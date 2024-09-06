Friday, 06 September 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حول تصدير أدبنا.. وكيف يحيا (1)

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) الأدب الحي
هو الذي يتخطى الزمان والمكان فيخلد في الصحائف والصدور، ويعيش في أفواه الناس، ويعبر القفار والبحار والهواء فإذا هو في الشرق إن ولد في الغرب، وإذا هو في الغرب إن ظهر في الشرق، يملي جمالًا ويذيع رأيًا ويوجه فئة ويقيم أمة ويقعد أخرى. ويظل المتأدبون على مر الأجيال عاكفين عليه يدرسونه وينقدونه ويستمتعون به ويستلهمونه ويكتنهون أسراره ويقلدونه عن وعي وعن غير وعي، لأنه يحمل في طياته عناصر الخلود كلها أو جلها من قوة الشخصية، وسمته الحيوية، ونزعة الابتكار، وعمق الفكرة، وإشراق الخيال، وصدق العاطفة، وروعة الأسلوب.
أدبنا وضعفه
وإذا نظرنا إلى الأدب الحجازي في العهد الحاضر، ألفيناه - في جملته لا في تفصيله - أدبًا لا يقوى على تجاوز حدود البلاد والتحليق في أجواء بعيدة، بل إن بعض ألوانه يولد هزيلًا مهيض الجناح لا تكاد تسمعه أو تقرؤه حتى تراه وهو يحتضر، وربما خيل إليك أنك تسمع حشرجة صوته وهو يلفظ النفس الأخير حين ينفض الحفل أو تطوى الصحيفة فتشفق على هذا اللون أن يموت، وتحنق على ذاك إن كان قد ولد فتشيعه غير مأسوف عليه. والسبب في هذا واضح بيِّن، فأدبنا لا يحمل في ثناياه عناصر الحياة والبقاء.
عوامل النهوض
وما دام أدباؤنا قد أعجبوا بفحول الكتاب والشعراء في المهجر والشرق العربي وجروا على سننهم في إنتاجهم الأدبي، فعليهم إذا ما راموا النهوض والذيوع والتفوق والخلود أن يلتمسوا تلك العناصر. ولا يتأتى لهم ذلك إلا إذا اتصلوا اتصالًا وثيقًا بتلك المنابع الأصلية التي استقى منها أولئك الأدباء أدبهم. وأول هذه المنابع منهل الثقافة العربية الإسلامية والأدب العربي الجيد في مختلف العصور. وثانيها: معين الثقافة الغربية والأدب الأجنبي وثالثها ما تقلبوا فيه من بيئات وحيوات.
المنبع العربي
أما عن المنبع الأول فقد استقى منه أدباؤنا شيئًا وعليهم أن يستقوا منه أشياء وأن يستكملوا عدتهم من علوم اللغة والآلة والثقافة العامة، وأن يعكسوا على مرايا نفوسهم ما في القرآن الكريم والحديث الشريف من فكر وخلق وجمال أدبي وتصوير فني، وأن تكون دراستهم للأدب والتاريخ دراسة نقد وتصور وحياة واستلهام حتى يصبح في إمكانهم أن يبرزوا لنا الأبطال الإسلاميين وأمجادهم ومغامراتهم شخوصًا تتحرك وتضطرب بالحياة في روايات تاريخية جميلة.
المنبع الغربي
وأما عن المنبع الثاني فلم تكن لهم به صلة إلا عن طريق غير مباشر فيما تأثر به أدباء العرب المحدثون الذين يجيدون غير العربية لغة أو لغتين أجنبيتين، وفيما حظيت به المكتبة العربية مما ترجم من روائع الغرب. وكل ما قام به أدباؤنا من مجهود في سبيل الاتصال بهذا المنبع الغربي، أن رفع بعضهم عقيرته، ينادي بوجوب تعلم اللغات الأجنبية ولا سيما اللغة الإنجليزية. كان ذلك منذ نحو عشرين عامًا، وأنك لتعجب أن شبانًا ممن ولدوا قبيل هذا التاريخ أو بعده بقليل قد شدوا من اللغة الإنجليزية شيئًا؛ وهم يمضون في سبيلهم قدمًا بخطى ثابتة. وكأني بالزمن قد دار دورته فإذا نحن نستمتع بما ينقلون إلينا من غرر الغرب وبما يضيفون لأدبنا من ألوان جديدة. وإنا لنرجو أن يحاول كهول الأدب وشبانهم تعلم بعض اللغات الأجنبية حتى يتاح لهم الاتصال المباشر بالثقافة الغربية والأدب الغربي، ففي ذلك فائدة لهم وللأدب في الحجاز بما يحصلون من معارف وما يتزودون به من أخيلة وصور جديدة وألوان ونوازع واتجاهات.
1946*
* ناقد وكاتب سعودي ((1920 - 2011))

MENAFN06092024000089011017ID1108644901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث