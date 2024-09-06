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جورج قرم فيلسوف البساطة المُمتنِعة

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) لو كان من بيانٍ يُعرِب عن حكاية الراحل جورج قرم لوجدتني بإزاء فيلسوفٍ تآلفت فيه دربتان مُفارقتان: دربة التنظير للما بعد، أو ما يُجاوِز اللّحظات المكتظَّة بمعاثر الإيديولوجيا وانفعالاته، ودربة الإنجاز النّافع أنّى كان متواضعا، أو بدا شأنه في الأعين قليلا، فالأعمال النافعة هي للاعتبار، ولو كان بها خصاصة وقلَّة.
ذلك سمةُ جورج قرم منذ نشأته الأولى حتّى غيابه (1940 – 2024).. زاهدا حتّى الثراء بفوائض المعنى. جَمَعَ شملَ الدربتَيْن من دون تفاوت في التأدية أو خَلَلٍ في أخلاق العمل. خَبِرتُهُ قارئا وسامعا وشريكا في غير مجلس ومقام، وفي دربة الإنجاز والعمل. عرفْتُه مُقبلا على مقتضاها إقبال المُعتني إلى أقصى حدود الاعتناء والإتقان، والذين عرفوه في هذه وتلك تحيّروا فيه حتّى قالوا: ((كيف للرجل أن يجمع النقائض على هذا النحو من اليُسر وحسن التدبير.. بين التنظير لإحياءٍ حضاريّ طال انسداده، وبين انهمامه بما لا يتناهى من تفاصيل الحياة المهنيّة وجزئيّاتها؟!)).
وأنتَ تتأوَّل جورج قرم في كينونيّته المُفارِقة ستَعلم أنّكَ أمام ظاهرة تُنظِّرُ وتُنجِز في الآن عيْنه، وذاك لا يفلح به إلّا الأقلّون ممَّن كان لهم حظّ الجمْع بين الفكر المتأمِّل والعمل المؤيَّد بالأخلاق. اختبارات الحداثة الغربيّة
في الكلام على منهجيّة التفكير بأعمال جورج قرم ما يحملنا على القول إنّ كلّ مقروءٍ كان عنده يستحثّ على السؤال، ثمّ ليرسم بسؤاله أُفقا لجواب غايته أن يتّخذ منزلا له في مشاغل الفكر المتحرّر من كلّ ريب. ففي هذا المُنفسح تروح تتشكَّل بنية التفكير، وتُعتَلنُ ماهيّة المفكّر وهويّته. ومتى أحرز المقروء هذه الخصائص صار حقلا للنظر والتبصُّر والتساؤل. من أجل ذلك، لا يعود تنسيب التنظير إلى أعمال جورج قرم مجرّد إسقاطٍ عارض، بل إعرابٌ عمّا أفضت إليه طرائق تفكيره حيال ماهيّته الحضاريّة وحيال الغرب الحضاري في الآن عيْنه. وما كنتُ لآخذ بهذا التوصيف لولا أنّ سؤال التنظير هو أحد أظهر البناءات المشهودة لمنظومته المعرفيّة.
مَن قَرَأَ جورج قرم في ما كتبه بغَير لغة العرب سوف يتبيَّن له مدى خبرته بماهيّة التجربة الحضاريّة الغربيّة وآليّات نشوئها وتطوّرها. وسنلاحظ كيف أنّه - وهو يستكشف آفاق الغرب وإستراتيجيّاته المعرفيّة والسياسيّة والحضاريّة – أصغى إصغاءَ المتنبِّه الواعي إلى خطبتَيْن حضاريّتَيْن متوازيتَيْن ومتضادّتَيْن في آن: خطبة العرب ((المهجوسة)) بأطروحة التأخُّر والتبعيّة، وخطبة الغرب المكتظَّة بخُيلاء الغلبة والاستعلاء.
أكبَّ الرجل على استقراء الخطبتَيْن بعنايةٍ من أجل أن يقف على ما يُختزن فيهما ممّا يؤمّل أن يُمهِّد لنظريّةِ معرفة تعتني بلقاء الحضارات على نصاب النديِّة والتكافؤ. وأميل إلى القول إنّه لمّا كتبَ على نفسه متاخمة الغرب، انطلاقا من خصوصيّته العربيّة الواعية ومسيحيّته المشرقيّة الرضيّة، كان يُدرك أنّ الحداثةَ المتأمَّلة إنّما هي موقفٌ وفعلٌ في التاريخ من قَبل أن تكون بِنيانا حضاريّا ناجزا. على هذا الأصل سيمضي إلى نقدِ الغرب فيما اقترفه من عيوبٍ أفضت، ولمّا تَزَل، إلى انفجار المشرق العربي. طَفَقَ يكتب بلسان الغرب من أجل أن يناظره بلسانه، وأن يُفصح عمّا في لسان العرب من معارف حول الغرب لا يدركها الغرب نفسه عن نفسه. وعليه فما كان مراده ممّا ذهب إليه إلّا لموجباتٍ ثلاثة: أ- ليفيد من اختبارات الحداثة الغربيّة ومعارفها، ب- ليُعاين ما استَتر منها من مَعاثر، ج- ليَنظر في أحوالها بعدما آل أمرُها إلى كولونياليّةٍ ضارية لا تبقي ولا تذر.
على خطّ تسييل النقد
ولأنّه خَبِرَ الغرب من داخل، فقد حقَّت عليه صفة ((المستغرب)) الساعي إلى فقه حضارته، وفهمها على ما هي عليه من سجايا. في رحلته الاستغرابيّة سيمضي جورج قرم إلى معاينة الحال الحداثيّة الغربيّة بالدرس والمعاينة والنقد، وما هذا إلّا ليقينٍ لديه أنّ مقتضى وعي الذات مشروطٌ أمرُه بالتعرُّف إلى غيريّةٍ حضاريّةٍ باتت سارية بين ظهراني أهله. ولو كان لنا من دراسة متأنِّية لأعماله النقديّة، فسنلقاه جادّا مجتهدا من أجل أن يقف على مكنونة حداثة الغرب ومعارفها. وعلى هذا الفهم الأوّلي قَصَد جورج قرم إلى معاينة ما ظَهر من أفعالها وما استَتر من جناياتها. لذا، فإنّ أكثر ما تناهى إلينا من مجهوداته التنظيريّة كان استقراء الأصول الأنطولوجيّة التي منها نشأت ثقافة الغرب عن نفسه، وعلى أساسها تشكّلت نظرته للغَير.
كانت المهمّة بالنسبة إليه شاقّة، ولقد جهر بالأمر غير مرّة حيث جمعتْنا مشاغل الفكر. لكنّ إرادة التعرُّف عنده لم تثنِهِ عن المواصلة. هو على يقين من أنّ كلّ تعرُّف إلى أمرٍ بتمامه مقتضاه الصبر والقراءة المتأنّية. ذلك أنّ المرء - كما يقول أبو حامد الغزالي- لا يفلح بالوقوف على فساد أو صحّة عِلم من العلوم ما لم يقف على منتهى ذلك العِلم.
منذ البدايات وَجَدَ جورج قرم في حداثة الغرب مآخذَ شتّى. كان قَدَرُه - وهو بعد في مستهلّ العمر- أن يَرقب أوّل صدمة رآها بأمّ العَيْن خلال العدوان الثلاثي على مصر لمّا أَلقت الطائراتُ الفرنسيّة قنابلها في قلب القاهرة. لم يكُن الأمر حدثا عاديّا بالنسبة إلى الفتى الذي نشأ في مدارس الآباء اليسوعيّين، ونما وعيُه على مبادئ الثورة الفرنسيّة الكبرى ومحاسن أنوارها.
لقد كان من بين الندرة من المفكّرين في عالَمنا العربي المعاصر حين سعى إلى ترتيب منظومته الفكريّة ليقيمها على ثلاثة خطوط متوازية:
أوّلها: التعرّف إلى المجتمعات الغربيّة كما هي في واقعها من خلال مواكبة تطوّراتها العلميّة والفكريّة والثقافيّة والسياسيّة، وكذلك عبر ما تقدّمه نخبُ تلك المجتمعات من معارف في سياق إعرابها عن القضايا والمشكلات التي تعيشها في مطلع القرن الحادي والعشرين.
ثانيها: التعرّف إلى المناهج والآليّات التي اعتمدها الغرب حيال الشرق، والمجتمعات العربيّة على وجه الخصوص، وذلك بقصد جلاء الكثير من الحقائق، وتبديد الأوهام التي استحلّت تفكير شريحة واسعة من المثقّفين العرب والمسلمين بسبب الاستشراق الكولونيالي.
ثالثها: وهو خطّ النقد، وقد سيَّلَه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأوّل: نقْد قيَم الفكر الغربي، وآثارها المترتّبة فكريّا على الإنتلجنسيا العربيّة، وبيان ظواهر الاستغراب السلبيّ النّاجمة عنها.
الوجه الثاني: نقْد الغرب لذاتِه من خلال مُعاينة ما قدّمه الفلاسفة والمفكّرون وعلماء الاجتماع الغربيّون، ولا سيّما لجهة نقْد العَلْمَنة، واستحضار سؤال الدّين كسؤالٍ لا يفنى في تاريخ الحضارات الإنسانيّة مهما استغرقت في دنيويّتها.
الوجه الثالث: نقْد فَهْم الإنتلجنسيا المشرقيّة للغرب، من حيث كونه فَهما محكوما بسيكولوجيّة التلقِّي والقبول والاستتباع، وهو ما يجوز نعتُه بـ((الاستغراب)) السلبيّ.
لقد أدركَ جورج قرم أنّ التنظير غير موقوف على توصيف ظواهر الأفكار والأحداث، بل هو، قَبل أيّ شيء، مجهود متبصِّر يقصد مُعاينة القابليّات الكامنة وراء الظواهر، والمُفضية من ثمّ إلى ولادتها. من أجل ذلك يمتدّ الأُفق الذي يتّخذه المنظِّر مَسلكاً له إلى عُمق الفكرة ومنشأ الحدث، ليستظهرَ منهما ما يشقَّ على الفهْم. أَدرك أيضا أنّ الأمر نفسه ينبغي أن يجريه التنظير حيال الزمن العربي الرّاهن وأحداثه من أجل أن يُعاين ما يحتجب في تحوّلاته، وجلاء ما يحيط به من لَبْسٍ واشتباه. وعليه، فإنّ مهمّته كمنظِّرٍ سلكتْ اتّجاهَيْن متلازمَيْن: أنطولوجي وتاريخي. ومثل هذا التلازُم هو شأنٌ أصيلٌ وجوهريٌّ في الجهود التي يبذلها المنظِّر حتّى يتعرّف إلى العالَم ويفهَم حقائقه المُعلَنة والمُستَتِرة. ومن أجل ذلك حقَّ التفكّرُ بهما معا، وذلك خلافا لما درجَ عليه الفصلُ القهريّ الذي اقترفه بعضُ تيّارات الثقافة التاريخيّة العربيّة حين دعا إلى إحداثِ قطيعةٍ معرفيّة مع التراث كشرطٍ لإنجاز إحياء حضاري جديد.
بهذا المعنى رمى مسلكه في التنظير إلى قلب الحوادث التاريخيّة، لاستكشاف أسباب ظهورها، أي متاخمة المبدأ الذي بسببه وُلدت الأحداث من الأفكار، والأفكار من الأحداث، ثمّ أن ينتقل إلى طورٍ أعلى ليُتاخِم ما لا يتناهى التفكُّر فيه، وتلك مهمّة مركّبة تستحثُّ على التقدُّم نحو فتوحاتٍ فكريّة تملأ مناطق الفراغ في الحيّز الحضاري الذي تنشط فيه، مثلما تُسهِم في تخصيب فعاليّات التفكير على نطاق الحضارة الإنسانيّة ككلّ، فإذا كان للتنظير غايةٌ تأسيسيّة لأفقٍ جديد في التفكير، فبديهي أن يجري البحث عن سؤالٍ مؤسِّس يكون من طبيعته وسلالته. وما ذاك إلّا ليقينٍ عند صاحب السؤال المؤسِّس بأنّ خطبة الحداثة قاصرة عن الإفلات ممّا أنتجه عقلُها الأداتي وأسئلته الفانية، فالسؤال المؤسِّس راسخ وأصيل ومجاوز لما هو عابرُ وعارض من أفكار وأحداث. بيد أنّه، وهو يغتني بهذه السمات المُفارِقة، لا ينأى عن دنيا التحوّلات، بل هو يُقبِلُ نحوها ويشملها باهتمامه ورعايته باعتبارها حقلا ضروريّا لبلوغ أهدافه الكبرى. هكذا يكتسب السؤال المؤسِّس القدرةَ على التمهيد للما بعد، ثمّ يواصل امتداده الخلّاق على نحوٍ لا تحدّ من نشاطه وديمومته فوضى الوقائع وغموض الآثار المترتّبة عنها.
* * *
ليس في ظنّي أنّ جورج قرم، وهو المثقّف الموسوعي الكبير، كان غافلاً عمّا عصفَ بالحداثة الأولى، وفلسفتها من اختلالات تكوينيّة.. ربّما تناهى إليه ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني المغمور فرانز فون بادر Franz Von Baader (1756- 1841) لمَّا كشَفَ عن فجوات الحداثة، ليُعيد أسبابها إلى انفصالها المريع عن المبدأ المؤسِّس لعِلم الوجود. حالذاك سيقارب ((بادر)) موضوعَه الشائك على نحوٍ فارَقَ فيه معظم فلاسفة الحداثة من ديكارت مرورا بكانط وصولا إلى هيغل ومَن تبعهم، فالتفكير السويُّ - بحسب ((بادر)) - بالاستفهام عن الشيء يؤسِّس بنية الوجود والتفكير، ويقصد بذلك المبدأ الأساسيّ الذي يُحدِثُ الكينونة ويؤيّدها ويرعاها. لقد رأى أنّ تفكيرا لا يكون نابعا من ذاته وواعيا لذاته وللغَير لا يُمكن أن يكون مؤسِّسا، ومُحدِثا للتفكير والوعي، فالسببيّة الأولى هي سببيّة أولى، لأنّ الإحداث يعني التأسيس بالذّات، والتفكير بالذّات والوعي بالذّات. وبناءً على هذه النتيجة يصبح كلّ تفكير ذاتيّ للموجود المحدود مفكَّر فيه، ويعرِف أنّه مفكَّر فيه في الوقت نفسه. بذلك يكون ((بادر)) هو أوّل من أماطَ اللّثام عن الخَلَلِ المعرفيّ في ذاتيّة الكوجيتو الديكارتي، على أساس أن ((الأنا أفكّر)) (الكوجيتو) هي دائما في الوقت نفسه ((أنا مفكّرٌ فيّ إذاً أنا أفكِّر)) (cogitor ergo cogito).
لم يحِدْ جورج قرم عن صراط السؤال المؤسِّس للإجابات التي ستؤسّس للما بعد، للإحياء الحضاريّ الجديد في مشارق أرض العرب ومغاربها. من أجل هذا، لم يأتِ بفرضيّة في الفلسفة السياسيّة أو في علم الاجتماع والاقتصاد أو في الحقل الحضاري إلّا أحالها إلى مبدئها المؤسِّس.. إلى الأصل الذي اصطبغت عليه ماهيّتها وهويّتها الأولى، وما ذاك عنده إلّا من قَبيل حكمة النظر الموصولة بعروةٍ وثقى بأخلاق العمل، ولنا مثال بيِّن لمَّا اقترب من الحُكم مستشارا، ولمَّا صار في الحُكم وزيرا، وحاله في المقامَيْن حكيما ومتخلِّقا ومريدا لحقيقةٍ لا يخشى في قولها وإبدائها لَومة لائم.
* مُحاضر في الفلسفة والإلهيّات - لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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