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رياح الاستقالات تهب على الأهلي

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) يستعد عدد من أعضاء المؤسسة غير الربحية في النادي الأهلي لتقديم استقالاتهم، بعد فشل الإدارة الأهلاوية في تلبية طلبات المدرب الألماني ماتياس يايسله وجماهير قلعة الكؤوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت عقد صفقتين فقط للأهلي منذ بداية الميركاتو، بالتعاقد مع البرازيلي ألكسندر، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني فقط، وعدم تعاقد النادي مع أي لاعب محلي، وعدم سد الاحتياجات الواضحة في صفوف الفريق.
وبينت مصادر أن عددا من أعضاء إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي يستعدون لتقديم استقالاتهم، فيما يرفض رئيس النادي خالد العيسى فكرة الاستقالة.
وتواجه الإدارة الأهلاوية ضغطا جماهيريا بسبب المطالب بالحصول على دعم متساو مع الأندية الأخرى مثل الهلال والنصر والاتحاد، حيث عقد الثلاثي صفقات أكثر عددا وأعلى قيمة من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.
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