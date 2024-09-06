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اكتئاب العودة من الإجازات أعراض التوتر والقلق تضرب الموظفين

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) مع انتهاء موسم الإجازات الطويلة، تبدأ معاناة كثير من الموظفين مما يمكن تسميته ((اكتئاب ما بعد الإجازة))، وهي ظاهرة طبيعية ومنتشرة في جميع أرجاء العالم، فالتغيير في الروتين اليومي عقب الاسترخاء يسبب التوتر والقلق عند العودة إلى الروتين السابق، كما تشكل تلك العودة إلى العمل بعد الانفصال التام عنه إرباكا لدى الكثيرين، ومع فقدان السيطرة وتحكم الموظف بوقته وجدوله ونشاطه خلال الإجازة، تعني العودة إلى العمل التزامه بجدول زمني محدد وبمواعيد نهائية قد يحددها له الآخرون في مؤسسته.
وإضافة للمصاعب النفسية ثمة مصاعب جسدية لأن التحول من وضع العطلة إلى وضع العمل أمر صعب بالنسبة لجسم الإنسان، لأنه ما يزال في وضع استرخاء.
ولا يقتصر الأمر فقط على الموظف العائد من إجازته، إذ تعاني مؤسسته كذلك من صعوبات حتى تجعله يتكيف سريعا مع الضغوط اليومية ولساعات طويلة، فالموظف المندفع للتنفيس عن فترة الانضباط المفروضة عليه لعدة أشهر بالسهر والبعد عن تطوير الذات بالمهارات التي تضيف لقدراته التنافسية، من الطبيعي أن يجد صعوبة عند رجوعه في مجاراة التحديثات الجديدة أثناء فترة غيابه. والإدارة التي لا تهتم بوضع الخطط لرفع أهلية الموظفين وتبادل الأدوار بينهم لحفظ سير العمل بطريقة سلسة، ستواجه صعوبات تقع على فريق العمل والإنتاج.
ويؤثر اكتئاب ما بعد الإجازة، على أي شخص بغض النظر عن نوع الإجازة أو طولها. وقد تشمل أعراضه الشعور بالتعب وسرعة الانفعال والقلق وغياب الحافز للعودة إلى العمل أو إلى الروتين الطبيعي، وربما بالحزن المصاحب لانتهاء الإجازة، وربما بدرجة أكثر تطرفا حدوث صدامات مع الزملاء، أو إلى انخفاض الرضى الوظيفي بشكل عام.
الانفصال المهني
يبين حسين الصريمي، مدير فرع في شركة الوفاق لحلول النقل المساهمة يلو، أن الموظف يعاني عند العودة إلى العمل ما يمكن تسميته بـ((الانفصال المهني))، وقال ((ربما تسبب الإجازة الطويلة فقدان الموظف للثقة والمهارات العملية، ومع العودة يشعر ببعض الانفصال المهني خصوصا إذا كان العمل في حالة تطور وتغيير دائمين، ومن هنا يمكن أن نفهم تأثره نفسيا، كما يمكن أن نفهم تأثير غيابه على الإنتاجية الإجمالية للعمل)).
وتابع ((قد يعاني الموظف من القلق بعد العودة، مما يؤثر على علاقته بفريق العمل، وربما ينعكس الأمر سلبا في عدم استجابته للتغيرات الديناميكية في العمل)).
وشدد على أهمية دور الإدارة في الحد من تأثيرات التوتر والقلق التي تصاحب العودة إلى العمل بعد الإجازة الطويلة، وقال ((على الإدارة إشعار الموظف بأنه محل ترحيب، وأن تجدد هويته المهنية، وتطلعه على آخر التطورات للعمل، وتحديد أولويات مهامه مع العودة)).
وأكمل ((يتجلى التوتر في الصعوبة التي يجدها الموظف في إدارة وقته عند العودة إلى الروتين اليومي، كما أن القدرة على التعامل مع الضغوط السلبية تعد من المهارات الشخصية التي تختلف من شخص إلى آخر، لكن الموظف مطالب بأن يتقن مهارة التعامل مع تلك الضغوط حتى يتجنب انعكاسها سلبًا على أدائه)).
وتابع ((على الموظف تنظيم وقته، وتحديد الأولويات اليومية والأسبوعية، وتحديد الزمن لإنجاز جميع المهام)).
وواصل((كما أن على الإدارة والزملاء تشجيعه وتقديم الدعم النفسي والمادي اللازمين لدمجه سريعا بالعمل، خصوصا أن غياب الموظف لفترة طويلة يؤثر على العمل والفريق من حيث كثرة الضغوط العملية، وربما انخفاض الروح المعنوية، وإثقال كاهل الفريق بمهام إضافية)).
تأثير جسدي
تركز تحية الحريصي، وهي مديرة دار الأحفاد المتوسطة والثانوية على أن للإجازة الطويلة تأثيرات جسدية على الموظف، لعل صعوبات ضبط النوم تعد أحد نماذجها الجلية، فالموظف الذي كان متحررا من الالتزام بمواعيد مبكرة أو على الأقل منضبطة للنوم سيكون بمواجهة ذلك الالتزام والانضباط مع عودته إلى العمل، ولذا عليه أن يبدأ بالتأقلم قبل العودة إلى العمل ببضعة أيام حتى لا يتأثر عمله فيما لو آخر هذا التأقلم ريثما يباشر عمله بعد العودة من الإجازة.
بدورها، بينت ريم الشمري، وهي معلمة للمرحلة المتوسطة، أن الشخصية المرنة لا تتأثر كثيرا بفترة الانقطاع عن العمل، وبالتالي تجد الحلول لصعوبات التأقلم والتفهم لتطبيق التحديثات والمتغيرات، وذلك خلال فترة قصيرة جدا تعقب العودة إلى العمل.
وأوضحت ((إذا وضع النظام نمطا محددا ووصفا وظيفيا واضحا، مع توفير بيئة وفريق عمل داعم، لن يكون هناك تأثير على الإنتاج أثناء غياب الموظف. ويمكن لتوقف الموظف في إجازة في هذه الحالة أن يعطي دافعا لرضا وظيفي أكبر، وينفي احتمالات القلق من التأثير السلبي للعودة واحتياج الوقت للانسجام مع الفريق من جديد بعد العودة)).
كما ركزت على أن للإدارة دور كبير في إيقاف التسرب الوظيفي خارج المنظمة والغياب غير المنضبط بالإجازات، وذلك عن طريق تعزيز الانتماء للمؤسسة وتعزيز الروح الإيجابية، ووضوح وتيسير الأهداف الأساسية لفريق العمل، وقالت ((الإدارة الذكية هي التي تمتلك خطة إستراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على الموظفين. لكون الموظف الجيد يمكنه الحد من الهدر الاقتصادي لقيامه بمهام كثيرة تكلف المؤسسة المال والجهد الجسدي والنفسي. كما يتوجب على المدير دمج الموظف المنعزل لأي سبب كان في مجموعة العمل، وتغيير نمط وظيفته، وإدخاله مع شخص نشيط يملك الذكاء الاجتماعي، فغرس القادة الجيدين مع الموظفين يحدث فارقا، ويجعل من فريق العمل مجموعة موحدة)).
وختمت بأنه على الإدارة كي تتجنب التشتت أثناء غياب أحد موظفيها، تحديد الأهداف قبل وبعد الإجازة، فالمدير الجيد يؤمن تبادل الأدوار بين الفريق الواحد ليضمن سير العمل مع إجازات الموظفين بطريقة انسيابية.
قدرات تكيّف
توضح رفعة القشانين، وهي موجهة طلابية، أن قدرات الأفراد تختلف فيما يتعلق بالتكيف من عدمه حتى بعد الإجازات الطويلة، وتقول ((مع الإقرار بأن هناك بعض الارتباك الذي تسببه العودة إلى العمل بعد الانقطاع سواء لإجازة أو تغيب طويل، فأنا أرى أنه يمكن ألا يكون هناك تأثير سلبي أثناء العودة من الإجازات، بل ربما تكون هناك رغبة للعودة وإنجاز الأعمال)).
وترى أن من الصعوبات التي قد يواجهها الموظف في الأيام الأولى من عودته هي عدم توزيع الأعمال حسب الخطة الإدارية وفي الوقت المحدد، وعدم مرونة بعض الموظفين المشتركين مع العائد في نفس العمل، كما تجزم بأن للغياب تأثيرا كبيرا على الأداء وإنتاجية الموظف.
أما من ناحية الأثر النفسي للإجازة، فأكدت أنه قد يكون إيجايبا أو سلبيا، فهناك أشخاص يستطيعون العودة بكامل صحتهم النفسية، ويكون تأثيرهم إيجابيا، وهناك أشخاص يعودون بتأثير سلبي.
وميزت بين الغياب كإجازة، وبينه كتوقف لمجرد الغياب، وقالت ((إذا كان التوقف عن العمل في إجازة وأخذ استراحة، فيكون هناك شعور بالرضا مصدره أن الموظف يمضي حسب الخطة وأن أهدافه واضحة، وإذا كان التوقف غيابا فهذا له تأثيره السلبي المتجلي بالشعور بعدم الرضا)).
وبينت أن الزملاء قد يساعدون الزميل العائد بسرعة التأقلم والانسجام، خصوصا حين تكون علاقاتهم ببعضهم بعضا جيدة.
وقالت ((من الطبيعي أن تكون هناك صعوبة في العودة إلى الروتين، وهذا يحتاج إلى إدارة الوقت بشكل جيد، ولعل ما يساعد على هذه العودة بشكل جيد وضع خطة واضحة لأي عمل يكلف به الموظف، وإنجاز الأعمال في وقتها لأن تراكمها يسبب التوتر للموظف الذي يحتاج مهما كانت خبرته إلى تأهيل يتجاوز بموجبه تأثير الغياب، ويعوض ما فاته بسبب غيابه من تطورات ومستجدات على مستوى العمل)).
وتابعت ((لا شك أن الإدارات الناجحة تحاول تقليل تأثير غياب الموظف على العمل والمشاريع، حيث تعمل على التنسيق منذ البداية بتوفير البديل، بحيث لا يتأثر العمل، وبحيث تمضي الخطط بالشكل المطلوب)).
عوامل تؤدي إلى اكتئاب ما بعد الإجازة
- التغيير في الروتين اليومي من الاسترخاء إلى الالتزام والانضباط
- إرباك التفكير بالمسؤوليات مع العودة إلى العمل بعد الانفصال التام عنه بالإجازة
- فقدان السيطرة، حيث يختلف تحكم الموظف بوقته وجدوله بين الإجازة والعمل
للتغلب على اكتئاب ما بعد الإجازة
ـ محاولة العودة إلى العمل تدريجيًا، مثلا بجدولة المهام ذات الأولوية المنخفضة في الأيام الأولى للعودة
- التواصل مع الزملاء والاطلاع على ما فات الموظف خلال غيابه
ـ التنظيم وتحديد قائمة المهام وأولوياتها لتحقيق مزيد من التحكم
ـ التعبير عما يشعر به الموظف حيال زملائه ومديره مما يخفف عنه العبء مع العودة
ـ على المؤسسة تعديل ثقافة العمل بحيث لا يشعر العائد للعمل بالإنهاك، مثل أن يتم تجنب عقد كثير من الاجتماعات
ـ ألا ترهق المؤسسة الموظف العائد بمئات الرسائل الإلكترونية
ـ أن تستخدم المؤسسة كلمات محفزة للعائد بأن عودته تمثل مساعدة كبيرة للفريق
اكتئاب بعد الإجازة ظاهرة عالمية
54 % من الكنديين يعانون منه
72 % من الأمريكيين لديهم فزع وقلق العودة
70 % من الناس يعانون من ظاهرة القلق بعد العودة من الإجازة مباشرة
نصائح لليوم الأول عند العودة إلى العمل
- النوم مبكرا والاستيقاظ قبل العمل بوقت كافٍ للذهاب بلا ضغوط إلى العمل
- تجنب جدولة كثير من الاجتماعات والمواعيد خلال هذا اليوم
ـ يمكن أن تبدأ بيوم في المكتب بلا عمل لتحقيق مزيد من الاندماج
- خطط أولوياتك حتى تشعر بالإنجاز
- امنح نفسك فرصة معرفة ما تم أثناء غيابك
- التفاعل السريع مع الزملاء ومديرك يشعرك براحة تامة
- امنح نفسك استراحة أطول من المعتاد في نهاية اليوم لأنك ما زلت بحاجة إلى الانتقال من الاسترخاء

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