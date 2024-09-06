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وزير الخارجية يستقبل نظيرته الألمانية

9/6/2024 9:59:40 AM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال،الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير إدارة غرب أوروبا خالد السبيعي، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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