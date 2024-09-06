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%45 انخفاض مستويات معيشة النساء بعد الطلاق

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يعد استعادة التوازن بعد الطلاق عملية ضرورية لتحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، ‏كشفت دراسة إحصائية حديثة تابعة لـفوربس، عن أن 45% من النساء انخفضت مستويات معيشتهن بعد الطلاق، مقابل 21% من الرجال، حيث تراجعت قدراتهن على الإنفاق على مصاريفهن ومصاريف العائلة بعد الانفصال.
استعادة التوازن
تتمثل 4 أساليب في استعادة التوازن بعد الطلاق ممثلة في: الدعم العاطفي الذي يساعد في تجاوز المرحلة الصعبة، ومساعدة المختصين في تقديم أدوات للتعامل مع المشاعر السلبية، وتوفر الأهداف الجديدة رؤية واضحة وتبعد التفكير السلبي، والتواصل الودي للحفاظ على هدوء الأجواء خاصة عند وجود الأبناء.
أساليب متعددة
أوضحت جمعية المودة للتنمية الأسرية 4 أساليب لتحقيق الود في العائلة بعد الطلاق، وتتمثل في: استمرار الحوار المفتوح والمبني على الاحترام بين الوالدين، والتي تساعد في الحد من الخلافات، وإعطاء الأجداد دورا في حياة الأطفال، مما يخلق جوا من الحنان، والتواصل العائلي الدافئ. والتعاون بين الوالدين في القرارات المتعلقة بالأبناء، تعزز الانسجام والوحدة، والتركيز على غرس قيم مشتركة بين الأبناء للمساهمة في خلق بيئة متناغمة.
أهمية التوازن
تتجسد أهمية استعادة التوازن بعد الطلاق، في التغلب على الصدمات النفسية، والتقليل من مشاعر الحزن والإحباط، وتعزيز الاستقرار النفسي، والتقليل من التوتر والقلق، وتدفع استعادة التوازن الفرد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتأمين حياة مستقرة للأبناء.

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