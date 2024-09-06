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وجبات بلا تلوث بيئي .. الحل بيد المطاعم

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) في ظل ازدياد الطلب على خدمات التوصيل الخارجي، خاصة من المطاعم، تبرز الحاجة إلى مبادرات مجتمعية تعزز مسؤولية الجميع في الحفاظ على نظافة البيئة. حيث إن الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات أصبحت وجهة مفضلة لكثير من الناس لتناول الطعام والاستمتاع بأوقاتهم. لكن للأسف، يترك بعضهم خلفه نفايات تؤثر سلباً في جمال ونظافة هذه المواقع.
ومن منطلق المشاركة المجتمعية والحرص على بيئتنا، يتعين على المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل الخارجي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على البيئة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مبادرة بسيطة لكنها ذات تأثير كبير، وهي إرفاق كيس للنفايات مع كل طلب يتم توصيله.
هذه الخطوة ستشجع أصحاب الطلبات على جمع النفايات بشكل منظم وسهل، مما يساهم في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على نظافة الأماكن العامة.
قد يرى البعض ويتساءل: ألا تكفي أكياس الطلب نفسه لوضع النفايات؟ الإجابة تكمن في أن كثيراً من أصحاب الطلبات قد يفضلون الاحتفاظ ببقايا الطعام أو يأخذون ما تبقى معهم إلى المنزل، وبالتالي يصبح من الضروري وجود كيس إضافي للنفايات.
كما أن إرفاق كيس خاص بالنفايات مع الطلب يعزز ثقافة الوعي البيئي ويذكر المستهلكين بأهمية تنظيف المكان بعد الانتهاء من الطعام.
وفي حال لم تتبنَّ المطاعم هذه المبادرة من تلقاء نفسها، فإننا نأمل أن تتحرك الجهات المعنية في قطاع البلديات لإلزام المطاعم بتوفير أكياس النفايات مع كل طلب خارجي. هذه الخطوة ستكون جزءاً من جهود أوسع للحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الجميع.

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