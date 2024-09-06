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الفاو في بيئة عسير لتطوير وتحسين مشاتل الفاكهة وإكثارها

9/6/2024 9:59:40 AM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، فريق منظمة الفاو المختص بالأشجار المثمرة، الذي يزور المنطقة حالياً بهدف من إعداد المسوحات الميدانية لبدء برنامج تطوير وتحسين مشاتل الفاكهة الذي سينطلق من منطقة عسير، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والقيام بزيارات استشارية تشخيصية وفنية وتنظيم حصص إرشادية للمزارعين وتوزيع اسمدة على عدة مزارع إرشادية.
وقام فريق من برنامج ريف السعودية بزيارة 9 مشاتل معتمدة في منطقة عسير، حيث تم تقييم الوضع الراهن لهذه المشاتل من حيث المساحة المزروعة، الأنواع والأصناف التي يتم إكثارها، وطرق الإكثار، بالإضافة إلى عدد الشتلات المنتجة والحالة الصحية لها، وممارسات التسميد والتعقيم والري.
وخلال الزيارة، قدم الفريق العديد من النصائح والإرشادات الفنية لأصحاب المشاتل بهدف تطوير ممارساتهم الزراعية.
وكما نظم الفريق 3 حصص إرشادية في المزارع الإرشادية حول كيفية تسميد أشجار الفاكهة خلال كامل الموسم الزراعي.
وفي ختام الزيارة، تم توزيع كمية من السماد الكيميائي على المزارعين أصحاب المزارع الإرشادية لتجربتها في مزارعهم، مما يعكس التزام برنامج ريف السعودية بدعم وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وتحظى عسير باهتمام ومتابعة في هذا الجانب لعدة أسباب جوهرية من أبرزها أن المنطقة تعتبر من أهم مناطق المملكة زراعياً، إضافة للتضاريس الجغرافية المتعددة ومناخاتها المختلفة.

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