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التنسيق يعطل مشروعات تصريف نجران

9/6/2024 9:59:44 AM

(MENAFN- Al Watan) رغم الجهود المستمرة التي تبذلها أمانة منطقة نجران لاستكمال مشاريع درء أخطار السيول وفقا لأعلى المعايير الهندسية لضمان حماية المجتمع والبيئة، إلا أن تبادل المسؤولية، وقلة التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى المنفذة لمشاريع التنمية بالمنطقة، لا يزال يعرقل إنهاء تنفيذ بعض مشاريع تصريف مياه الأمطار، مما يؤثر سلبا على جودة الحياة في عدد من الأحياء عند هطول الأمطار وجريان السيول الجارفة.
مخاطبات رسمية
تواصل أمانة المنطقة، بمتابعة من أمينها المهندس صالح آل داغش، تنسيقها المباشر من خلال مخاطبات رسمية بينها وبين وزارة البلديات والإسكان وكافة الوزارات المعنية وفروعها في منطقة نجران، وإطلاعهم أولًا بأول على مشاريع تصريف السيول المتوقفة، وآخر الإجراءات التي تمت وأسباب التعثر.
وعلمت ((الوطن)) أن التنسيق نجح في وضع الحلول المناسبة لإعادة عجلة سير حزمة من مشاريع التصريف، فيما تنتظر مجموعة أخرى من تلك المشاريع تدخلًا جذريًا من الجهات المختصة في الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما ترجع أسباب التعثر الأخرى لعدم التزام المقاولين بالمسارات المحددة لهم عند تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي واجهته الأمانة بكل حزم وألزمتهم بإعادة تنفيذ المشروع وفق المسار المعتمد لكل مقاول مخالف وتطبيق الجزاءات والإجراءات النظامية بحقهم.
مواجهة التعثر
علمت ((الوطن)) -من خلال نماذج لبعض مشاريع تصريف السيول المتعثرة بالمنطقة، بالجهود التي بذلت لإنهاء كل الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذها- بدءًا من مشروع زور وادعة، حيث تم إعداد الدراسة الهيدرولوجية المعدلة من قبل مكتب هندسي مختص، وخاطبت الأمانة فرع وزارة المياه بالتعديلات اللازمة لاستكمال المشروع، كما خاطبت الأمانة وزارة البلديات والإسكان لاعتماد مسار مشروع تصريف مياه الأمطار في نيهقه، والتي وجّهت باعتماد الدراسة الهيدرولوجية للمشروع.
ترحيل الخدمات
كانت عملية الارتباط لترحيل الخدمات على فروع وزارة المياه، سببا في تأخر إنهاء مشروع حي الفيصلية، وفي مشروع حي الأثايبة، كان سبب تأخر إنهاء المشروع في الوقت المحدد له، هو رفض الأمانة نفسها، لعدم مطابقة المسار ميدانيا وثبوت عدم الالتزام بمجرى السيل الطبيعي على الواقع، وفي مشروع التصريف القريب من الغرفة التجارية، عملت الأمانة على اعتماد المسار من الوزارة وحصر الأملاك المتعارضة مع مسار المشروع.
أسباب تعثر مشاريع لتصريف السيول
- تأخر ترحيل الخدمات بين الوزارات
- ⁠قلة التنسيق بين الجهات المعنية
- ⁠عوامل بيئية وجغرافية
- ⁠مخالفة مقاول المشروع
- ⁠التعديلات المتكررة
نتائج تأخر إنهاء مشاريع لدرء أخطار السيول
- زيادة مخاطر السيول الجارفة
- ⁠تدمير البنية التحتية
- ⁠أضرار اقتصادية
- ⁠تهديد سلامة الأهالي
- ⁠تعطيل الخدمات العامة
- ⁠تدهور البيئة.

MENAFN06092024000089011017ID1108644916

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