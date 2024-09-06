الصين تصدر أعلى مستوى من الاستجابة الطارئة لمواجهة إعصار ياجي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت اليوم سلطات إدارة الكوارث في مقاطعة هاينان الجزرية جنوب الصين، رفع درجة استجابتها الطارئة لمواجهة الإعصار "ياجي" إلى أعلى مستوى.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة القول: إن "ياجي"، الإعصار الـ 11 لهذا العام، قد تطور إلى إعصار خارق من المستوى 17، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 209 كيلومترات في الساعة، وهو يتحرك في اتجاه هاينان. وأضافت المديرية، أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة بعد ظهر غد الجمعة.
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