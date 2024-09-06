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1.41 شخص يتعرض لضربات الشمس يوميا ومكة الأعلى

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) تعرض 1052 شخصا لضربات الشمس، في العام الماضي، بمعدل 1.41 حالة يوميا، والتي باشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، في وقت فاقت حالات التعرض لضربات الشمس، بمنطقة مكة المكرمة، حالات 11 منطقة أخرى مجتمعة بـ48%.
1052 حالة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، تسجيل 1052 حالة تعرض لضربات الشمس، وفاقت حالات التعرض لضربات الشمس، بمنطقة مكة المكرمة، حالات 11 منطقة مجتمعة؛ ممثلة في: الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، وجازان، ونجران، وتبوك، والباحة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.
مكة الأكثر
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من حالات التعرض لضربات الشمس، حيث بلغ إجمالي الحالات 508 حالات تعرضت لضربات الشمس بـ48%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 199 حالة بـ19%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 90 حالة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 83 حالة بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 72 حالة بـ7%، وتساوت منطقتا القصيم وجازان سادسا، بإجمالي 22 حالة لكل منهما بـ2%.
الأقل حالات
تصدرت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق تعرضا لضربات الشمس، حيث بلغ إجمالي حالات التعرض لضربات الشمس حالتين بـ0.19%، وتساوت حائل والجوف ثانيا، بإجمالي 7 حالات لكل منهما بـ0.66%، والباحة ثالثا، بإجمالي 11 حالة بـ1%، وتبوك ثانيا، بإجمالي 14 حالة بـ1.33%، ونجران خامسا، بإجمالي 15 حالة بـ1.42%.
ضربات شمس
1052 حالات التعرض لضربات الشمس
1.41 حالة يوميا تعرضت لضربات الشمس
التعرض لضربات الشمس بمكة يفوق 11 منطقة
الحدود الشمالية أقل المناطق تعرضا لضربات الشمس
أكثر المناطق تعرضا لضربات الشمس:
مكة المكرمة: 48%
الرياض: 19%
الشرقية: 9%
المدينة المنورة: 8%
عسير: 7%
القصيم وجازان: 2%
أقل المناطق حالات:
الحدود الشمالية: 0.19%
حائل والجوف: 0.66%
الباحة: 1%
تبوك: 1.33%
نجران: 1.42%

MENAFN06092024000089011017ID1108644923

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