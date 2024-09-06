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الصقور لبداية قوية أمام تطور إندونيسيا

9/6/2024 9:59:44 AM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى بداية قوية لمشواره في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يستضيف اليوم إندونيسيا، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثالثة التي تضم إلى جوار المنتخبين منتخبات: اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة تصفيات المرحلة الرابعة التي سيتم خلالها تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين يتأهل متصدر كل منهما إلى المونديال، الذي يقام في أمريكا والمكسيك

لقاءات سابقة
عبر التاريخ، التقى المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في 14 مواجهة ضمن جميع المسابقات والبطولات والمواجهات الودية، انتهت 12 مباراة منها بفوز الأخضر السعودي مقابل تعادلهما في مواجهتين، دون أن يحقق المنتخب الإندونيسي الفوز على نظيره السعودي، وذلك وفقاً لموقع المنتخب السعودي.
ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 44 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الإندونيسي التي بدأت في عام 1980 وحتى آخر مواجهة جمعتهما في 2014.
وسجل المنتخب السعودي انتصارات كبيرة في مواجهاته أمام منتخب إندونيسيا لأكثر من مرة، رغم تراجع هذه النتائج في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها منتخب إندونيسيا بالتطور.
مواجهات رسمية
تعد هذه المرة الثانية التي يتواجد فيها المنتخبان السعودي والإندونيسي في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم، بعدما حلا معًا في تصفيات مونديال 2006 بألمانيا، حيث فاز ((الأخضر)) ذهابا 3/ صفر قبل أن يكرر فوزه إيابا 3/ 1.
ولحساب تصفيات كأس أمم آسيا، التقي المنتخبان 4 مرات لحساب تصفيات نسختي 2007 و2015، حيث فاز منتخب السعودية في المواجهات الأربع.
والتقى المنتخبان في لقاء وحيد خلال كأس آسيا، في نسخة عام 2007 التي شهدت تأهل الأخضر إلى النهائي، حيث فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا 2/ 1 لحساب دور المجموعات.
وبشكل عام، التقى المنتخبان في 8 مواجهات رسمية انتهت جميعًا بفوز المنتخب السعودي، آخرها الانتصار على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في تصفيات كأس آسيا 2015، وهو الانتصار الذي تحقق بهدف نظيف سجله اللاعب فهد المولد.
هداف تاريخي
يعتبر الدولي السابق ماجد عبد الله، هداف مواجهات الفريقين إذ يملك في رصيده 9 أهداف، ويتصدر القائمة التي يحضر فيها 20 لاعباً؛ حيث يحل في المركز الثاني اللاعب طلال المشعل برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتساوى الثنائي ياسر القحطاني وفهد المهلل بواقع 3 أهداف لكل منهما، في حين يملك كل من إبراهيم السويد وشايع النفيسة وعبد الله الجمعان وعبيد الدوسري ويسري الباشا ويوسف السالم هدفين لكل منهم.
الأكثر مشاركة
يعد النجم الدولي السابق أحمد الدوخي كأكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات المنتخبين في القائمة التي يحضر فيها 103 لاعبين، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، إذ يملك الدوخي 6 مباريات بعدد دقائق يبلغ 450 دقيقة، في حين يعتبر أحمد عسيري أقل اللاعبين مشاركة بمواجهة واحدة وبمعدل دقيقتين لعب.
تاريخ كبير
يتسلح المنتخب السعودي، المتأهل لكأس العالم 6 مرات من قبل، بتاريخه الكبير في التصفيات الآسيوية التي شهدت في آخر مساراتها تأهلا تاريخيا لكأس العالم 2022 في قطر، بقيادة المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد، محققا 23 نقطة في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان.
مواجهتان مهمتان
في ذات المجموعة تقام اليوم مواجهتان مهمتان أيضا، إذ يستضيف المنتخب الأسترالي نظيره البحريني على إستاد روبينا، ويتواجه على إستاد سايتاما 2002 منتخبا اليابان والصين، وكل من المنتخبات الأربعة يبحث عن البداية القوية في التصفيات الصعبة والطويلة.
6 مواقع ساخنة
يشهد اليوم إقامة 6 مباريات أخرى لذات التصفيات في المجموعتين الأولى والثانية، ففي المجموعة A يلتقي على ميلي ستاديوم، أوزبكستان وكوريا الشمالية، ويتواجه على إستاد نقش جهان، إيران وقيرغيزستان، ويتقابل على إستاد أحمد بن علي المونديالي في قمة خليجية قوية قطر والإمارات، وفي المجموعة B، يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب فلسطين على إستاد سيول كأس العالم، وعلى إستاد البصرة الدولي يتواجه العراق وعمان في قمة عربية مثيرة، ويحتضن إستاد عمان الدولي موقعة عربية أخرى لا تقل إثارة عن سابقاتها بمواجهة الأردن والكويت.

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