أهداف روشن تتراجع وتفوق للرياض والوحدة

(MENAFN
- Al Watan)
تراجعت أهداف دوري روشن السعودي للمحترفين المسجلة خلال الجولتين الأولى والثانية 11% مقارنة بالأهداف المسجلة في الجولتين المماثلتين بالموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي الأهداف المسجلة في جولتي الموسم الماضي 49 هدفا مقابل تسجيل 44 هدفا في جولتي الموسم الحالي، في وقت سجلت فيه الجولتان الماضيتان تفوق المعدل التهديفي لناديي الرياض والوحدة على أندية كبيرة تملك نجوما من الفئة A، ممثلة في النصر والاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق.
عوامل
أرجع مختصون تراجع المعدل التهديفي في الجولتين الماضيتين إلى عوامل عدة، ممثلة في بدء الدخول في أجواء المنافسات الرياضية بعد انقطاع طويل، وعدم اكتمال صفقات
الأندية الأجنبية، خاصة على مستوى خط الهجوم، واعتماد معظم الأندية على الأسلوب الدفاعي، وإهدار الفرص المحققة للتسجيل من قِبل مهاجمي الأندية الـ18، مشيرين إلى أن مستوى رتم اللاعبين بدأ في التصاعد تدريجيا بدءا من الجولة الثانية، وأن الجولات المقبلة بعد فترة التوقف الحالية ستشهد صراعا كبيرا بين اللاعبين الأجانب، خاصة التي سترتفع معها وتيرة المنافسة بين الأندية، ومن أجل الظفر بلقب الهداف في نهاية المطاف.
تفوق
تفوقت أهداف الجولة الثانية المسجلة في الموسم الحالي على أهداف الجولة الأولى بفارق 4 أهداف، حيث سجلت الجولة الثانية 24 هدفا مقابل تسجيل 20 هدفا في الجولة الأولى. ويأتي تسجيل الأهداف استمرارا لتفوق الجولة الثانية في معدل الأهداف، كما هو الحال في الموسم الماضي الذي شهد تسجيل 25 هدفا في الجولة الثانية مقابل تسجيل 24 هدفا في الجولة الأولى، وذلك بفارق هدف وحيد لمصلحة الجولة الثانية. وقد تكررت النتائج الثلاثية المسجلة 7 مرات في جولتي الموسم الماضي مقابل 5 مرات في الجولتين الأولى والثانية في الموسم الحالي.
تنافس
سجلت الجولتان الماضيتان ارتفاع المعدل التهديفي لناديي الرياض والوحدة، وتفوقهما على بقية الأندية الأخرى، حيث تصدر الرياض والهلال أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الجولتين الماضيتين بـ6 أهداف، يليهما الوحدة والنصر ثانيا بـ5 أهداف، والقادسية ثالثا بـ4 أهداف، والاتحاد رابعا بـ3 أهداف، بينما خلى سجل الأخدود من تسجيل أي هدف في الجولتين الماضيتين على عكس ما فعله في الموسم الماضي، على الرغم من أن الموسم السابق شهد الظهور الأول للسماوي في دوري الكبار.
أفضلية
يعد قطبا الشرقية، القادسية والاتفاق، أفضل الفرق من الناحية الدفاعية، إذ ظلت شباكهما خالية من الأهداف بعدما خرجا بالـ((كلين شيت)) مرتين متتاليتين. إلا أن العائد لدوري المحترفين، القادسية، تفوق على منافسه في النواحي الهجومية، إذ سجل لاعبوه 4 أهداف مقابل هدفين سجلهما الاتفاق خلال مباراتين.
- 44 هدفا سُجلت في الجولتين الأولى والثانية بالموسم الحالي
- 49 هدفا شهدتها الجولتان في الموسم الماضي
- أهداف الرياض والوحدة تفوق أهداف 5 أندية
- الجولة الثانية الأكثر أهدافا
- 4 عوامل قادت إلى انخفاض الأهداف
- 5 مرات تكررت النتائج الثلاثية
أعلى الأندية تسجيلا للأهداف
الرياض
6 أهداف
الهلال
6 أهداف
الوحدة
5 أهداف
النصر
5 أهداف
القادسية
4 أهداف
الاتحاد
3 أهداف
أقوى الأندية دفاعا
الاتفاق
القادسية
شباك نظيفة
الاتحاد
الأهلي
الشباب
الخليج
هدف واحد
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