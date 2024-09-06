وجبات بلا تلوث بيئي .. الحل بيد المطاعم

(MENAFN
- Al Watan)
في ظل ازدياد الطلب على خدمات التوصيل الخارجي، خاصة من المطاعم، تبرز الحاجة إلى مبادرات مجتمعية تعزز مسؤولية الجميع في الحفاظ على نظافة البيئة. حيث إن الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات أصبحت وجهة مفضلة لكثير من الناس لتناول الطعام والاستمتاع بأوقاتهم. لكن للأسف، يترك بعضهم خلفه نفايات تؤثر سلباً في جمال ونظافة هذه المواقع.
ومن منطلق المشاركة المجتمعية والحرص على بيئتنا، يتعين على المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل الخارجي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على البيئة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مبادرة بسيطة لكنها ذات تأثير كبير، وهي إرفاق كيس للنفايات مع كل طلب يتم توصيله.
هذه الخطوة ستشجع أصحاب الطلبات على جمع النفايات بشكل منظم وسهل، مما يساهم في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على نظافة الأماكن العامة.
قد يرى البعض ويتساءل: ألا تكفي أكياس الطلب نفسه لوضع النفايات؟ الإجابة تكمن في أن كثيراً من أصحاب الطلبات قد يفضلون الاحتفاظ ببقايا الطعام أو يأخذون ما تبقى معهم إلى المنزل، وبالتالي يصبح من الضروري وجود كيس إضافي للنفايات.
كما أن إرفاق كيس خاص بالنفايات مع الطلب يعزز ثقافة الوعي البيئي ويذكر المستهلكين بأهمية تنظيف المكان بعد الانتهاء من الطعام.
وفي حال لم تتبنَّ المطاعم هذه المبادرة من تلقاء نفسها، فإننا نأمل أن تتحرك الجهات المعنية في قطاع البلديات لإلزام المطاعم بتوفير أكياس النفايات مع كل طلب خارجي. هذه الخطوة ستكون جزءاً من جهود أوسع للحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الجميع.
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