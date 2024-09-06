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15 طفلا يناقشون محتوى المنصات بالشارقة

9/6/2024 9:59:41 AM
(MENAFN- Al Watan) شهد اليوم الأول في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جلسة حوارية ملهمة، بالشراكة مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حملت عنوان ((محتوى الأطفال في التواصل الاجتماعي))، ناقش فيها 15 طفلاً من أعضاء مجلس ((شورى أطفال الشارقة)) تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال في عصر التكنولوجيا المتسارعة، وعبروا عن آرائهم ومخاوفهم تجاه المحتوى الذي يتعرضون له بشكل يوميّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
افتتحت الجلسة، مدية سيف الطنيجي، رئيس مجلس شورى أطفال الشارقة، والنائب الأول للرئيس الطفل، حميد سعيد الزعابي، بطرح مجموعة تساؤلات هامة ومحورية عن المحتوى الذي يستهلكه الطفل الإماراتي يوميًا، حيث أجاب الأطفال المشاركون: أن هذا المحتوى سلاح ذو حدين، فكما يمكن أن يزيد من وعي الطفل ويعرفه على عوالم جديدة لا يعرف عنها شيئًا، يمكن أن يغرس فيه الكثير من القيم المتناقضة مع قيم مجتمعنا العربي وتقاليده وعاداته.
وأجمع الأطفال على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية احتياطاتها، وتقوم بمراقبة المحتوى الذي ينشر للطفل، ويكون هناك إنتاج إعلامي ضخم يستهدف الأطفال واهتماماتهم، ويتفوق في جودته على المحتوى الأجنبي.
كيف يُصنع محتوى الطفل؟
وخلال الجلسة توقفت الطنيجي عند سؤال: كيف يمكن صناعة محتوى جذاب للأطفال؟ وكانت ردود الأطفال ملهمة، فرأى مجموعة منهم أن أكثر شيء جاذب في المحتوى هو ألوانه الزاهية والإكثار من الرسوم المتحركة، ووضع موسيقى جذابة، ورأى آخرون أن القصص سهلة الفهم وذات الحبكة الواضحة تجذب الأطفال سريعًا، بالإضافة إلى ضرورة وجود شخصيات محببة يمكن التعلق بها، وأهمية تغذية مواقع التواصل الاجتماعي بالمحتوى التعليمي المشوق.
التكنولوجيا.. ما لها وما عليها
في نهاية الجلسة ناقش الأطفال مع مديرة المجلس الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في صناعة محتوى الأطفال، وإيجابيات هذه التكنولوجيا وسلبياتها، حيث أجمع معظمهم أن الإيجابيات كالاستكشاف والتعلم من خلال ألعاب الواقع الافتراضي، وعن المخاطر كان معظم الحديث حول التعرض لمحتوى غير مناسب للطفل، ومسألة التنمر الإلكتروني وفقدان الخصوصية، والإدمان الرقمي، واقترحوا مجموعة حلول مدهشة، أهمها تقليل وقت الشاشة في اليوم، والابتعاد عنها تمامًا قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، والرقابة الأسرية، والاشتراك في الأنشطة الاجتماعية المباشرة لتقليل الاحتكاك الرقمي الزائد.

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