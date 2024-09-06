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محتوى الطفل بين التنافسية والقيم الثقافية

9/6/2024 9:59:40 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد عدد من خبراء الإعلام وعلم النفس أن صناعة محتوى الطفل مهنة نبيلة لا تقل أهمية عن مهنة المعلمين والتربويين؛ لأنها قادرة على غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، كما أنها تسهم في حمايتهم من الظواهر السلبية المختلفة كالتنمر، والضغط، والتوتر، والإساءة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان ((مستقبل محتوى الطفل.. بين التنافسية والقيم الثقافية))، استضافت الدكتورة فهدة باوزير، أخصائي نفسي أول إكلينيكي، وشادي شرايحة، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة ((ديجيتيلز))، وأدارها الإعلامي السعودي، خليل الفهد، خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ13 من ((المنتدى الدولي للاتصال الحكومي)) الذي نظمه ((المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة)) ((مركز إكسبو الشارقة)) تحت شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر)).
قيم أخلاقية وملكات إبداعية
وأشارت الدكتورة، فهدة باوزير، إلى قدرة أفلام الكرتون والرسوم المتحركة على زرع القيم الإيجابية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتحفيزهم على الاستكشاف المعرفي والتفكير الطموح، والسعي إلى تحقيق الأهداف، وتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية، مؤكدة أهمية تحديد نوعية البرامج بطريقة تراعي المحتوى الجامع بين التعليم والترفيه من أجل فتح بوابة إلى عالم الخيال والإبداع، وضمان تسريع وتسهيل مهمة الأهل في تعليم أطفالهم كيفية اتخاذ قرارات واعية.
واستعرضت الدكتورة، فهدة باوزير، مجموعة من القيم والمهارات الإيجابية التي يمكن للأطفال تعلمها من خلال أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة، ومنها التمارين الرياضية والأكل الصحي، وتقنيات التنفس بطريقة سهلة ومبسطة، وأساسيات الإسعافات الأولية، والهدوء، وتنظيم الوقت، والروح الرياضية والصداقة، إلى جانب تنمية ملكة الخيال والإبداع والكتابة، وتطوير مهارات معينة يحتاجها الطفل لإثراء فكره، وسلوكياته، محذرة من الصدمات النفسية ومشاعر الخوف التي قد يتعرض لها الطفل جراء مشاهدة محتوى غير مناسب لفئته العمرية.
تنافس ومسؤولية كبيرة
بدوره، استعرض شادي شرايحة الأثر الكبير لأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة على الطفل، مؤكدًا أن كل صانع محتوى متخصص بمضمون الطفل عليه أن يدرك مسؤوليته، لا سيما في ظل منافسة الكم الهائل من المحتوى العالمي الذي يتدفق إلى شاشاتنا ومنصاتنا، لا سيما وأن صناعة الأنيميشن هي صناعة ناشئة في الوطن العربي، وأشار إلى دراسة تبين أنه في عام 2019 وصل عدد الساعات التي يقضيها الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 4.5 ساعات مقابل 5.5 ساعات ونصف يوميًا في عام 2023.
وأكد شادي شرايحة أن صناع محتوى الطفل العربي الذي يفكرون في الربحية السريعة مخطئون، في ظل تحديات إنتاج محتوى قيّم يسرد قصصنا ويستعرض قيمنا، وهذا ما يبرز أهمية الفكر الإستراتيجي والتعاون بين المحطات وصناع محتوى الطفل لنكون قادرين على تقديم محتوى قيّم للأطفال بعيدًا عن الأرباح السريعة، لأن الأرباح ستأتي عاجلاً أم آجلاً إذا كان المحتوى مفيدًا.
تحديات وحلول
وحول التحديات التي تواجه صناع محتوى الطفل، صرح شرايحة بأن أبرزها تشمل تحقيق التوازن بين المحتوى الجاذب والرسالة التي نريد إيصالها، ضمن الفترة الزمنية التي يستطيع الطفل التركيز فيها، والنجاح في شد انتباهه، إلى جانب صناعة محتوى علمي دقيق ومتطور تكنولوجيًا يواكب التقدم التقني والتكنولوجي الهائل، حيث تتوجه صناعة المحتوى العالمية المخصصة للطفل إلى استخدام الواقع المعزز، ويتم فيها مسح الكود عن القصة فتظهر الشخصية وتبدأ برواية الحكاية.
وتطرق شرايحة إلى أهمية طرح المواضيع التي تلبي اهتمامات الطفل وتحل مشاكله وتساعده في التغلب على التحديات التي تواجهه، وتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات، معربًا عن أمله في تأسيس منصة قادرة تُقيم المحتوى من خلال مجموعة من الخبراء في الإعلام والتربية والتعليم وعلم النفس.

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