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اعتبارات هامة لاختيار مكملات التوت البري

9/6/2024 9:59:44 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما انتشر مؤخرًا حول خطورة مكمل التوت البري من إحدى الشركات لاحتوائه على ثاني أكسد التيتانيوم، حذر مختصون منه، حيث تحظر استخدامه هيئة سلامة الأغذية الأوروبية إلا أن البعض يقوم بشرائه من بعض المواقع الإلكترونية، وشدد المتخصص في فلسفة الأمراض والمناعة، الدكتور صلاح الهاجري، على أنه عند اختيار التوت البري ((المكمل الغذائي))، يجب مراعاة أن يكون من جهة معتبرة، ومسجل لدى الجهات المعنية، وليس من خلال الأماكن المجهولة أو مواقع الإنترنت غير المعتبرة، وغير الخاضعة للجهات الرقابية.
الابتعاد عن ثاني أكسيد التيتانيوم
أكدت اختصاصية التغذية، نوره العويض، ضرورة الابتعاد عن أي منتج يحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، واستبدالها بتناول المصادر الأساسية للغذاء لتجنب الوقوع بالمخاطر، موضحة أن ثاني أكسيد التيتانيوم، عبارة عن مسحوق أبيض ناعم عديم الرائحة، لا طعم له وغير قابل للذوبان في الماء أو الدهون، وهو معدن طبيعي في البيئة، وفي الغالب يستخدم كصبغة في مجموعة من المنتجات ((ألمع وأكثر بياضًا من بين جميع الأصباغ المعروفة))، ومنتجات العناية الشخصية، بما في ذلك واقيات الشمس ((مقاومة للأشعة فوق البنفسجية))، ومستحضرات التجميل، ويستخدم في إنتاج، الدهانات والزجاجات والبلاستيك والأدوية والأغذية والورق، ويستخدم في الغذاء لأغراض سطحية، مما يضيف لونًا أبيض وسطوعًا للأطعمة والمشروبات، والكمية الموصى بها للمكملات الغذائية، تختلف بحسب الحالة الصحية ونوع المكمل والعمر والجنس، كما يفضل تعويض النقص من مصدر الغذاء، وعدم استخدام المكملات في عدم الحاجة اليها لتجنب المخاطر.
بكتيريا البروبيوتيك
فيما ذكرت العويض، أن دراسات متخصصة، حول مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، أوضحت أنه يتحدد الخطر من المادة المضافة من خلال حجم الجسيمات التي تتكون منها، حتى أقل من 100 نانومتر، ويمكن لهذه الجسيمات النانوية أن تخترق حواجز الحماية الطبيعية لجسم الإنسان، وتتراكم في الكبد والرئتين، والجهاز الهضمي، مع تأثيرات مسرطنة وسامة للجينات ((أي ضارة بالحمض النووي)).
بكتيريا مفيدة
تطرقت إلى أن البروبيوتيك، هي بكتيريا حية نافعة، تتواجد في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية، وتشبه البكتيريا المفيدة النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان، لذلك من فوائدها: المساهمة في تعزيز البكتيريا النافعة في الجسم، وتعزيز وظائفها المهمة، مثل الحفاظ على الحركة الطبيعية للأمعاء، وإتمام عمليات الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز مقاومة الجسم ضد التقاط العدوى.

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