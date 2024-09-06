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( طوق الحمامة) أدب أم فلسفة أم علم؟

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) أول ما يعجبنا من براعة ابن حزم في رسالة (طوق الحمامة)، كونه عني عناية دقيقة بتبويبها على نحو من التناسق والتكامل يطبعها بطابع التأليف العلمي المنهجي. ويكفي للتدليل على ذلك أن نستعرض هذه الأبواب التي اشتملت عليها الرسالة، ونرى كيف رتبها ترتيبًا منطقيًا يوحي بأن كل باب منها أوجد في مكانه الطبيعي من حيث علاقته بسابقه وبلاحقه.
فقد قسمها على ثلاثين بابًا عشرة منها في أصول الحب، نجد فيها حديثًا فلسفيًا عن ماهية الحب وحقيقته في رأي المؤلف، وأبوابًا عن علامات الحب بنحو من التفصيل الدقيق، وعن أنواع المحبين وأسباب حبهم وأساليبهم في العلاقة مع المحبوب.. واثنا عشر منها في أعراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة.. وستة أبواب منها في الآفات التي تدخل بين الحبيبين فتنغص حبهما، كالعاذل، والرقيب، والواشي، والهجر، والبين، والسلو (مرتبة هكذا).. ويختتم الرسالة ببابين: باب الكلام في قبح المعصية، وباب في فضل التعفف.. وكأنه يقصد بهذا الختام أن يخفف من أثر رد الفعل الانتقادي الذي كان يعلم أنه لا بد سيحدث عند أوساط المحافظين المتزمتين، لإمعانه في معالجة موضوع الحب بمثل تلك العناية والدقة والصراحة البالغة أقصى حدودها.. ولقد أشار هو صراحة، إلى رد الفعل المنتظر هذا، في قوله: وأنا أعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين على تأليفي لمثل هذا ويقول: إنه خالف طريقته، وتجافى عن وجهته. وما أحل لأحد أن يظن في غير ما قصدته.
ومن مظاهر المنهجية عند المؤلف أنك تراه واعيًا كل الوعي تفاصيل طريقته - في التأليف والتبويب -، فلا يغفل أن يدلل على هذه الطريقة في ترتيب الأبواب: (فجعلناها - أي الأبواب - على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجود، ومن أول مراتبها إلى آخرها، وجعلنا الضد إلى جنب ضده، فاختلف المساق في أبواب يسيرة، والله المستعان).
( طوق الحمامة) عمل أدبي أصيل، نتحدث عنه بوصفه من أدب الحب في تراثنا، فما بالنا نسأل هنا إذن هل هو أدب أم فلسفة، أم علم؟
الواقع أن السؤال وارد، لأنَّ ابن حزم بحكم كونه عالمًا ومفكرًا مارس الفلسفة وتأثر تفكيره وجدله بفلسفة اليونان وفلسفة أرسطو بخاصة، وبحكم كونه صاحب مذهب فقهي جديد في الأندلس يعارض المذهب الفقهي السائد فيها، ويتصدى للجدل المتواصل مع خصومه بالوسائل العلمية: الإسلامية والمنطقية والعقلية - بحكم ذلك كله -، لم يستطع أن يتخلص من هذه التأثيرات وهو يكتب هذه الرسالة الأدبية، على الرغم من طابعها الوجداني بالأساس، وعلى الرغم من أنه كان، وهو يكتبها، إنما يعيش في عالمه العاطفي العزيز على قلبه، مستعيدًا ذكريات صباه وشبابه أيام كان ينعم بأرفة العيش وأورف ظلال الأمن والطمأنينة والجاه والرياسة أيام كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامر، وكانت قصور أهله في الجانب الغربي والجانب الشرقي من قرطبة تزهى بأمجادها وتتوهج بمتارفها ونعمائها من كل لون بهيج.
لقد كتب طوق الحمامة وهو ما بين الخامسة والثلاثين والأربعين من حياته، أي في حين هو يكاد يشرف على الكهولة، ويقيم في مدينة شاطبة من مدن إمارة بلنسية إحدى الأقاليم الشرقية الأندلسية، وكان ذلك عهدًا من حياته يحمل فيه هموم التشريد ثاني مرة عن أهله ودياره في قرطبة، وينوء بذكريات المحن المتعاقبة عليه منذ زوال دولة العامريين عن قرطبة وجلاء أهله عنها مرغمين بعد خراب دورهم وذهاب نعمتهم وأخذهم بجرائر العهد السياسي الذي كانوا من أنصاره، وبعد أن لقي هو ذاته الفشل مرارًا في المعترك السياسي الذي دخله انتصارًا للأمويين، وبعد أن قاسى محنة السجن كذلك في عهد المستكفي محمد بن عبدالرحمن الناصري، أي في عهد أحد الأمويين أنفسهم الذين كان ينتصر لهم ويأمل، بل ويعمل، لأن يعود إليهم سلطان الأندلس بأسره.
في ذلك الوقت وفي تلك الحال كتب ابن حزم رسالته الأدبية ((طوق الحمامة)).. أي أنه كتبها في مناخ من التوتر النفسي كان يعتصر قلبه اعتصارًا. ويهز ذكريات عهده الأول أيام هو ناعم البال في قصور أبيه على جانبي قرطبة الزاهرة، في الشباب الباكر من عمره.. وكانت ذكريات عهده السعيد ذاك حافلة بصنوف شتى من التجارب الذاتية، وبأنواع من العلاقات البشرية خبرها في حياة القصور، ثم في حياة الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية العليا من مجتمع عصره.
في هذا المناخ النفسي المتوتر بالانفعالات العميقة، كتب هذه الرسالة، فهو إذن كان بين محنة التشرد والتغرب وخيبة الآمال، إلى جانب محنة الخصومات الفكرية العنيفة تتناوشه من كل ناحية، ثم محنة التذكر تبعث في نفسه صور دنياوات ذهبت نضارتها دون رجعة، فتنبعث معها عاطفتان متناقضتان يتقلب بينهما على رغمه: عاطفة الحنان نحو الماضي والاستمتاع الروحي بالرؤى الشاردة من أمامه، وعاطفة الألم مما بين حاضره وماضيه من مهاوٍ سحيقة.
1980*
* باحث وأكاديمي لبناني ((1910 - 1987)) .

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