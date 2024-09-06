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الحرية الأكاديمية تتراجع في جميع أنحاء العالم

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) لطالما اعتُبِرت قاعات الأوساط الأكاديمية معاقل للفكر الحر والبحث العلمي. ولكن دراسة حديثة ترسم صورة مثيرة للقلق لتراجع الحرية الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم. ويهدد هذا التحول، الذي يحدث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بتقويض الإبداع العالمي في وقت قد تكون فيه الحلول الإبداعية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.
يكشف البحث الذي أجراه فريق من الباحثين الدوليين أنه بعد عقود من التحسن المستمر، بدأت الحرية الأكاديمية العالمية في التراجع على مدى العقد الماضي. وهو تراجع يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الابتكار والتقدم العلمي.
التقدم العلمي
اعتُبِرت الحرية الأكاديمية وحق العلماء في متابعة البحث والتدريس والتعبير عن الأفكار دون تدخل غير مبرر حجر الزاوية للتقدم العلمي. ومع ذلك، لم يتم قياس أهميتها للابتكار كميًا على نطاق عالمي حتى الآن. ولا تؤكد نتائج الدراسة الدور الحاسم للحرية الأكاديمية في دفع الابتكار فحسب، بل إنها تدق أيضًا تحذيرًا بشأن العواقب المحتملة لتراجعها الحالي.
وللتحقق من هذه العلاقة، قام الباحثون بتحليل بيانات من 157 دولة على مدى 115 عامًا، من 1900 إلى 2015. واستخدموا مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI) لقياس مستوى الحرية الأكاديمية في كل دولة وقارنوه بإنتاج الابتكار المقاس بعدد طلبات براءات الاختراع والاستشهادات.
كانت النتائج التي نشرت في مجلة PLOS One مذهلة. فقد أنتجت البلدان ذات المستويات الأعلى من الحرية الأكاديمية باستمرار مزيدًا من براءات الاختراع، وحصلت على مزيد من الاستشهادات بشأن تلك البراءات. وعلى وجه التحديد، عندما زادت الحرية الأكاديمية في بلد ما بمقدار انحراف معياري واحد، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع بنسبة 41% بعد عامين، وزاد عدد الاستشهادات بنسبة 29% بعد 5 سنوات.
الاتجاه النزولي
النتيجة الأكثر إثارة للقلق كانت الاتجاه النزولي الأخير في الحرية الأكاديمية. فبعد زيادة مطردة من أربعينيات القرن الـ20 إلى العقد الأول من القرن الـ21، بدأت الحرية الأكاديمية العالمية في الانحدار في العقد الماضي. ولم يُلاحَظ هذا الانعكاس على مستوى العالم فحسب، بل وأيضًا بين الدول الـ25 الرائدة في مجال العلوم.
وبناءً على نتائج الدراسة، يتوقع الباحثون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في إنتاج الابتكار في السنوات المقبلة. وقد يتجلى هذا في انخفاض عدد براءات الاختراع الجديدة وانخفاض الأبحاث المؤثرة، مما قد يؤدي إلى إبطاء التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
ويؤكد مؤلفو الدراسة أن هذا الاتجاه ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لصناع السياسات والمؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم. وهم يزعمون أن حماية وتعزيز الحرية الأكاديمية ليس مجرد مسألة مبدأ، بل هو ضرورة عملية لتعزيز الإبداع والتصدي للتحديات العالمية.
انخفاض عالمي
يقول بول ممتاز، أستاذ التمويل الريادي في الجامعة التقنية في ميونيخ ((نتوقع انخفاضًا عالميًا يتراوح بين 4 و6% في القدرة الإبداعية. وفي البلدان الرائدة، يصل الرقم إلى 5 - 8%)).
ويضيف ((النتائج هي علامة مثيرة للقلق، ​​أولئك الذين يقيدون الحرية الأكاديمية يحدون أيضًا من القدرة على تطوير تقنيات وعمليات جديدة، وبالتالي يعوقون التقدم والازدهار. نحن نرى هذا الاتجاه ليس فقط في الديكتاتوريات، ولكن أيضًا بشكل متزايد في الدول الديمقراطية حيث اكتسبت الأحزاب الشعبوية نفوذًا)).
الحرية والعوامل الاجتماعية
يسلط البحث الضوء على العلاقة المعقدة بين الحرية الأكاديمية والعوامل المجتمعية الأخرى. ففي حين تشكل الحرية الأكاديمية أهمية بالغة للابتكار، فإنها تتعارض مع قوى أخرى، مثل الضغوط السياسية، وقيود التمويل، والتوقعات المجتمعية.
وتشير الدراسة إلى أن إيجاد التوازن الصحيح أمر ضروري لتعظيم الإمكانات الإبداعية مع معالجة المخاوف الأخلاقية والاحتياجات المجتمعية.
وفي بلدان مثل الصين، مثلا، وجدت الدراسة أن الحرية الأكاديمية تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يعرض طموحات البلاد في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الابتكار للخطر. وعلى العكس من ذلك، لا تزال البلدان التي حافظت على مستويات عالية من الحرية الأكاديمية، مثل أمريكا وألمانيا، في طليعة الابتكار العالمي.
ويزعم الباحثون أن عكس اتجاه الانحدار في الحرية الأكاديمية ينبغي أن يكون أولوية للحكومات والمؤسسات في العالم. ويقترحون أن السياسات التي تحمي الحرية الأكاديمية، وتعزز الحوار المفتوح، وتدعم البحث المستقل من شأنها أن تساعد في تحفيز الإبداع ودفع النمو الاقتصادي.
المنهجية
استخدم الباحثون بالنسبة للابتكار، حساب طلبات براءات الاختراع ومدى تكرار الاستشهاد بهذه البراءات. كما قاموا بدراسة عوامل أخرى قد تؤثر على الابتكار، مثل ثروة الدولة وحجم سكانها، للتأكد من أنهم يقيسون التأثير المحدد للحرية الأكاديمية.
وخلصت الدراسة إلى أن حماية وتعزيز الحرية الأكاديمية قد يشكلان إستراتيجية قيمة للدول التي تسعى إلى تعزيز إنتاجها الإبداعي.
نتائج تترتب على تراجع الحرية الأكاديمية
ـ انخفاض كبير في إنتاج الابتكار
ـ انخفاض عدد براءات الاختراع الجديدة
ـ انخفاض الأبحاث المؤثرة
ـ إبطاء التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي
ـ الحد من عملية الإبداع والتصدي للتحديات العالمية
ـ الحد من القدرة على تطوير تقنيات وعمليات جديدة

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