لأخلاق العالم.

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