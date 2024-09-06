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التحيز الأمريكي ضد المسلمين هو الأعلى بين جميع المجموعات الدينية

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) توصل استطلاع حديث إلى أن المواقف العامة الأمريكية تراجعت تجاه المسلمين والإسلام في الأشهر القليلة الماضية، وظلت التحيزات العامة تجاه المسلمين أعلى من أي مجموعة دينية أو عرقية أو عنصرية أخرى تمت دراستها.
وبموجب بعض المقاييس المهمة، يظل التحيز العام الأمريكي المعبر عنه تجاه المسلمين أعلى من التحيز ضد مجموعات أخرى، وقد زاد خلال العام الماضي. والواقع أن الحرب الجارية في إسرائيل وغزة كانت مصحوبة بزيادة مثيرة للقلق في حوادث الكراهية والتحيز، خاصة ضد المسلمين.
حوادث معادية
ويبين الاستطلاع، الذي أجرته جامعة ماريلاند حول القضايا الحرجة بالتعاون مع SSRS، أن النتائج كانت من بين عينة من 1510 بالغين أمريكيين، بالإضافة إلى عينات من 202 من السود، و200 من ذوي الأصول الإسبانية، في الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس.
ويعد الاستطلاع الأخير جزءا من بحث استمر سنوات، وكان له مساران مترابطان، مع تحليل العديد من المقالات للأبحاث التي نشرتها مؤسسة بروكينجز ((Brookings)) على مر السنين. كان أحد المسارات هو قياس التغيير في المواقف العامة الأمريكية تجاه الإسلام والمسلمين، ودراسة التحيز تجاه الجماعات العرقية والدينية والإثنية، بما في ذلك اليهود والمسلمون. وتم تصميم الاستطلاعات حول هذه القضية جزئيًا، لمعرفة ما إذا كان حدوث الحوادث العنصرية الموثقة يعكس انتشارها بين المزيد من الناس، أو أن مستوى العنصرية قد ازداد في الأشخاص أنفسهم، حيث كانت هناك زيادة مقلقة وموثقة في الحوادث المعادية للسامية والإسلاموفوبيا، بما في ذلك الحوادث العنيفة، على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى قبل بدء الحرب الجارية في إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر 2023. وبعد أربعة أشهر من بدء الحرب، أفادت دراسة من استطلاع للرأي، أجري في فبراير 2024، بأن الأمريكيين يقولون إنه مقارنة بخمس سنوات قبل ذلك لاحظوا المزيد من حوادث التحيز ضد المسلمين مقارنة بأي مجموعة أخرى في الدراسة، بما في ذلك السود والإسبان والآسيويون الآراء الإيجابية
يرى الاستطلاع أنه أولا، بعد سنوات من التحسن، انخفضت الآراء الإيجابية حول المسلمين والإسلام في الاستطلاعين اللذين أجريا في 2024، وانخفضت الآراء الإيجابية حول المسلمين إلى 64% من 78% في 2022، لتعود إلى مستويات 2016، وانخفضت المواقف الإيجابية تجاه الإسلام إلى 48%. وقد حدث انخفاض في الآراء الإيجابية تجاه المسلمين بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
حرب غزة
أثارت تصريحات الرئيس جو بايدن، التي جاءت في وقت كان فيه الاهتمام الوطني كبيرًا بالحرب في إسرائيل وغزة، خاصة نبرة الرئيس، التي انتقدها البعض باعتبارها غير حساسة تجاه الضحايا المدنيين المسلمين والعرب، احتمال أن موقفه قد يكون متحيزا ضد العرب والمسلمين، كما كتبت ((بروكينجز)) في أكتوبر الماضي. وفي الاستطلاعين اللذين أجريا منذ بداية الحرب، انخفضت الآراء الإيجابية للمسلمين، خاصة بين الديمقراطيين.
اليهود واليهودية
أظهر الاستطلاع في النقطة الثانية أن التحيز ضد المسلمين والإسلام أعلى من التحيز ضد اليهود واليهودية.
ومن بين جميع المشاركين، كانت الآراء الإيجابية تجاه المسلمين 64% مقارنة بـ86% لليهود، وكانت الآراء الإيجابية تجاه الإسلام 48% مقارنة بـ77% لليهودية.
ويميل الديمقراطيون إلى وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه المسلمين مقارنة بالجمهوريين والمستقلين، ويميلون أيضا إلى تبني وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه اليهود واليهودية مقارنة بالمسلمين والإسلام، فأقل من نصف الجمهوريين يحملون وجهات نظر إيجابية تجاه المسلمين، وثلثهم يحملون وجهات نظر إيجابية تجاه الإسلام، في حين يعبرون بأغلبية ساحقة عن وجهات نظر إيجابية تجاه اليهود واليهودية.
الأصغر سنا
بينما ينظر الأمريكيون الأصغر سنا إلى المسلمين بشكل أكثر إيجابية، واليهود بشكل أقل إيجابية من الأمريكيين الأكبر سنا، فالأمريكيون الأصغر سنا (تحت سن الثلاثين) لديهم آراء أكثر إيجابية تجاه المسلمين والإسلام مقارنة بالأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما وما فوق. وعلى النقيض من ذلك، يحمل الأمريكيون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما آراء أقل إيجابية تجاه اليهود واليهودية مقارنة بالأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما وما فوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يميلون إلى أن يكونوا أقل معارضة للمرشح المسلم مقارنة بمن تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة للمواقف تجاه المرشح اليهودي.
توصل الاستطلاع إلى:
انخفضت الآراء الإيجابية الأمريكية تجاه المسلمين والإسلام
هناك انخفاض ملحوظ في الآونة الأخيرة في وجهات النظر المؤيدة للإسلام بين الديمقراطيين
التعليم الجامعي مرتبط بوجهات نظر أكثر إيجابية تجاه المسلمين
الأمريكيون الذين لا يحملون تعليما جامعيا أقل دراية بالمسلمين في حياتهم الشخصية
المستجيبون الذين لديهم علاقات شخصية أكبر مع المسلمين هم أكثر عرضة للنظر إليهم بشكل إيجابي
ينظر الأمريكيون الأصغر سنا إلى المسلمين بشكل أكثر إيجابية، واليهود بشكل أقل إيجابية من الأمريكيين الأكبر سنا
المعارضة لمرشح رئاسي مسلم هي الأعلى بين جميع الأديان
يميل الأمريكيون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى معارضة أقل للمرشح المسلم مقارنة بمن تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر
نمت المعارضة لمرشح مسلم أكثر من المعارضة لأي مرشح آخر بين عامي 2022 و2024.

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