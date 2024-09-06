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تاريخ الجهل جميعنا جاهلون في أشياء مختلفة

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) ربما قد يلفت انتباهك ويثير استغرابك وفضولك معا، أن تجد افتتاحية ( كاتب غربي) لكتابه يذكر فيها ( عصر الجاهلية ما قبل الإسلام) . فالباحث البريطاني ( بيتر بيرك) ، يقول في مقدمة كتابه ( الجهل - تاريخ للظاهرة من منظور عالمي):( يسمي العرب عصر ما قبل الإسلام "عصر الجاهلية)). وخلال عصر النهضة، نظر الإنسانيون إلى ما أطلقوا عليه أولا "العصور الوسطى)) على أنها عصور الظلام. وفي القرن السابع عشر، وصف اللورد كلارندون، المؤرخ للحرب الأهلية الإنجليزية آباء الكنيسة بأنهم ((أنوار عظيمة").
الكتاب الذي نقله للعربية بندر الحربي ، ونشرته ( دار الرافدين) يستهدف - بحسب مؤلفه - أولا، عموم القراء فكل قارئ، وفقا لبيرك ( يمثل مزيجًا متفردًا من المعرفة والجهل، أو كما أفضل وصفه، بمجموعات متعددة من المعارف والجهالات، فمن المؤكد أنَّ هذا الموضوع يحظى باهتمام عام وواسع. أما الفئة الثانية فهم الباحثون والأكاديميون، وليس لأولئك الذين يشاركونني التخصص على وجه التحديد، بل إلى المتخصصين في شتى الميادين المعنية بدراسة الجهل. وهنا، أرجو، بل وأتوقع أن يصير هذا الجهد الرامي إلى تقديم ((صورة شاملة عما أنجز وما يزال بإمكاننا إنجازه مصدر إلهام لبعض الباحثين).
أنواع الجهل والكوارث
الكتاب الذي يؤكد أنه قد لا يبدو الجهل الذي يُعرّف بأنه ( حالةٌ من غياب المعرفة)، موضوعا جديرا بالبحث في ظاهره، هو جزء مهم من نشاط يتنامي ويصب في الاهتمام بهذا المجال، مُحفزًا بأمثلة صارخة عن جهل رؤساء بارزين في العقدين الأخرين. واليوم، يشهد المجال المتعدد التخصصات المعروف باسم ((دراسات الجهل)) تناميا على مدى الثلاثين عامًا الماضية، كما يوضح الفصل الثاني، رغم أن المؤرخين لم يتحدثوا عن هذه الدراسات إلا من وقت قريب. فعبر خمسة عشر فصلا إضافة إلى المقدمة والخاتمة ، خاض الكتاب في مناقشة ( الجهل في المجتمع. ما الجهل ؟ آراء الفلاسفة حول الجهل.. الجهل الجماعي. دراسة الجهل. تاريخ الجهل... الجهل في الدين.الجهل في العلم... الجهل في الجغرافيا... عواقب الجهل ، الجهل في الحرب. الجهل في مجال الأعمال . الجهل في السياسة... المفاجآت والكوارث... الأسرار والأكاذيب... آفاق المستقبل المجهولة... تجاهل الماضي. المعرفة الجديدة والجهل الجديد). ويبدو الآن، أنَّ الوقت قد حان للتعرف على دور الجهل (ومنه التجاهل المتعمد) عبر التاريخ.
يقول بيرك: لقد بت أؤمن بأنَّ هذا الدور لم يُعط حقه من الاعتبار، مما أدى إلى سوء الفهم وإصدار أحكام غير صحيحة، بجانب ارتكاب أخطاء أخرى ذات عواقب وخيمة في كثير من الأحيان. وتظهر هذه القضية على نحو جلي في الأوقات التي تكون فيها تحركات الحكومات إزاء قضية تغير المناخ على سبيل المثال محدودة ومتأخرة. ومع ذلك، فإنَّ ما أسعى إلى إيضاحه هو أن أنواع الجهل والكوارث المترتبة عليه، متعددة ومتباينة.
ثغرات في المعرفة
خلال غوصه لتفكيك ماهية الجهل عبر التاريخ يذهب بيرك إلى أن تأثيرات الجهل " سطعت في أوقات مظلمة بقدرٍ كبير))، و((أوقات مليئة بالوحشية والجهل)). وخلال عصر التنوير، كان يُنظر إلى الجهل على أنه أساس ((الاستبداد))، و((التعصب)) و((الخرافة))، التي كان من المتوقع أن تُمحى في عهد تسوده المعرفة والتفكير العقلاني. فعلى سبيل المثال، أعلن جورج واشنطن أنَّ ((أساس دولتنا لم يُوضع في عصر مظلم ملؤه الجهل والخرافة)). استمرت أفكار مشابهة لهذه في الظهور حتى أوقات أبعد. فمثلا، استخدم أصوليون مسلمون مثل المصري سيد قطب مصطلح ((الجاهلية)) للإشارة إلى فترات لاحقة، مستهدفين على نحو محدد الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الجهل أحد الوحوش الخمسة)) التي تعهد السياسي الليبرالي ويليام بيفريدج بهزيمتها (مع الفقر، والمرض، والفساد السياسيّ، والبطالة). وقد صار تقرير بيفريدج الأساس الذي قامت عليه دولة الرفاه البريطانية التي أسستها الحكومة العمالية في عام 1945. وحديثا في الولايات المتحدة، ذهب تشارلز سيميتش إلى حد قول إنَّ ((الجهل المتفشي الذي يكاد يكون غباء هو هدفنا القومي الجديد))، في حين وصف روبرت بروكتور، وهو مؤرخ في مجال العلوم، زماننا بأنه ((عصر الجهل الذهبي)).
ومع وعينا بأننا نمتلك معارف كثيرة لم تكن متاحة للأجيال السابقة، نكاد نغفل عما كانوا يعرفونه ونحن نجهله. والأمثلة على هذه الثغرات في المعرفة - التي ستبحث فيما بعد ـ تمتد من الإلمام بالأدب الكلاسيكي اليوناني والروماني إلى المعرفة العملية بعلوم الحياة الطبيعية.
جهل النساء
وفي إزاحة الموضوع مدار البحث نحو ما هو متعلق يـ ( الجندر / الجنس ) يرى الكتاب أن ( من العوامل الرئيسة التي أسهمت في توجه علم المعرفة نحو البعد الاجتماعي ظاهرة نشأت خارج نطاق الفلسفة ، ألا وهي الحركة النسوية؛ إذ طوال التاريخ، كان الرجال يتجاهلون أو يستخفون بالمعارف والمصداقية التي تمتلكها النساء، معتمدين على فكرة أنَّ ((ما لا أعرفه ليس بمعرفة)). ومن الأمثلة الشائعة على المعرفة التي لا تُعد موثوقة، عبارة fabulae aniles أو حكايات العجائز المستخدمة منذ الرومان القدماء حتى أوروبا في بداية العصر الحديث.
في القرن الثامن عشر، وبصورة خاصة في إنجلترا، شهدت مهنة التوليد تغيرا جذريًا عندما بدأ الأطباء والجراحون الذكور بالتدخل في هذا المجال، الذي كانت النساء قد احتكرنه لفترات طويلة. مزودين بالمبضع، وهو ابتكار حديث آنذاك، وقد رأى هؤلاء الرجال في القابلات النساء عدم الكفاءة والمعرفة. وتعرضت القابلات لوضع صعب حيث كان جهلهن بالأساليب الطبية الجديدة نتيجة حرمانهنَّ من فرص التعليم العالي لأنهنَّ نساء ليس إلا. شهدت أوروبا الحديثة المبكرة تشجيعًا ملحوظا على إبقاء النساء في حالة من الجهل في العديد من الميادين. ومثال من الأمثلة البارزة على النظرة الذكورية السائدة هو العمل الذي صاغه الأسقف فرانسوا فينيلون في القرن السابع عشر، الذي تناول فيه تعليم البنات، ولا سيما المنتميات إلى عائلات مرموقة.
علم الانثروبولوجيا والاثار
في مجال علم الأنثروبولوجيا، لا يمكن الزعم بأن الباحثين الذكور قدروا النساء كليًا، لكن يبدو أنهم لم يعطوا الأهمية الكافية لدورهنَّ في العديد من الثقافات، وفي كل الأحوال، لم تتوافر لهم الفرصة على الدوام لمشاهدتهن أو التحاور معهن. ومع ذلك، دخلت طائفة من النساء الحقل الأنثروبولوجي في وقت مبكر نسبيًا، ومنهن بالتسلسل الزمني: روث بندیکت " عالمة أنثروبولوجيا أمريكية بارزة ومن مؤسسي الأنثروبولوجيا الثقافية"، وزورا هيرستون " كاتبة، وأنثروبولوجية، وصانعة أفلام أمريكية "، وأودري ريتشاردز " عالمة اجتماع وأنثروبولوجية بريطانية" ، ومارغريت ميد " عالمة أنثروبولوجيا أمريكية" ، وروث لاندس عالمة أنثروبولوجيا أمريكية . كان الأثر الأولي لعالمات الأنثروبولوجيا هو ملء الثغرات المعرفية من خلال الإدلاء بمعلومات أكثر عن تجارب النساء مقارنةً بما كان بمقدور علماء الأنثروبولوجيا الذكور فعله. فعلى سبيل المثال، استطاعت ميد في دولة ساموا أن تناقش مواضيع الجنس مع الفتيات. وفي باهيا بالبرازيل، ألقت روث لاندس الضوء على دور الكاهنات في الدين الأفريقي البرازيلي. في هذه المجالات، أبرزت النساء الثغرات التي أوجدتها هيمنة الرجال على هذه الأقسام العلمية. وبعد ذلك، في مرحلة لاحقة، بدأت الباحثات بطرح أسئلة مغايرة لتلك التي طرحها نظراؤهن الرجال. اعتبرت ماري دوغلاس، على سبيل المثال، مُحدّثة في علم الأنثروبولوجيا بما أتت به من ((مسائل نسوية مرتبطة بطبقتها الاجتماعية الوسطى اهتمامات بالمنزل، ووجبات الطعام، وأعمال الصيانة، والطقوس المنزلية للتنظيف، والتسوق، وبالمثل بجسم المرأة)). وفي مرحلة ثالثة، توسّعت النظريات الأنثروبولوجية لتشمل موضوعات كانت مُهملة في السابق مثل قضايا النوع الاجتماعي.
تاريخ الجهل
وإذا كان روبرت ديماريا " أستاذ متخصص في الأدب البريطاني للقرن الثامن عشر" يرى أنه لم يكتب بعد تاريخ المعرفة الذي يولي تاريخ الجهل قدرًا مستحقا. فإن الكتاب يوضح تعرض المؤرخين بالمثل للانتقاد لتجاهلهم النساء، ما أدى إلى محاولات سد هذه الفجوة وتشجيع الاهتمام بتاريخ هذا الجهل. لطالما وصفت النساء بأنهنَّ "مستترات عن التاريخ))، ما يعني أن المؤرخين السابقين كانوا يتجاهلون تاريخ نصف البشرية. في الحقيقة، ظهرت ثلاثة أمثلة بارزة لتاريخ النساء ـ وقد كتبها رجال ـ باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية خلال القرن الثامن عشر : مقال في الطباع والعادات وعقل النساء عبر العصور المختلفة لعام 1772 لأنطوان توماس وتاريخ الجنس الأنثوي بين عامي 1788 و 1800 لكريستوف ماينرز؛ وتاريخ النساء لعام 1796 لويليام ألكساندر كان الكتاب والناشرون يعنون على نحو واضح جذب اهتمام النساء بالتاريخ، ما يشكل دليلًا إضافيًا يتعارض مع الافتراض التقليدي بأنَّ النساء كُن جاهلات.
تمكنت الباحثات من إغلاق الثغرات التاريخية التي لم يلاحظها زملاؤهن من الرجال. تحدثت ماري ريتر بيرد عن كيف أغفل الرجال أهمية دور النساء في تشكيل التاريخ بأدوارهن ككاهنات، وملكات، وقديسات، ومارقات، وباحثات أو ربات بيوت. على سبيل المثال، قدمت لوسي سالمون، أستاذة في كلية فاسار الأمريكية، بحثًا حول الخدم. موضوعات غريبة اقترن الجهل في كثير من الأحيان بالأمية. ففي سرده لأصول ((الخرافات)) (التي نشير إليها اليوم بـ((الأساطير)))، أشار العالم الفرنسي برنار دو فونتينيل) إلى أن الجهل والهمجية بدأتا تنحسران بعد اختراع الكتابة. يُبرز العمل الذي خلّده نيكولا دي كوندورسيه)، ((مخطط تقدم العقل البشري، الأهمية الكبيرة للكتابة والطباعة باعتبارها عوامل رئيسة في تعزيز المعرفة وتراجع الجهل عبر التاريخ. هذا العمل الذي يعتبر من أبرز المؤلفات حول تطور المعرفة الإنسانية، لم ير النور إلا بعد وفاة مؤلفه، الذي تعرض للإعدام بالمقصلة خلال الأحداث الدموية للثورة الفرنسية. اليوم، وبعد زمن طويل، عاد مؤرخون للبحث في موضوع الجهل دون أن يقيدوا أنفسهم بالافتراضات الويغية التي تتحدث عن انخفاضه الحتمي. لقد كان كورنيل زويرلاين وبعض زملائه الألمان يدرسون الدبلوماسية والإمبراطورية من هذا المنظور، كما حرر زوير لاين كذلك مجموعة من المقالات حول هذا الموضوع. في الوقت الراهن كوربان، المؤرخ الفرنسي الذي عُرف منذ وقت طويل بتركيزه على موضوعات غريبة بدءًا من الروائح وحتى الأجراس، نشر دراسة حول ما كان مجهولًا عن الأرض في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وفي عام 2015، أقيم مؤتمر في المعهد التاريخي الألماني في لندن تحت عنوان " الجهل وعدم المعرفة في الامتداد الحديث المبكر)). ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المجالات الأخرى التي تتطلب الاستكشاف.
شكوى قديمة
باختصار، كما ذكر الكتاب، نحن بحاجة إلى التفكير في المعارف والجهالات بصيغة الجمع بدلًا من المفرد، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يعتبر معرفة شائعة أو حكمة تقليدية يختلف من مكان لآخر ومن زمن لآخر. ((المعرفة الجديدة تجعل أنواعًا جديدة من الجهل ممكنة)). بالعودة إلى سي. إس. لويس، ((ربما كل معرفة جديدة تخلق مجالا لنفسها من خلال خلق جهل جديد)). يجب أن نفكر مرتين قبل وصف أي فرد، أو ثقافة أو فترة زمنية بأنها جاهلة، ذلك أنَّ ثمة الكثير بقدر كبير لمعرفته . شكوى قديمة، لكنها باتت مبررةً أكثر فأكثر في وقتنا الحالي. بالعودة إلى مارك توين، ((نحن جميعًا جاهلون، لكن في أشياء مختلفة)). المشكلة هي أن الأشخاص الذين يمتلكون السلطة في كثير من الأحيان يفتقرون إلى المعارف التي يحتاجونها، في حين أنَّ الذين يمتلكون هذه المعارف يفتقرون إلى السلطة.
بيتر بيرك
مؤرخ وكاتب بريطاني
ولد عام 1937 .
خريج جامعة أكسفورد
خبير في التاريخ الاجتماعي للمعرفة
نشر ستة وعشرين كتابًا تُرجمت إلى أكثر من واحد وثلاثين لغة.
من عام 1962 إلى عام 1979، كان عضوًا في كلية الدراسات الأوروبية بجامعة ساسكس
انتقل إلى جامعة كامبريدج
متزوج من المؤرخة البرازيلية ماريا لوسيا جارسيا بالاريس-بيرك
من أهم أعماله:
الثقافة الشعبية في أوروبا الحديثة المبكرة (1978)
علم الاجتماع والتاريخ (1980)
التاريخ والنظرية الاجتماعية (1991)
أصناف التاريخ الثقافي (1997)
الجهل: تاريخ عالمي (دار نشر جامعة ييل 2023)

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