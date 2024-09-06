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مليون م2 مسطحات خضراء برفحاء

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء 996.431 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، وتكريب وتهذيب 2.843 نخلة بمواقع متفرقة في المحافظة خلال شهر أغسطس 2024م، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المحافظة.
كما ركبت الأمانة 19 لعبة جديدة في عدد من الحدائق العامة، إضافة لصيانة شبكة سقيا بطول 3.942 مترًا طوليًّا، وتركيب 519 رشاش مياه.
وتسعى لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، وزيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.

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