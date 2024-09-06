Friday, 06 September 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المراهق وتتوريالاته

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) (1)أكدت المفكرة والناشطة في علم النفس ((آنا لومايند)) مؤسِّسة موقع (Learning Mind)، والباحثة ومؤلفة الكتاب الشهير ((The Power of Misfits)) - قوة المنبوذين - أن ما يجعل الشخص يقدّم النصائح باستمرار دون طلب يعود إلى عدة أسباب، حب السيطرة، والشعور بعدم الأمان والقلق، الغرور، الشعور بالتفوق، إضافة إلى التزمت ومحدودية التفكير، والملل.
(2)
تم إغلاق أحد التطبيقات مما يعد مرتعا للمراهقين قبل سنوات فلم يجدوا بدًّا من الهجوم على ((تويتر)) - آنذاك - ليصطبغ ((تويتر)) بالسطحية والتجاوزات الأخلاقية، قبل أن يفتح لهم ((التيكتوك)) أبوابه، ومناخه المناسب لهم، ليحجّ إليه ((الشطّار)) زرافات ووحدانا، ليعود ((الهواء)) مجددا إلى منصة X ولكن حدثت بعض التطورات في ((التيكتوك)) ليفقد أهم أركانه ((البث المباشر)) ليعود المراهقون إلى منصة X وتعود السطحية وانعدام المنطق.
(3)
لم يعد المراهقون عناصر استماع، وتنفيذ، بل تخلوا عن حذرهم وباتوا يقدمون النصائح، والتوجيهات، والتحذيرات، لكل من يكبرهم بـ((يوم))!، وهذا دليل على أن في قرارة أنفسهم شعور بالغرور، و((الأنا)) المتضخمة، وافتراض جهل الآخرين.
(4)
مراهق يعلمنا كيف نتصرف في السفر، وأخرى تعلمنا الأسلوب الأمثل لشراء سكن، وعشريني يعطي مسميات لطرق لبس ((الشماغ))، ونظيره يحذرنا من السهر!، قلت لصديقي سيأتي من يعلمنا الأكل!
(5)
بعث لي صديقي مقطعا لمراهقة تعلمنا الطريقة المثلى لأكل الكبسة باليد، سمت العملية بـ((تتوريال أكل الكبسة))!، فبعثت له مقطعا لمراهقة ((مشهورة)) تقدم ((تتوريال)) لتقطيع ((بطيخة)) وهي تكرر كلمة ((حرفيا)) بشكل مستفز.. يالغرور المراهقة!
(6)
يجب أن يعرف المراهق حجمه، و((حدوده))، ليمكن تعليمه، فكلما قلنا ((رحم الله امرئ عرف قدر نفسه))، قال: ((نحن في زمن غير زمنكم))، فتشعر هنا أنك كهل من الديناصورات الثيروپوديَّة جوفاء الذيل!
(7)
نعم يا سيدي!، لا يحق للمراهق أن يقدم النصائح، فهو ما زال في طور النمو، والتعلم، ويعاني - بطبيعة الحال - من قلة الخبرة، ويكره سماع النصائح، لا يطيع، ولا يستطيع، وسبق أن اقتربت من مراهق غاضب يغلق الطريق، صافحته بابتسامة، وقلت: تريد رأيي؟!، فقال دونما تردد: لا!، فعدتُ أدراجي.

MENAFN06092024000089011017ID1108644904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث