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الميركاتو السعودي تحركات محسوبة وانتقالات مدروسة

9/6/2024 9:59:44 AM
(MENAFN- Al Watan) تشهد فترات الانتقالات في مختلف دول العالم، العديد من التحركات الغريبة والبارزة في الوقت ذاته، وهو ما ينطبق بشكل واضح على الميركاتو السعودي، الذي أسدل الستار عليه، الإثنين الماضي، بقدوم عدة أسماء عالمية بارزة، إضافة لتحركات قوية على المستوى المحلي من مختلف الأندية وخاصة رباعي المقدمة.
وواصل دوري روشن تفوقه الكبير على المسابقات العالمية، عن طريق خطف النجوم بشكل مستمر، حيث شهد الميركاتو قدوم عدة أسماء مميزة جاء على رأسها البرتغالي جواو كانسيلو والإنجليزي إيفان توني والإسباني ناتشو فيرنانديز، فضلا عن تغيير وجهة الجلاد المغربي عبدالرزاق حمدالله.
واقع صادم
لم يكن يتخيل أبرز المتفائلين، الطفرة التي أحدثها الدوري السعودي على مستوى الصفقات بداية من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كريم بنزيما، وغيرهم من النجوم حتى الميركاتو الأخير.
والبعض كان يتوقع أن الذهاب للدوري السعودي، سيكون للتنزه والابتعاد عن الضغط والأجواء الصاخبة، قبل أن يتعرض لصدمة مفاجئة متمثلة في مطالبات مستمرة بتحقيق الانتصارات والسير على نفس نهج أوروبا.
وتسبب ذلك في رحيل بعض اللاعبين، وارتباط عدة نجوم آخرين بمغادرة أنديتهم، رغم القيمة الفنية التي يتمتعون بها.
تحركات محسوبة
شهد الميركاتو المنتهي، معاناة الأندية السعودية من صعوبة بالغة في المفاوضات مع إدارات الأندية الأوروبية، نظرا لرغبتها الكبيرة في الاستفادة من الأموال التي يدفعها صندوق الاستثمار.
صحيح أنه خصص ميزانية كبرى للكرة السعودية، ولكن التحركات كانت محسوبة بعض الشيء فيما يتعلق بعملية الصرف، وهو ما اصطدم برغبة كبار أوروبا وخاصة مانشستر سيتي، الذي حاول بيع حارسه البرازيلي إيدرسون مورايس إلى الاتحاد بمبلغ خرافي وصل إلى ما يقارب 208 ملايين ريال ((50 مليون يورو))، وهو ما تم رفضه.
لكن إدارة الاتحاد، حسمت ملف حارس المرمى، بضم الصربي بريدراج رايكوفيتش، من ريال مايوركا، مقابل 44.6 ((11 مليون يورو)) فقط، وهو ما يبرهن على التحركات المحسوبة وعدم صرف الأموال بشكل عشوائي، كما كان يتوقع البعض.
وسبق وأن أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الأندية لا تتحرك بشكل عشوائي نحو نجوم الكرة العالمية، وإنما عن طريق خطة مناسبة تتماشى مع أهداف كل ناد.
تخلص واقعي
استكمالا للواقع الصادم والتحركات المحسوبة، فقد شهد الميركاتو المنتهي تخلص الأندية من عدد من اللاعبين، بناء على رغبة كل طرف في تطوير منظومته، إذ تخلص النصر من الظهير البرازيلي أليكس تيليس، بعد موسم واحد من قدومه للدوري السعودي، وذلك بعد تذبذب مستواه والانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها، ليوقع على مخالصة مالية قبل أيام قليلة.
وبالنسبة للأهلي، فقد تخلص من النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمان بعد موسم واحد فقط قضاه مع قلعة، وذلك عن طريق إعارته لفنربخشة التركي، مقابل ما يفوق 33 مليون ريال ((8 ملايين يورو)).
ورغم الإمكانيات الكبيرة التي كان يتمتع بها البرازيلي ميشايل ديلجادو، إلا أن الهلال قرر التخلص منه، بهدف قيد مواطنه نيمار دا سيلفا في قائمة الموسم الجديد مع قرب تعافيه من الإصابة.
والصدمة القوية تمثلت في تخلص الاتحاد من المغربي عبدالرزاق حمدالله، رغم المستويات التهديفية المذهلة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، ليتجه إلى الشباب.
- الميركاتو السعودي يتفوق على عدد من الدوريات الكبرى
- النجوم الحاضرون للملاعب السعودية أبهرهم التطور في المنافسات
- الأندية السعودية عانت كثيرا من طمع الأندية الأوروبية
- تحركات الأندية كانت محسوبة ومدروسة حسب الاحتياج
- لاعبون انتقلوا لأندية أخرى وتخلصت منهم أنديتهم.

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