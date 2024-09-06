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خطة زمنية لاختبارات الفصل الأول

9/6/2024 9:59:44 AM
(MENAFN- Al Watan) حددت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، بناءً على المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب، وأنظمة وإجراءات الاختبارات، بينما أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بناء على توصية اللجنة الدائمة لتحسين البيئة التعليمية بوزارة التعليم، بشأن وضع خطة إجرائية لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية من المدارس، عن إطلاق البرنامج التدريبي الإلكتروني التقويمي الذاتي للمدارس، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني futurex، والذي يهدف إلى تمكين المدارس من التعرف بذاتها على جوانب القوة وفرص التحسين لديها لتكون منطلقًا للتطوير والتحسـين وفق التقويم والاعتماد المدرسي، بعدد 18 ساعة تدريبية، والفئة المستهدفة أعضاء لجنة التميز في مدارس التهيئة والانطلاق وهم: مديرو المدارس، ووكلاء شؤون الطلاب والمعلمين، والموجهون الطلابيون، والمشرفون التربويون.
الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ أعمال الاختبارات
. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الأحد 26 ربيع الأول الجاري.
. اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات الفترة التقويمية منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الخميس 7 ربيع الآخر المقبل.
. إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني، والمواد ذات الجانبين: الأحد 17 ربيع الآخر المقبل.
. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في التعليم المدمج ((نظام مسارات)): الأحد 24 ربيع الآخر المقبل.
. بدء اختبارات المواد ذات الجانبين ((العملي، الشفوي)): الثلاثاء 26 ربيع الآخر المقبل.
. اكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني ودرجات ذات الجانب ((العملي، الشفوي)) للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج: الخميس 28 ربيع الآخر المقبل.
. بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام نور: الأحد 1 جمادى الأولى المقبل.
. اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج: الخميس 5 جمادى الأولى المقبل.
. بدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة: الأحد 15 جمادى الأولى المقبل.
. بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية ((نظام المسارات)) للفصل الدراسي الأول واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول من العام السابق 1445هـ، وما قبله للمرحلة الثانوية ((نظام المسارات)): الأحد 22 جمادى الأولى المقبل.

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