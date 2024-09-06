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هل تستطيع الروبوتات كتابة الأخبار؟

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) خلال 3 جلسات نظمها ((نادي الشارقة للصحافة))
ناقش خبراء ومتخصصون جوانب متنوعة من علاقة الآلة بالإنسان في عالم الصحافة ضمن فعاليات اليوم الأول من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي)) في دورته الـ13، التي ينظمها ((المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة)) يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))، حيث شهد أول أيام المنتدى تنظيم ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون مع ((نادي الشارقة للصحافة))، تعمقت في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات في وسائل الإعلام المختلفة.
هل تستطيع الروبوتات كتابة الأخبار؟
وشهدت ندوة بعنوان ((الصحافة الروبوتية.. عندما تكتب الآلات الأخبار)) مشاركة عدد من المتحدثين، وهم؛ فيروز مبيضين، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا، وأكرم حسين محمد القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية، وأدارتها الإعلامية عايدة الزدجالي، في نقاش مفتوح تناول أبعاد ازدياد استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في كتابة الأخبار، ودورها في تغيير شكل الصحافة التقليدية.
وشددت فيروز مبيضين على ضرورة مواكبة التكنولوجيا، فـ((إذا لم تتقدم، ستتقادم، والمعادلة متشعبة ولكنها ليست صعبة)) على حد تعبيرها، مشيرة إلى أهمية عدم الخلط بين الذكاء البشري والاصطناعي في الوقت الحاضر لا سيما في الفيديوهات، لأن هذا يتسبب في فقدان ثقة الجمهور، فيما تناول أكرم حسين محمد القصاص الفوائد والتحديات المرتبطة بالصحافة الروبوتية، ومهنيتها ومستقبل صناعة الأخبار، وتأثير الصحافة الروبوتية على وظائف الصحفيين التقليديين، وعلى مهنة الصحافة والإبداع البشري، إلى جانب مستقبل الصحافة في ظل التطورات المستمرة في عالم الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أفاد مؤنس المردي بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مادة يتم تدريسها في الجامعات، مشيرًا إلى الخطر الحقيقي والكبير للروبوتات، حيث يمكن أن تتحقق أفلام الخيال العلمي في المستقبل، وقد يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يمكنه فيها أن يفكر باستقلال عن البشر، ولهذا يجب على الصحفي أن يدرك ويفهم تاريخ بلده، ليكون قادرًا على رصد التزييف، وتحديد الأخبار المزيفة والمضللة، لأن دور الإعلام الأساسي هو تصحيح المعلومات المغلوطة وتقديم المعلومات الصحيحة.

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