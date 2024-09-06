Friday, 06 September 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيليون يسيطرون على تعاقدات الأندية

9/6/2024 9:59:44 AM
(MENAFN- Al Watan) يواصل نجوم البرازيل تصدر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب ظهورا في الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ورغم قدوم بعض الجنسيات المختلفة، إلا أن الميركاتو السعودي شهد تعاقد الأندية مع عدة أسماء برازيلية، يتقدمها ثلاثي النصر بينتو وأنجيلو جابرييل وويسلي جاسوفا، بجانب ألكسندر مع الأهلي، وماركوس ليوناردو رفقة الهلال.
وبحسب موقع ((ترانسفير ماركت)) لإحصائيات كرة القدم، فإن الجنسية البرازيلية تتصدر قائمة اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بواقع 25 لاعبا، بقيادة نجم الهلال الأسطورة نيمار دا سيلفا.
واحتلت الجنسية المغربية المركز الثاني بواقع 12 لاعبا، بقيادة حارس مرمى الهلال، ياسين بونو،، بينما جاء نجوم البرتغال في المركز الثالث ب10 لاعبين، يترأسهم قائد النصر الأسطورة، كريستيانو رونالدو.
واحتل المركز الرابع اللاعبون الإسبان، بواقع 9 نجوم، يأتي على رأسهم ناتشو فيرنانديز المنضم حديثا لصفوف القادسية العائد لمنافسات دوري روشن خلال الموسم الجاري.
أما المركز الخامس، فشهد تواجد نجوم فرنسا بواقع 8 أسماء، جاء على رأسهم كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد ومواطنه وزميله المنضم حديثا لصفوف الاتحاد، موسى ديابي، القادم من صفوف أستون فيلا.

MENAFN06092024000089011017ID1108644919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث