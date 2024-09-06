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القمر يقترن اليوم بكوكب الزهرة

9/6/2024 9:59:42 AM
(MENAFN- Al Watan) تشهد سماء العالم العربي مساء اليوم, ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتران هلال قمر شهر ربيع الأول بكوكب الزهرة, حيث يفصل بينها 2.8 درجة بالأفق الغربي, في مشهد مرئي بوضوح بالعين المجردة بعد غروب الشمس ومع بداية الليل.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن كوكب الزهرة سيظهر للعين المجردة كقطعة ألماس تتلألأ في السماء, حيث يضئ قرصه بنسبة 90 % بنور الشمس, ومع استمرار حركته السريعة حول الشمس في مداره الأصغر سيبدو حجمه الظاهري أكبر عند رصده بالتلسكوب في الفترة المقبلة نظراً لاقترابه من الأرض, في حين ستتناقص إضاءة قرصه تدريجياً حتى يصبح شبيهاً بالهلال عند رصده بالتلسكوب في مارس 2025.
وأشار الدكتور أبو زاهرة إلى أنه في الليالي المقبلة, سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت وهو ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر, فيما تستمر إضاءة القمر في التزايد تدريجياً ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل نتيجة لحركته المستمرة مبتعداً عن موقع غروب الشمس.
وبين أنه ستبدأ الليلة رحلة القمر الشهرية عبر السماء, وبمراقبته خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب الأخرى والنجوم البراقة وهو يتحرك باتجاه الشرق أثناء دورانه حول الأرض, عاداً هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية, نظراً لأن القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء ويغرب في وقت مبكر من الليل.

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