Friday, 06 September 2024 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلول عالمية لتحديات اجتماعية

9/6/2024 9:59:41 AM
(MENAFN- Al Watan) في خطابات ملهمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024)) استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين تجارب دولهم الملهمة ونماذجهم العالمية الناجحة، ضمن خطابات ملهمة لمرشحي جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ13 من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي))، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر))، يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة.
أول دولة رقمية في العالم
وكشف سايمون روبرت كوفي، وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، أن ((مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم))، التي أعلن عنها في مؤتمر الأطراف (Cop27)، استطاعت الوصول إلى أكثر من ملياري شخص حول العالم، مع أن عدد سكان توفالو لا يتجاوز 10.500 نسمة، وتسعى الحملة إلى حماية هوية الجزر الواقعة في المحيط الهادي بين أستراليا وأمريكا، من خلال إعادة إنشاء توفالو في العالم الافتراضي، والحفاظ على تراثها وخدماتها الحكومية حتى بعد اختفاء الأرض المادية، بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات.
المستقبل الآن
وقال سايمون روبرت كوفي: جاءت الحملة ضمن مشروع ((المستقبل الآن))، الذي يهدف إلى الاعتراف بالسيادة المستقلة لجزر توفالو حتى بعد ضياع أراضيها، والحفاظ على الثقافة، والتاريخ من خلال التكنولوجيا، لضمان حماية الهوية ونقلها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى رفع الوعي العالمي والدعوة للعمل في مجال مكافحة تداعيات التغير المناخي، مع التركيز على التحديات التي تواجه جزر توفالو، فضلاً عن الترويج لمنهج يستند إلى القيمة في معالجة التحديات العالمية، ويؤكد أهمية تبني المبادئ والقيم والأخلاقيات في الاستجابة لهذه التحديات.
مراقبة الأداء الحكومي
بدوره أشار سعادة مختار أحمد، مفوض لجنة التخطيط والميزانية في حكومة نيجيريا، إلى أن تطبيق ((سيتيفيد)) الذي أطلقته ولاية كادونا في شمالي البلاد كجزء من نظام النفقات العامة، يشكل ((العيون والآذان)) التي يرى ويسمع بها الجمهور جميع ما يتعلق بمراقبة الأداء الحكومي، وأنه نجح في تعزيز استجابة الحكومة لملاحظات المواطنين، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وبشكل خاص المستشفيات والمدارس.
وقال سعادة مختار أحمد: ((نجح التطبيق بإحداث تأثير إيجابي ملموس على أرض الواقع، حيث تم إكمال بناء 500 مدرسة، و200 مستشفى، ومئات مشروعات البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني الحكومية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة ولادة الأمهات في المنازل من 78% إلى 48% خلال عامين فقط، كما نجح بتحديد أسوأ 20 مقاولا، وتم وضعهم على القائمة السوداء))، مشيرًا إلى أن منصة ((عيون وآذان)) تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتتبع مشاعر المواطنين.
قطرة ماء
من جانيه، استعرض عمر سلامة، مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي، حملة ((من أجل قطرة مياه)) التوعوية في الأردن، قائلاً: ((تهدف هذه الحملة التي أطلقتها وزارة المياه والري، الهيئة العامة للمياه في الأردن، في مارس 2024، إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في المنازل، وتعزيز الترشيد وتعديل سلوكيات الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المائي ابتداء من المنزل، وانطلاقًا إلى المجتمع المحلي، الذي يشمل أكثر الفئات استخدامًا للمياه المنزلية بمن فيهم السيدات الأردنيات واللاجئات وذووا الاحتياجات الخاصة، أكثر الفئات استخدامًا للمياه المنزلية، إلى جانب العمل على تعزيز ثقافة تبني استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للمياه)).
وضمت خطابات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي كلاً من ((المسرعات الخضراء)) لشركة بيبسكو، و((الاستدامة في صميم إستراتيجية الفطيم)) لمجموعة الفطيم، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

MENAFN06092024000089011017ID1108644891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث