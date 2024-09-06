رياح الاستقالات تهب على الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد عدد من أعضاء المؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي لتقديم استقالاتهم، بعد فشل الإدارة الأهلاوية في تلبية طلبات المدرب الألماني ماتياس يايسله وجماهير قلعة الكؤوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت عقد صفقتين فقط للأهلي منذ بداية الميركاتو، بالتعاقد مع البرازيلي ألكسندر، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني فقط، وعدم تعاقد النادي مع أي لاعب
محلي، وعدم سد الاحتياجات الواضحة في صفوف الفريق.
وبينت مصادر أن عددا من أعضاء إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي يستعدون لتقديم استقالاتهم، فيما يرفض رئيس النادي خالد العيسى فكرة الاستقالة.
وتواجه الإدارة الأهلاوية ضغطا جماهيريا بسبب المطالب بالحصول على دعم متساو مع الأندية الأخرى مثل الهلال والنصر والاتحاد، حيث عقد الثلاثي صفقات أكثر عددا وأعلى قيمة من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.
.
MENAFN06092024000089011017ID1108644920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.