الصقور لبداية قوية أمام تطور إندونيسيا

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع المنتخب السعودي إلى بداية قوية لمشواره في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يستضيف اليوم إندونيسيا، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة التي تضم إلى جوار المنتخبين منتخبات: اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة تصفيات المرحلة الرابعة التي سيتم خلالها تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين يتأهل متصدر كل منهما إلى المونديال، الذي يقام في أمريكا والمكسيك
لقاءات سابقة
عبر التاريخ، التقى المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في 14 مواجهة ضمن جميع المسابقات والبطولات والمواجهات الودية، انتهت 12 مباراة منها بفوز الأخضر السعودي مقابل تعادلهما في مواجهتين، دون أن يحقق المنتخب الإندونيسي الفوز على نظيره السعودي، وذلك وفقاً لموقع المنتخب السعودي.
ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 44 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الإندونيسي التي بدأت في عام 1980 وحتى آخر مواجهة جمعتهما في 2014.
وسجل المنتخب السعودي انتصارات كبيرة في مواجهاته أمام منتخب إندونيسيا لأكثر من مرة، رغم تراجع هذه النتائج في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها منتخب إندونيسيا بالتطور.
مواجهات رسمية
تعد هذه المرة الثانية التي يتواجد فيها المنتخبان السعودي والإندونيسي في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم، بعدما حلا معًا في تصفيات مونديال 2006 بألمانيا، حيث فاز ((الأخضر)) ذهابا 3/ صفر قبل أن يكرر فوزه إيابا 3/ 1.
ولحساب تصفيات كأس أمم آسيا، التقي المنتخبان 4 مرات لحساب تصفيات نسختي 2007 و2015، حيث فاز منتخب السعودية في المواجهات الأربع.
والتقى المنتخبان في لقاء وحيد خلال كأس آسيا، في نسخة عام 2007 التي شهدت تأهل الأخضر إلى النهائي، حيث فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا 2/ 1 لحساب دور المجموعات.
وبشكل عام، التقى المنتخبان في 8 مواجهات رسمية انتهت جميعًا بفوز المنتخب السعودي، آخرها الانتصار على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في تصفيات كأس آسيا 2015، وهو الانتصار الذي تحقق بهدف نظيف سجله اللاعب فهد المولد.
هداف تاريخي
يعتبر الدولي السابق ماجد عبد الله، هداف مواجهات الفريقين إذ يملك في رصيده 9 أهداف، ويتصدر القائمة التي يحضر فيها 20 لاعباً؛ حيث يحل في المركز الثاني اللاعب طلال المشعل برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتساوى الثنائي ياسر القحطاني وفهد المهلل بواقع 3 أهداف لكل منهما، في حين يملك كل من إبراهيم السويد وشايع النفيسة وعبد الله الجمعان وعبيد الدوسري ويسري الباشا ويوسف السالم هدفين لكل منهم.
الأكثر مشاركة
يعد النجم الدولي السابق أحمد الدوخي كأكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات المنتخبين في القائمة التي يحضر فيها 103 لاعبين، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، إذ يملك الدوخي 6 مباريات بعدد دقائق يبلغ 450 دقيقة، في حين يعتبر أحمد عسيري أقل اللاعبين مشاركة بمواجهة واحدة وبمعدل دقيقتين لعب.
تاريخ كبير
يتسلح المنتخب السعودي، المتأهل لكأس العالم 6 مرات من قبل، بتاريخه الكبير في التصفيات الآسيوية التي شهدت في آخر مساراتها تأهلا تاريخيا لكأس العالم 2022 في قطر، بقيادة المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد، محققا 23 نقطة في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان.
مواجهتان مهمتان
في ذات المجموعة تقام اليوم مواجهتان مهمتان أيضا، إذ يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره البحريني على إستاد روبينا، ويتواجه على إستاد سايتاما 2002 منتخبا اليابان والصين، وكل من المنتخبات الأربعة يبحث عن البداية القوية في التصفيات الصعبة والطويلة.
6 مواقع ساخنة
يشهد اليوم إقامة 6 مباريات أخرى لذات التصفيات في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة A يلتقي على ميلي ستاديوم، أوزبكستان وكوريا الشمالية، ويتواجه على إستاد نقش جهان، إيران وقيرغيزستان، ويتقابل على إستاد أحمد بن علي المونديالي في قمة خليجية قوية قطر والإمارات، وفي المجموعة B، يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب فلسطين على إستاد سيول كأس العالم، وعلى إستاد البصرة الدولي يتواجه العراق وعمان في قمة عربية مثيرة، ويحتضن إستاد عمان الدولي موقعة عربية أخرى لا تقل إثارة عن سابقاتها بمواجهة الأردن والكويت.
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