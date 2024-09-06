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الاجتماع السادس للجنة السعودية الهندية في الرياض يفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري بين البلدين

9/6/2024 9:59:40 AM
(MENAFN- Al Watan) عقدت اللجنة السعودية الهندية للتعاون الدفاعي اجتماعها السادس في العاصمة الرياض، حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.
وتناول الاجتماع عددًا من المجالات الرئيسية التي تشمل التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة إلى التمارين العسكرية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية وتبادل المهارات. كما تم التركيز على التعاون الصناعي الدفاعي بين المملكة والهند، في إطار السعي إلى تطوير القدرات المحلية في هذا القطاع الحيوي.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية لدى القوات المسلحة في البلدين.
رأس الجانب السعودي خلال الاجتماع، وكيل وزارة الدفاع‬ للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان الحربي، فيما رأس الجانب الهندي الوكيل المشارك في وزارة الدفاع أميتاب براساد، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

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