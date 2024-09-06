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أهداف روشن تتراجع وتفوق للرياض والوحدة

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أهداف دوري روشن السعودي للمحترفين المسجلة خلال الجولتين الأولى والثانية 11% مقارنة بالأهداف المسجلة في الجولتين المماثلتين بالموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي الأهداف المسجلة في جولتي الموسم الماضي 49 هدفا مقابل تسجيل 44 هدفا في جولتي الموسم الحالي، في وقت سجلت فيه الجولتان الماضيتان تفوق المعدل التهديفي لناديي الرياض والوحدة على أندية كبيرة تملك نجوما من الفئة A، ممثلة في النصر والاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق.
عوامل
أرجع مختصون تراجع المعدل التهديفي في الجولتين الماضيتين إلى عوامل عدة، ممثلة في بدء الدخول في أجواء المنافسات الرياضية بعد انقطاع طويل، وعدم اكتمال صفقات الأندية الأجنبية، خاصة على مستوى خط الهجوم، واعتماد معظم الأندية على الأسلوب الدفاعي، وإهدار الفرص المحققة للتسجيل من قِبل مهاجمي الأندية الـ18، مشيرين إلى أن مستوى رتم اللاعبين بدأ في التصاعد تدريجيا بدءا من الجولة الثانية، وأن الجولات المقبلة بعد فترة التوقف الحالية ستشهد صراعا كبيرا بين اللاعبين الأجانب، خاصة التي سترتفع معها وتيرة المنافسة بين الأندية، ومن أجل الظفر بلقب الهداف في نهاية المطاف.
تفوق
تفوقت أهداف الجولة الثانية المسجلة في الموسم الحالي على أهداف الجولة الأولى بفارق 4 أهداف، حيث سجلت الجولة الثانية 24 هدفا مقابل تسجيل 20 هدفا في الجولة الأولى. ويأتي تسجيل الأهداف استمرارا لتفوق الجولة الثانية في معدل الأهداف، كما هو الحال في الموسم الماضي الذي شهد تسجيل 25 هدفا في الجولة الثانية مقابل تسجيل 24 هدفا في الجولة الأولى، وذلك بفارق هدف وحيد لمصلحة الجولة الثانية. وقد تكررت النتائج الثلاثية المسجلة 7 مرات في جولتي الموسم الماضي مقابل 5 مرات في الجولتين الأولى والثانية في الموسم الحالي.
تنافس
سجلت الجولتان الماضيتان ارتفاع المعدل التهديفي لناديي الرياض والوحدة، وتفوقهما على بقية الأندية الأخرى، حيث تصدر الرياض والهلال أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في الجولتين الماضيتين بـ6 أهداف، يليهما الوحدة والنصر ثانيا بـ5 أهداف، والقادسية ثالثا بـ4 أهداف، والاتحاد رابعا بـ3 أهداف، بينما خلى سجل الأخدود من تسجيل أي هدف في الجولتين الماضيتين على عكس ما فعله في الموسم الماضي، على الرغم من أن الموسم السابق شهد الظهور الأول للسماوي في دوري الكبار.
أفضلية
يعد قطبا الشرقية، القادسية والاتفاق، أفضل الفرق من الناحية الدفاعية، إذ ظلت شباكهما خالية من الأهداف بعدما خرجا بالـ((كلين شيت)) مرتين متتاليتين. إلا أن العائد لدوري المحترفين، القادسية، تفوق على منافسه في النواحي الهجومية، إذ سجل لاعبوه 4 أهداف مقابل هدفين سجلهما الاتفاق خلال مباراتين.
- 44 هدفا سُجلت في الجولتين الأولى والثانية بالموسم الحالي
- 49 هدفا شهدتها الجولتان في الموسم الماضي
- أهداف الرياض والوحدة تفوق أهداف 5 أندية
- الجولة الثانية الأكثر أهدافا
- 4 عوامل قادت إلى انخفاض الأهداف
- 5 مرات تكررت النتائج الثلاثية
أعلى الأندية تسجيلا للأهداف
الرياض
6 أهداف
الهلال
6 أهداف
الوحدة
5 أهداف
النصر
5 أهداف
القادسية
4 أهداف
الاتحاد
3 أهداف
أقوى الأندية دفاعا
الاتفاق
القادسية
شباك نظيفة
الاتحاد
الأهلي
الشباب
الخليج
هدف واحد

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