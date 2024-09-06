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لماذا محمد بن سلمان مرة أخرى؟

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) كتبنا سابقًا مقال (لماذا محمد بن سلمان؟)، سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تعرض لحملات إعلامية كثيرة وكبيرة على مدار السنوات الأخيرة. هذه الحملات ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مباشرة لدوره كرجل التنمية في الشرق الأوسط. الأمير محمد يسعى لتغيير شكل ومكانة المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ككل على الساحة العالمية، وهذا ما لا يعجب الكثيرين في الغرب.
منذ توليه منصب ولي العهد، بدأ بتنمية المملكة والمنطقة، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، وهي خطة طموحة استثنائية بكل المقاييس تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. هذه الرؤية تشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مثل تمكين المرأة، وتطوير السياحة، وتعزيز الابتكار، والتكنولوجيا، وتعزيز دور المملكة ونفوذها على الساحة الدولية. هذه التغييرات الجذرية تجعل من السعودية لاعبًا رئيسا في السياسة والاقتصاد العالمي، وهو ما يثير قلق بعض القوى الغربية التي تفضل أن يبقى الشرق الأوسط متخلفًا ورجعيًا. ومعتمدًا على الغرب في كل المجالات.
الحملات الإعلامية التي تستهدف الأمير محمد ليست مجرد انتقادات عابرة، بل هي محاولات منظمة لتشويه صورته وإعاقة مشاريعه. هذه الحملات تأتي من جهات تخشى من فقدان نفوذها في المنطقة. كل نجاح يحققه الأمير يثير حساسية هذه الجهات، لأنها ترى في نجاحاته تهديدًا لمصالحها.
الأمير محمد بن سلمان يعرف جيدًا مصادر وأهداف هذه الحملات، وهو يدرك أنها لن تعيقه عن تحقيق أهدافه. تركيزه مثل تركيز الصقر على هدفه، مهما حاولوا تشتيت انتباهه أو إطالة الطريق، فالوجهة والهدف واحد. الأمير محمد مستمر في تحقيق نجاحاته، ولن ينسى العالم والعرب عندما ذكر أن منطقة الخليج والشرق الأوسط هي ((أوروبا الجديدة)). هذه المنطقة ستقود العالم في المستقبل في جميع المجالات.
أما لماذا تستمر الحملات الهلامية أو الإعلامية؟ فإنها تستمر على الأمير محمد لأن كل ملف لا يستطيعون تغيير وجهته أو الضغط فيه يخرج صوت صراخهم. في الوقت الحالي يبدو أنها هناك ملف أو أكثر ونجاح أو أكثر أثار حفيظة الغرب لذلك بدوا الزعيق في حملة جديدة، تعود الشعب السعودي عليها وهي لا تؤثر ولا تحرك ساكنًا، كل هدف جوهري ينجح الأمير في تحقيقه يجعلهم يشعرون بالقلق من قرب وصول الأمير والمملكة إلى هدفها وهو عدم الاعتماد عليهم والاستقلالية عن نفوذهم. هناك ملفات كثيرة يشعر الغرب بالقلق منها، ويعرفون أن رجل التنمية والتطوير في الشرق الأوسط هو الأمير محمد. وهم يخشون من أن يحذو البقية حذو الأمير محمد ويتبعوا مساره فهو الرجل الملهم، فيصبح الشرق الأوسط خارج دائرة فلكهم!
الغرب ببساطة يخشى أن ينهض الشرق الأوسط من سباته ويمارس إمكاناته. وهناك بوادر أن الآخرين بدوا يتبعون نهج أبو سلمان ويتخذونه قدوة، فتخرج منطقة الشرق الأوسط كليًا من نفوذهم، يمكن للشرق الأوسط أن يصبح باحثًا عن مصالحه في الساحة الدولية دون أن يحسب على إحدى القوى في الشرق أو الغرب.
بقيادة الأمير محمد، يمكن أن تصبح المنطقة ورقة رابحة ترجح من تتحالف معه من قوى، أي أنها الورقة المرجحة في النظام العالمي، ويكون من يتحالف معه هو الفائز والمنتصر.
في النهاية، الأمير محمد بن سلمان مستمر في طريقه نحو تحقيق أهدافه، مهما كانت التحديات. تركيزه وإصراره يجعلان منه قائدًا لا يتوقف عند العقبات، بل يتجاوزها ليصل إلى مبتغاه.

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