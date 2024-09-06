HONOR تكشف عن مستقبل مليء بالإمكانيات مع هاتف HONOR Magic V3 محطم الأرقام القياسية

أعلنت HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أجهزتها الرائدة والمتطورة التي تتميز بحماية فائقة للخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر التزامها بتعزيز الابتكار في عالم مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وذلك في IFA 2024. وشهد الحدث أيضاً الكشف عن أحدث الأجهزة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HONOR، بما في ذلك HONOR Magic V3، أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، بالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول الأنيق والرائع HONOR MagicBook Art 14، والجهاز اللوحي الرقمي المبتكر والمتطور HONOR MagicPad 2، والساعة الاستثنائية لتتبع الصحة الأنيقة HONOR Watch 5.

وفي هذا السياق قال جورج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "يشهد قطاعنا تحولاً جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي والذي يفتح آفاقاً جديدة تُثري وتخلق تجارب جديدة تعمل على تحسين الإبداع والإنتاجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم كل يوم. يمنحنا دورنا كمزود للأجهزة الذكية وصولاً مذهلاً إلى المستهلكين. وجمع ذلك مع خبرتنا في الأجهزة يغذي خارطة طريق الذكاء الاصطناعي لدينا، مما يسمح لنا بإنشاء تجارب ذكاء اصطناعي شخصية وبديهية وأكثر أماناً تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. ونحن نأمل من خلال جميع أجهزتنا الرائدة الجديدة بتقديم تجارب ذكاء اصطناعي تركز على الإنسان والتي سيجدها المستهلكون ساحرة حقاً".

كما سلطت HONOR الضوء أيضاً على تعاونها مع Google Cloud، حيث قال المدير الإداري للحلول العالمية والذكاء الاصطناعي للمستهلك في Google Cloud مات والدبوسر: "يسعدنا تعميق تعاوننا مع شركة HONOR. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي من Google وتقنية السحابة، تمنح HONOR مستخدمي HONOR Magic V3 القدرة على تجربة إمكانيات جديدة ومثيرة مع الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية".

:HONOR Magic V3

أنحف هاتف قابل للطي في العالم مع أداء قوي

في سعيها للاستمرار بدفع الأجهزة القابلة للطي إلى مستويات جديدة، قدمت HONOR هاتف HONOR Magic V3 الجديد كلياً للمستهلكين حول العالم، وهو أنحف هاتف قابل للطي في العالم يمتاز بمتانة أعلى وبطارية أطول عمراً وشاشة محسنة وتجربة ذكاء اصطناعي متقدمة.

بفضل سماكته القليلة عند طيه والتي تبلغ 9.2 م ووزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 226 غ، ينافس HONOR Magic V3 نحافة ووزن الهواتف الرائدة مما يضمن أقصى قدر من الراحة أثناء التنقل للمستخدمين. يتم تحقيق هذا الإنجاز من خلال استخدام 19 مادة مبتكرة و114 تركيبة دقيقة، مما يدفع الأجهزة القابلة للطي إلى عصر جديد من الدقة والنحافة. يتميز هاتف HONOR Magic V3 بكاميرا على شكل قبة ذات ثمانية أضلاع، ويجمع بسلاسة بين الجمال الذي يكمن بتصميم القبب والابتكارات التكنولوجية. تتميز الكاميرا هذه بتصميم ماسي مما يضفي عنصراً من الأناقة والرقي على المظهر العام للجهاز.

بالإضافة إلى متانته، يشتمل هاتف HONOR Magic V3 على ألياف خاصة بالمواد المستخدمة لتصنيع هيكله مما يعزز مقاومة الصدمات بمقدار 40 مرة أكثر مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى مع تقليل سماكة الغطاء الخلفي بأكثر من 30%. علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بمفصلة HONOR Super Steel Hinge الحصرية والتي تمكنه من تحمل ما يصل إلى 500 ألف دورة طي والتي حصل بفضلها على شهادة SGS Durability Certification المرموقة. تم تعزيز HONOR Magic V3 بشاشة HONOR Super Armored Inner Screen الداخلية و NanoCrystal Shield المضاد للخدش من HONOR، مما يجعله مصمماً لتحمل قسوة الاستخدام اليومي.

يوفر HONOR Magic V3 تجربة مشاهدة غامرة ومزدوجة الاستخدام بفضل شاشتيه الرائعتين: شاشة خارجية مقاس 6.43 إنش وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.92 إنش، ونظراً لأنه مخصص لإعطاء الأولوية لرفاهية المستخدم وراحته، يشتمل هذا الجهاز على مجموعة من ميزات راحة العين المبتكرة مثل تقنية AI Defocus Display، الأولى في العالم، وتقنية التعتيم PWM بدون ضرر على العين بتردد 4320Hz، تقنية التعتيم الديناميكي، وتقنية Circadian Night Display وNatural Tone Display.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هاتف HONOR Magic V3 ببطارية متطورة من السيليكون والكربون من الجيل الثالث بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بشاحن فائق السرعة من HONOR بقوة 66 واط سلكي و50 واط لاسلكي، مما يضمن للمستخدمين تجربة محمولة مطولة دون أي قلق. يتميز الجهاز بنظام كاميرا HONOR Falcon المبتكر الذي يشتمل على كاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وبالتالي يقدم جودة تصوير لا مثيل لها وتعدد استعمالات للمستخدمين الذين يبحثون عن صور مذهلة بالهواتف الذكية.

يقدم هاتف HONOR Magic V3 مجموعة واسعة من الميزات الذكية، بما في ذلك ميزة Magic Portal على الهاتف القابل للطي، إلى جانب ميزات التصوير المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل HONOR AI Motion Sensing لالتقاط صور سريعة للغاية، وHONOR AI Portrait Engine لتحسين الصور الشخصية. وبفضل شراكتها مع Google Cloud، تقدم HONOR مجموعة واسعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Google وتقنيات السحابة لتسهيل الاستخدام وتحسين الكفاءة الإجمالية، والتي تشمل HONOR AI Eraser و Face to Face Translation وأدوات الترجمة في HONOR Notes، وبذلك تفي HONOR بوعدها بتقديم عصر جديد من التنوع والإنتاجية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتلبية المتطلبات المتطورة للمستخدمين المحترفين والمهنيين.

السعر والتوفر في السعودية

يتوفر هاتف HONOR Magic V3 بثلاثة ألوان فريدة مستوحاة من الطبيعة: البني الأحمر الداكن، الأخضر، والأسود. يمكن للمستخدمين شراء HONOR Magic V3 من خلال متجر HONOR الإلكتروني، متجر تجربة منتجات HONOR، مكتبة جرير، STC، نون، أمازون بسعر 6,899 ريال.

يحصل أولئك الذين سيشترون الجهاز على هدايا مجانية بقيمة 998 ريال سعودي، تتضمن شاحن فائق السرعة من HONOR بقوة 100 واط، حماية للحماية لمدة 12 شهر، ضمان لمدة 24 شهر في دول مجلس التعاون، خدمة صيانة لمدة 24 شهر/ 4 مرات.

HONOR MagicPad 2:

التكامل المثالي بين الإنتاجية والترفيه

يمتاز HONOR MagicPad 2 بتصميمه النحيف المذهل، متمتعًا بنحافة جسم يبلغ سُمكه 5.8 ملم فقط ويزن 555 جرامًا؛ ما يجعله الرفيق المثالي للاستخدام أثناء التنقل. يأتي الجهاز بشاشة مريحة للعين من HONOR مقاس 12.3 إنش بمعدل تحديث 144 هرتز؛ ما يوفر تجربة بصرية رائعة مع تحسين السلاسة والاستجابة عبر مختلف المحتويات، وبالإضافة إلى ذلك، يحمل الجهاز شهادتين من TÜV، حيث يضمن العناية المثلى للعين بفضل الابتكارات المتقدمة مثل تقنية AI Defocus، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وشاشة Circadian Night Display، وتقنيات التعتيم الديناميكي.

يتفوق HONOR MagicPad 2 أيضًا في تجربته الصوتية حيث حصل HONOR MagicPad 2 على شهادة IMAX-Enhanced، حيث يضمن تجربة ترفيهية عالية الجودة مع جودة صورة مذهلة وصوت بتقنية DTS؛ ليغمر المستخدمين في أجواء سمعية وبصرية سينمائية في أي وقت وأي مكان عبر Disney+. من خلال دمج تقنية HONOR Spatial Audio يمكن للتابلت توسيع مجال الصوت بنسبة 25% مقارنةً بأخيه الأسبق، ما يثري تجربة الصوت لجميع المستخدمين.

يأتي HONOR MagicPad 2 بمنصة Snapdragon 8s Gen 3الرائدة؛ ما يمكنه من التعامل ببراعة مع المهام المتعددة مثل العمل المكتبي والألعاب. البطارية الضخمة بسعة 10050 مللي أمبير توفر أداءً قويًا سواءً للعمل والترفيه، وتتكامل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط للشحن السريع وكفاءة استهلاك الطاقة، ما يمنح المستخدمين راحة البال أثناء الاستخدام.

يعمل HONOR MagicPad 2 بنظام التشغيل الجديد MagicOS 8.0، الذي يعتمد على التعرف على نوايا المستخدم ويمتلك قدرات ذكاء اصطناعي قوية؛ ما يمنح المستخدمين تجربة سحرية ذكية غير مسبوقة. تتيح ميزة Magic Portal التنبؤ بالاحتياجات والتعرف على النوايا مسبقًا؛ ما يسمح للمستخدمين بإنشاء جداول زمنية أو مهام أخرى بمجرد الضغط المطول والسحب. ومن تحويل الصوت إلى نص وتحسين الكتابة اليدوية إلى قدرات التعرف على الصيغ، تعزز الأدوات المكتبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنتاجية HONOR MagicPad 2؛ ما يمكّن المستخدمين من تحقيق المزيد في مساعيهم اليومية.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR MagicPad2 للطلب المسبق باللونين الأبيض القمري والأسود في أسواق المملكة العربية السعودية عبر متجر HONOR الإلكتروني ومتجر HONOR Experience ومكتبة جرير وExtra وSTC وNoon وAmazon بسعر رائع يبلغ 2399 ريال.

عند الطلب المسبق، سيحصل المستخدمون على هدايا مجانية بقيمة 2197 ريال تتضمن قلم HONOR Magic-Pencil 3 ولوحة المفاتيح الذكية HONOR MagicPad2 وقسيمة بقيمة 200 ريال سعودي وضمان يشمل حماية الشاشة لمدة 12 شهرًا وضمان دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 24 شهرًا وخدمة الصيانة لمدة 24 شهرًا/4 مرات.

الكمبيوتر المحمول HONOR MagicBook Art 14

يمثل HONOR MagicBook Art 14 نقلة نوعية في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث ينقل تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية إلى آفاق جديدة من خلال الجمع بين الابتكار الذي يركز على الإنسان مع القدرات التقنية القوية لتقديم تجربة مستخدم غير مسبوقة.

ويمتاز هذا الكومبيوتر المحمول بتصميم مليء بالمنحنيات مثل أوراق ورق العنب وتكنولوجيا Satin Enamel Spraying، مما يجعله أعجوبة هندسية مع وزنه الخفيف للغاية، حيث يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى جانب حلول الأجهزة والبرامج القوية مما يضمن إنتاجية عالية وتجربة مستخدم لا مثيل لها. وبفضل نقل خصائص الوزن الخفيف والسماكة النحيلة التي تمتاز بها الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تقدم HONOR أخف وأنحف AIPC حتى الآن في الأسواق. يمتاز HONOR MagicBook Art 14 بهيكل Topology Lightweight Structure الذي يبلغ وزنه حوالي 1 كغ وسماكته 10 ملم فقط. ومع الهيكل المصمم من سبيكة مصنوعة من المغنيسيوم ولوحة مفاتيح مصنوعة من التيتانيوم، فإنه يجسد التوازن المثالي بين التصميم خفيف الوزن والمتانة العالية.

بدمج تصميم كاميرا معيارية رائد في الصناعة، يمتاز اللابتوب بتوصيلة مغناطيسية قابلة للفصل تعزز من الخصوصية والتكيف مع مختلف الاستخدامات؛ ما يوفر تجربة بصرية أوسع وأكثر تمعنًا. الـ HONOR MagicBook Art 14 يأتي بشاشة HONOR FullView Touch Display الخلابة بمقاس 14.6 إنش، والتي تتمتع بدقة 3.1K عالية النقاء، مع نسبة شاشة إلى الواجهة تبلغ 97% - الأكبر بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 14 بوصة، تضمن تجربة مشاهدة غامرة وغنية. يظهر التزام HONOR برعاية المستخدمين من خلال تزويد الشاشة بأحدث تقنيات حماية العين في الصناعة، مثل التعتيم PWM عالي التردد 4320، وتقنية التعتيم الديناميكي، ووضع الكتاب الإلكتروني؛ ما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وآمنة.

بالتعاون مع Microsoft، يقدم جهاز HONOR MagicBook Art 14 للمستخدمين ميزات Copilot المتقدمة، بما في ذلك إدارة البريد الإلكتروني الذكية، وتحليل البيانات وتصورها، والنسخ الفوري والتلخيص؛ ما يعزز من الإنتاجية والكفاءة، ولزيادة كفاءة استهلاك الطاقة؛ يحتوي الكمبيوتر المحمول على نظام OS Turbo 3.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحسين استهلاك الطاقة من خلال تحليل سلوك المستخدم وضبط استراتيجيات الأداء بدقة؛ ما يضمن تجربة لابتوب قوية وموثوقة. مدعومًا بتقنية الصوت المكاني من HONOR وقوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعيد جهاز HONOR MagicBook Art 14 تعريف الجودة الصوتية. تجمع هذه التقنية بين إعادة التكوين المكاني وتعديل جودة الصوت لإنشاء بيئة صوتية واقعية، وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ يضمن تصميم الميكروفون المحسن ثنائي الاتجاهات التقاطًا فائقًا للصوت وتقليل الضوضاء في جميع الظروف؛ ما يجعله مثاليًا للاجتماعات والمقابلات؛ ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تواصل وتعاون متقدمة.

مشغلاً بمعالج Intel®️ CoreTM️ Ultra 7 155H عالي الأداء، يتبنى الـ HONOR MagicBook Art 14 بنية أنوية متغايرة تشمل ستة أنوية للأداء، وثمانية أنوية كفاءة، ونواتين منخفضتي الطاقة يمكنها تعزيز الجهاز ليصل إلى سرعة 4.8 جيجاهرتز؛ ما يمكّن اللابتوب من التعامل مع المهام الصعبة بكفاءة رغم تقديم أداء فعال لتعدد المهام مع توفير ممتاز للطاقة. كما يستعرض الجهاز تحسنًا مضاعفًا في أداء وحدة معالجة الرسومات وزيادة بنسبة 70% في أداء الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجارب حاسوبية عالية الأداء. لزيادة مرونته؛ يأتي الجهاز مع مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB-C وUSB-A وHDMI ومنفذ سماعات 3.5 ملم/ميكروفون؛ ما يعزز من راحة المستخدم ويضمن لهم تجربة سلسة. علاوة على ذلك، وبفضل تصميم البطارية المتغاير، تحسن سلسلة HONOR MagicBook Art 14 من استخدام المساحة بنسبة 30% مع توفير سعة بطارية قوية تبلغ 60 واط ساعة؛ ما يطيل عمر البطارية للمستخدمين.

تصميم خفيف الوزن وميزات متقدمة

شركة HONOR قدمت أيضًا ساعة HONOR Watch 5 - مزيج بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الأنيق، وبوزن 35 جرامًا وسماكة 11 ملم فقط، توفر الساعة راحة مثالية للارتداء طوال اليوم. تتميز بشاشة AMOLED ملونة بحجم 1.85 بوصة ودقة 450x390 بكسل وكثافة 322 بكسل في البوصة، وتدعم التشغيل الكامل باللمس، موفرةً تجربة بصرية رائعة.

وتأتي HONOR Watch 5 مزودة ببطارية Silicon-carbon التي توفر عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا بسعة 480 مللي أمبير ساعة. بدعم تقنية Turbo X Smart Power Management، تضمن الساعة كفاءة في استخدام الطاقة، كما تتبع هذه الساعة مؤشرات صحية أساسية مثل معدل ضربات القلب ومستويات SpO2؛ ما يساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم لحظة بلحظة. مع نظام تحديد المواقع AccuTrack، تعزز HONOR Watch 5 بشكل كبير دقة الـ GPS؛ ما يوفر للمستخدمين تتبعًا دقيقًا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240905_215603_685-->