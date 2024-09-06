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الصين تصدر أعلى مستوى من الاستجابة الطارئة لمواجهة إعصار ياجي

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اليوم سلطات إدارة الكوارث في مقاطعة هاينان الجزرية جنوب الصين، رفع درجة استجابتها الطارئة لمواجهة الإعصار "ياجي" إلى أعلى مستوى.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة القول: إن "ياجي"، الإعصار الـ 11 لهذا العام، قد تطور إلى إعصار خارق من المستوى 17، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 209 كيلومترات في الساعة، وهو يتحرك في اتجاه هاينان. وأضافت المديرية، أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة بعد ظهر غد الجمعة.

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