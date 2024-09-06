HONOR تكشف عن مستقبل مليء بالإمكانيات مع هاتف HONOR Magic V3 محطم الأرقام القياسية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أجهزتها الرائدة والمتطورة التي تتميز بحماية فائقة للخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر التزامها بتعزيز الابتكار في عالم مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وذلك في معرض IFA 2024. وشهد الحدث أيضاً الكشف عن أحدث الأجهزة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HONOR، بما في ذلك HONOR Magic V3، أنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، بالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول الأنيق والرائع HONOR MagicBook Art 14، والجهاز اللوحي الرقمي المبتكر والمتطور HONOR MagicPad 2، والساعة الاستثنائية لتتبع الصحة الأنيقة HONOR Watch 5.
وفي هذا السياق قال جورج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "يشهد قطاعنا تحولاً جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي والذي يفتح آفاقاً جديدة تُثري وتخلق تجارب جديدة تعمل على تحسين الإبداع والإنتاجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم كل يوم. يمنحنا دورنا كمزود للأجهزة الذكية وصولاً مذهلاً إلى المستهلكين. وجمع ذلك مع خبرتنا في الأجهزة يغذي خارطة طريق الذكاء الاصطناعي لدينا، مما يسمح لنا بإنشاء تجارب ذكاء اصطناعي شخصية وبديهية وأكثر أماناً تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. ونحن نأمل من خلال جميع أجهزتنا الرائدة الجديدة بتقديم تجارب ذكاء اصطناعي تركز على الإنسان والتي سيجدها المستهلكون ساحرة حقاً".
كما سلطت HONOR الضوء أيضاً على تعاونها مع Google Cloud، حيث قال المدير الإداري للحلول العالمية والذكاء الاصطناعي للمستهلك في Google Cloud مات والدبوسر: "يسعدنا تعميق تعاوننا مع شركة HONOR. من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي من Google وتقنية السحابة، تمنح HONOR مستخدمي HONOR Magic V3 القدرة على تجربة إمكانيات جديدة ومثيرة مع الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية".
:HONOR Magic V3
أنحف هاتف قابل للطي في العالم مع أداء قوي
في سعيها للاستمرار بدفع الأجهزة القابلة للطي إلى مستويات جديدة، قدمت HONOR هاتف HONOR Magic V3 الجديد كلياً للمستهلكين حول العالم، وهو أنحف هاتف قابل للطي في العالم يمتاز بمتانة أعلى وبطارية أطول عمراً وشاشة محسنة وتجربة ذكاء اصطناعي متقدمة.
بفضل سماكته القليلة عند طيه والتي تبلغ 9.2 م ووزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 226 غ، ينافس HONOR Magic V3 نحافة ووزن الهواتف الرائدة مما يضمن أقصى قدر من الراحة أثناء التنقل للمستخدمين. يتم تحقيق هذا الإنجاز من خلال استخدام 19 مادة مبتكرة و114 تركيبة دقيقة، مما يدفع الأجهزة القابلة للطي إلى عصر جديد من الدقة والنحافة. يتميز هاتف HONOR Magic V3 بكاميرا على شكل قبة ذات ثمانية أضلاع، ويجمع بسلاسة بين الجمال الذي يكمن بتصميم القبب والابتكارات التكنولوجية. تتميز الكاميرا هذه بتصميم ماسي مما يضفي عنصراً من الأناقة والرقي على المظهر العام للجهاز.
بالإضافة إلى متانته، يشتمل هاتف HONOR Magic V3 على ألياف خاصة بالمواد المستخدمة لتصنيع هيكله مما يعزز مقاومة الصدمات بمقدار 40 مرة أكثر مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى مع تقليل سماكة الغطاء الخلفي بأكثر من 30%. علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بمفصلة HONOR Super Steel Hinge الحصرية والتي تمكنه من تحمل ما يصل إلى 500 ألف دورة طي والتي حصل بفضلها على شهادة SGS Durability Certification المرموقة. تم تعزيز HONOR Magic V3 بشاشة HONOR Super Armored Inner Screen الداخلية و NanoCrystal Shield المضاد للخدش من HONOR، مما يجعله مصمماً لتحمل قسوة الاستخدام اليومي.
يوفر HONOR Magic V3 تجربة مشاهدة غامرة ومزدوجة الاستخدام بفضل شاشتيه الرائعتين: شاشة خارجية مقاس 6.43 إنش وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.92 إنش، ونظراً لأنه مخصص لإعطاء الأولوية لرفاهية المستخدم وراحته، يشتمل هذا الجهاز على مجموعة من ميزات راحة العين المبتكرة مثل تقنية AI Defocus Display، الأولى في العالم، وتقنية التعتيم PWM بدون ضرر على العين بتردد 4320Hz، تقنية التعتيم الديناميكي، وتقنية Circadian Night Display وNatural Tone Display.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز هاتف HONOR Magic V3 ببطارية متطورة من السيليكون والكربون من الجيل الثالث بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بشاحن فائق السرعة من HONOR بقوة 66 واط سلكي و50 واط لاسلكي، مما يضمن للمستخدمين تجربة محمولة مطولة دون أي قلق. يتميز الجهاز بنظام كاميرا HONOR Falcon المبتكر الذي يشتمل على كاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وبالتالي يقدم جودة تصوير لا مثيل لها وتعدد استعمالات للمستخدمين الذين يبحثون عن صور مذهلة بالهواتف الذكية.
يقدم هاتف HONOR Magic V3 مجموعة واسعة من الميزات الذكية، بما في ذلك ميزة Magic Portal على الهاتف القابل للطي، إلى جانب ميزات التصوير المدعمة بالذكاء الاصطناعي مثل HONOR AI Motion Sensing لالتقاط صور سريعة للغاية، وHONOR AI Portrait Engine لتحسين الصور الشخصية. وبفضل شراكتها مع Google Cloud، تقدم HONOR مجموعة واسعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Google وتقنيات السحابة لتسهيل الاستخدام وتحسين الكفاءة الإجمالية، والتي تشمل HONOR AI Eraser و Face to Face Translation وأدوات الترجمة في HONOR Notes، وبذلك تفي HONOR بوعدها بتقديم عصر جديد من التنوع والإنتاجية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتلبية المتطلبات المتطورة للمستخدمين المحترفين والمهنيين.
السعر والتوفر في السعودية
يتوفر هاتف HONOR Magic V3 بثلاثة ألوان فريدة مستوحاة من الطبيعة: البني الأحمر الداكن، الأخضر، والأسود. يمكن للمستخدمين شراء HONOR Magic V3 من خلال متجر HONOR الإلكتروني، متجر تجربة منتجات HONOR، مكتبة جرير، STC، نون، أمازون بسعر 6,899 ريال.
يحصل أولئك الذين سيشترون الجهاز على هدايا مجانية بقيمة 998 ريال سعودي، تتضمن شاحن فائق السرعة من HONOR بقوة 100 واط، حماية للحماية لمدة 12 شهر، ضمان لمدة 24 شهر في دول مجلس التعاون، خدمة صيانة لمدة 24 شهر/ 4 مرات.
HONOR MagicPad 2:
التكامل المثالي بين الإنتاجية والترفيه
يمتاز HONOR MagicPad 2 بتصميمه النحيف المذهل، متمتعًا بنحافة جسم يبلغ سُمكه 5.8 ملم فقط ويزن 555 جرامًا؛ ما يجعله الرفيق المثالي للاستخدام أثناء التنقل. يأتي الجهاز بشاشة مريحة للعين من HONOR مقاس 12.3 إنش بمعدل تحديث 144 هرتز؛ ما يوفر تجربة بصرية رائعة مع تحسين السلاسة والاستجابة عبر مختلف المحتويات، وبالإضافة إلى ذلك، يحمل الجهاز شهادتين من TÜV، حيث يضمن العناية المثلى للعين بفضل الابتكارات المتقدمة مثل تقنية AI Defocus، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز، وشاشة Circadian Night Display، وتقنيات التعتيم الديناميكي.
يتفوق HONOR MagicPad 2 أيضًا في تجربته الصوتية حيث حصل HONOR MagicPad 2 على شهادة IMAX-Enhanced، حيث يضمن تجربة ترفيهية عالية الجودة مع جودة صورة مذهلة وصوت بتقنية DTS؛ ليغمر المستخدمين في أجواء سمعية وبصرية سينمائية في أي وقت وأي مكان عبر Disney+. من خلال دمج تقنية HONOR Spatial Audio يمكن للتابلت توسيع مجال الصوت بنسبة 25% مقارنةً بأخيه الأسبق، ما يثري تجربة الصوت لجميع المستخدمين.
يأتي HONOR MagicPad 2 بمنصة Snapdragon 8s Gen 3الرائدة؛ ما يمكنه من التعامل ببراعة مع المهام المتعددة مثل العمل المكتبي والألعاب. البطارية الضخمة بسعة 10050 مللي أمبير توفر أداءً قويًا سواءً للعمل والترفيه، وتتكامل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط للشحن السريع وكفاءة استهلاك الطاقة، ما يمنح المستخدمين راحة البال أثناء الاستخدام.
يعمل HONOR MagicPad 2 بنظام التشغيل الجديد MagicOS 8.0، الذي يعتمد على التعرف على نوايا المستخدم ويمتلك قدرات ذكاء اصطناعي قوية؛ ما يمنح المستخدمين تجربة سحرية ذكية غير مسبوقة. تتيح ميزة Magic Portal التنبؤ بالاحتياجات والتعرف على النوايا مسبقًا؛ ما يسمح للمستخدمين بإنشاء جداول زمنية أو مهام أخرى بمجرد الضغط المطول والسحب. ومن تحويل الصوت إلى نص وتحسين الكتابة اليدوية إلى قدرات التعرف على الصيغ، تعزز الأدوات المكتبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنتاجية HONOR MagicPad 2؛ ما يمكّن المستخدمين من تحقيق المزيد في مساعيهم اليومية.
السعر والتوفر
يتوفر HONOR MagicPad2 للطلب المسبق باللونين الأبيض القمري والأسود في أسواق المملكة العربية السعودية عبر متجر HONOR الإلكتروني ومتجر HONOR Experience ومكتبة جرير وExtra وSTC وNoon وAmazon بسعر رائع يبلغ 2399 ريال.
عند الطلب المسبق، سيحصل المستخدمون على هدايا مجانية بقيمة 2197 ريال تتضمن قلم HONOR Magic-Pencil 3 ولوحة المفاتيح الذكية HONOR MagicPad2 وقسيمة بقيمة 200 ريال سعودي وضمان يشمل حماية الشاشة لمدة 12 شهرًا وضمان دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 24 شهرًا وخدمة الصيانة لمدة 24 شهرًا/4 مرات.
الكمبيوتر المحمول HONOR MagicBook Art 14
يمثل HONOR MagicBook Art 14 نقلة نوعية في قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث ينقل تجربة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية إلى آفاق جديدة من خلال الجمع بين الابتكار الذي يركز على الإنسان مع القدرات التقنية القوية لتقديم تجربة مستخدم غير مسبوقة.
ويمتاز هذا الكومبيوتر المحمول بتصميم مليء بالمنحنيات مثل أوراق ورق العنب وتكنولوجيا Satin Enamel Spraying، مما يجعله أعجوبة هندسية مع وزنه الخفيف للغاية، حيث يدمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى جانب حلول الأجهزة والبرامج القوية مما يضمن إنتاجية عالية وتجربة مستخدم لا مثيل لها. وبفضل نقل خصائص الوزن الخفيف والسماكة النحيلة التي تمتاز بها الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تقدم HONOR أخف وأنحف AIPC حتى الآن في الأسواق. يمتاز HONOR MagicBook Art 14 بهيكل Topology Lightweight Structure الذي يبلغ وزنه حوالي 1 كغ وسماكته 10 ملم فقط. ومع الهيكل المصمم من سبيكة مصنوعة من المغنيسيوم ولوحة مفاتيح مصنوعة من التيتانيوم، فإنه يجسد التوازن المثالي بين التصميم خفيف الوزن والمتانة العالية.
بدمج تصميم كاميرا معيارية رائد في الصناعة، يمتاز اللابتوب بتوصيلة مغناطيسية قابلة للفصل تعزز من الخصوصية والتكيف مع مختلف الاستخدامات؛ ما يوفر تجربة بصرية أوسع وأكثر تمعنًا. الـ HONOR MagicBook Art 14 يأتي بشاشة HONOR FullView Touch Display الخلابة بمقاس 14.6 إنش، والتي تتمتع بدقة 3.1K عالية النقاء، مع نسبة شاشة إلى الواجهة تبلغ 97% - الأكبر بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 14 بوصة، تضمن تجربة مشاهدة غامرة وغنية. يظهر التزام HONOR برعاية المستخدمين من خلال تزويد الشاشة بأحدث تقنيات حماية العين في الصناعة، مثل التعتيم PWM عالي التردد 4320، وتقنية التعتيم الديناميكي، ووضع الكتاب الإلكتروني؛ ما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وآمنة.
بالتعاون مع Microsoft، يقدم جهاز HONOR MagicBook Art 14 للمستخدمين ميزات Copilot المتقدمة، بما في ذلك إدارة البريد الإلكتروني الذكية، وتحليل البيانات وتصورها، والنسخ الفوري والتلخيص؛ ما يعزز من الإنتاجية والكفاءة، ولزيادة كفاءة استهلاك الطاقة؛ يحتوي الكمبيوتر المحمول على نظام OS Turbo 3.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحسين استهلاك الطاقة من خلال تحليل سلوك المستخدم وضبط استراتيجيات الأداء بدقة؛ ما يضمن تجربة لابتوب قوية وموثوقة. مدعومًا بتقنية الصوت المكاني من HONOR وقوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعيد جهاز HONOR MagicBook Art 14 تعريف الجودة الصوتية. تجمع هذه التقنية بين إعادة التكوين المكاني وتعديل جودة الصوت لإنشاء بيئة صوتية واقعية، وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ يضمن تصميم الميكروفون المحسن ثنائي الاتجاهات التقاطًا فائقًا للصوت وتقليل الضوضاء في جميع الظروف؛ ما يجعله مثاليًا للاجتماعات والمقابلات؛ ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تواصل وتعاون متقدمة.
مشغلاً بمعالج Intel®️ CoreTM️ Ultra 7 155H عالي الأداء، يتبنى الـ HONOR MagicBook Art 14 بنية أنوية متغايرة تشمل ستة أنوية للأداء، وثمانية أنوية كفاءة، ونواتين منخفضتي الطاقة يمكنها تعزيز الجهاز ليصل إلى سرعة 4.8 جيجاهرتز؛ ما يمكّن اللابتوب من التعامل مع المهام الصعبة بكفاءة رغم تقديم أداء فعال لتعدد المهام مع توفير ممتاز للطاقة. كما يستعرض الجهاز تحسنًا مضاعفًا في أداء وحدة معالجة الرسومات وزيادة بنسبة 70% في أداء الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجارب حاسوبية عالية الأداء. لزيادة مرونته؛ يأتي الجهاز مع مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB-C وUSB-A وHDMI ومنفذ سماعات 3.5 ملم/ميكروفون؛ ما يعزز من راحة المستخدم ويضمن لهم تجربة سلسة. علاوة على ذلك، وبفضل تصميم البطارية المتغاير، تحسن سلسلة HONOR MagicBook Art 14 من استخدام المساحة بنسبة 30% مع توفير سعة بطارية قوية تبلغ 60 واط ساعة؛ ما يطيل عمر البطارية للمستخدمين.
تصميم خفيف الوزن وميزات متقدمة
شركة HONOR قدمت أيضًا ساعة HONOR Watch 5 - مزيج بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الأنيق، وبوزن 35 جرامًا وسماكة 11 ملم فقط، توفر الساعة راحة مثالية للارتداء طوال اليوم. تتميز بشاشة AMOLED ملونة بحجم 1.85 بوصة ودقة 450x390 بكسل وكثافة 322 بكسل في البوصة، وتدعم التشغيل الكامل باللمس، موفرةً تجربة بصرية رائعة.
وتأتي HONOR Watch 5 مزودة ببطارية Silicon-carbon التي توفر عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا بسعة 480 مللي أمبير ساعة. بدعم تقنية Turbo X Smart Power Management، تضمن الساعة كفاءة في استخدام الطاقة، كما تتبع هذه الساعة مؤشرات صحية أساسية مثل معدل ضربات القلب ومستويات SpO2؛ ما يساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم لحظة بلحظة. مع نظام تحديد المواقع AccuTrack، تعزز HONOR Watch 5 بشكل كبير دقة الـ GPS؛ ما يوفر للمستخدمين تتبعًا دقيقًا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240905_215603_685-->
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