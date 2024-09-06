حلول عالمية لتحديات اجتماعية

(MENAFN
- Al Watan)
في خطابات ملهمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024)) استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين تجارب دولهم الملهمة ونماذجهم العالمية الناجحة، ضمن خطابات ملهمة لمرشحي جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ13 من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي))، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))، يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة.
أول دولة رقمية في العالم
وكشف سايمون روبرت كوفي، وزير
النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، أن ((مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم))، التي أعلن عنها في مؤتمر الأطراف (Cop27)، استطاعت الوصول إلى أكثر من ملياري شخص حول العالم، مع أن عدد سكان توفالو لا يتجاوز 10.500 نسمة، وتسعى الحملة إلى حماية هوية الجزر الواقعة في المحيط الهادي بين أستراليا وأمريكا، من خلال إعادة إنشاء توفالو في العالم الافتراضي، والحفاظ على تراثها وخدماتها الحكومية حتى بعد اختفاء الأرض المادية، بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات.
المستقبل الآن
وقال سايمون روبرت كوفي: جاءت الحملة ضمن مشروع ((المستقبل الآن))، الذي يهدف إلى الاعتراف بالسيادة المستقلة لجزر توفالو حتى بعد ضياع أراضيها، والحفاظ على الثقافة، والتاريخ من خلال التكنولوجيا، لضمان حماية الهوية ونقلها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى رفع الوعي العالمي والدعوة للعمل في مجال مكافحة تداعيات التغير المناخي، مع التركيز على التحديات التي تواجه جزر توفالو، فضلاً عن الترويج لمنهج يستند إلى القيمة في معالجة التحديات العالمية، ويؤكد أهمية تبني المبادئ والقيم والأخلاقيات في الاستجابة لهذه التحديات.
مراقبة الأداء الحكومي
بدوره أشار سعادة مختار أحمد، مفوض لجنة التخطيط والميزانية في حكومة نيجيريا، إلى أن تطبيق ((سيتيفيد)) الذي أطلقته ولاية كادونا في شمالي البلاد كجزء من نظام النفقات العامة، يشكل ((العيون والآذان)) التي يرى ويسمع بها الجمهور جميع ما يتعلق بمراقبة الأداء الحكومي، وأنه نجح في تعزيز استجابة الحكومة لملاحظات المواطنين، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وبشكل خاص المستشفيات والمدارس.
وقال سعادة مختار أحمد: ((نجح التطبيق بإحداث تأثير إيجابي ملموس على أرض الواقع، حيث تم إكمال بناء 500 مدرسة، و200 مستشفى، ومئات مشروعات البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني الحكومية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة ولادة الأمهات في المنازل من 78% إلى 48% خلال عامين فقط، كما نجح بتحديد أسوأ 20 مقاولا، وتم وضعهم على القائمة السوداء))، مشيرًا إلى أن منصة ((عيون وآذان)) تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتتبع مشاعر المواطنين.
قطرة ماء
من جانيه، استعرض عمر سلامة، مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي، حملة ((من أجل قطرة مياه)) التوعوية في الأردن، قائلاً: ((تهدف هذه الحملة التي أطلقتها وزارة المياه والري، الهيئة العامة للمياه في الأردن، في مارس 2024، إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المنازل، وتعزيز الترشيد وتعديل سلوكيات الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المائي ابتداء من المنزل، وانطلاقًا إلى المجتمع المحلي، الذي يشمل أكثر الفئات استخدامًا للمياه المنزلية بمن فيهم السيدات الأردنيات واللاجئات وذووا الاحتياجات الخاصة، أكثر الفئات استخدامًا للمياه المنزلية، إلى جانب العمل على تعزيز ثقافة تبني استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للمياه)).
وضمت خطابات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي كلاً من ((المسرعات الخضراء)) لشركة بيبسكو، و((الاستدامة في صميم إستراتيجية الفطيم)) لمجموعة الفطيم، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.
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