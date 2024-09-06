البرازيليون يسيطرون على تعاقدات الأندية

(MENAFN
- Al Watan)
يواصل نجوم البرازيل تصدر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب ظهورا في الدوري
السعودي للمحترفين، بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ورغم قدوم بعض الجنسيات المختلفة، إلا أن الميركاتو السعودي شهد تعاقد الأندية مع عدة أسماء برازيلية، يتقدمها ثلاثي النصر بينتو وأنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا، بجانب ألكسندر مع الأهلي، وماركوس ليوناردو رفقة الهلال.
وبحسب موقع ((ترانسفير ماركت)) لإحصائيات كرة القدم، فإن الجنسية البرازيلية تتصدر قائمة اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بواقع 25 لاعبا، بقيادة نجم الهلال الأسطورة نيمار دا سيلفا.
واحتلت الجنسية المغربية المركز الثاني بواقع 12 لاعبا، بقيادة حارس مرمى الهلال، ياسين بونو،، بينما جاء نجوم البرتغال في المركز الثالث ب10 لاعبين، يترأسهم قائد النصر الأسطورة، كريستيانو رونالدو.
واحتل المركز الرابع اللاعبون الإسبان، بواقع 9 نجوم، يأتي على رأسهم ناتشو فيرنانديز المنضم حديثا لصفوف القادسية العائد لمنافسات دوري روشن خلال الموسم الجاري.
أما المركز الخامس، فشهد تواجد نجوم فرنسا بواقع 8 أسماء، جاء على رأسهم كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد ومواطنه وزميله المنضم حديثا لصفوف الاتحاد، موسى ديابي، القادم من صفوف أستون فيلا.
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