شكر بوتين لولي العهد يعكس جهود المملكة في معالجة القضايا الإنسانية

MENAFN - Al Watan) يعكس شكر الرئيس الروسي فلاديمير لجهود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إطلاق سراح الصحفي الأمريكي والأسرى الروس تقديره لجهود المملكة في معالجة القضايا الإنسانية، في سياق جهودها السابقة التي نجحت في الإفراج عن عدد من الأسرى لدى روسيا، من جنسيات مختلفة.وقال بوتين، اليوم الخميس، إنه ممتن للأمير محمد بن سلمان، لمساعدته في ترتيب أكبر عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة.ويقدر الرئيس الروسي مساندة المملكة للجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا، وما قامت به قيادتها من اتصالات ومساع بهدف الإسهام في خفض حدة تصعيد الأزمة و تغليب الدبلوماسية و الحوار لإنهائها والاستعداد لبذل جهود الوساطة للتوصل لحلها سياسياً.وأسهم الثقل السياسي والمكانة الدولية الرفيعة والعلاقات المتوازنة التي يحظى بها قادة المملكة، في نجاح الوساطة والإفراج عن الصحفي الأمريكي والأسرى الروس.وتولي قيادة المملكة اهتماماً بالغاً ببذل الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من التداعيات الإنسانية والأمنية للأزمة الأوكرانية، ومن هذا المنطلق نجحت الوساطة التي قادها سموه -أيده الله - في إطلاق سراح 10 أسرى من مواطني عدد من الدول لدى روسيا.وقامت المملكة منذ تأسيسها بجهود كبيرة لحل الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية سلميا والتدخل الإنساني لإطلاق سراح المحتجزين والرهائن وأسرى الحروب، وإغاثة المتضررين العالقين في مناطق الصراع أو النازحين منها، ومن ذلك مساعداتها الإنسانية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.وعاد الصحافي الأميركي، إيفان غيرشكوفيتش، والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان، إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس، بعد ساعات من إطلاق سراحهما في روسيا، في إطار أكبر عملية لتبادل السجناء بين البلدين منذ الحرب الباردة، وفق ما نقلته وكالة ((رويترز)) للأنباء.

وشملت صفقة التبادل، التي جرى العمل عليها في سرية تامة لأكثر من عام، إطلاق سراح 24 سجيناً، منهم 16 أعيدوا إلى الغرب من روسيا، و8 أعيدوا إلى روسيا من الغرب.

وقال بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي: ((اضطلع ولي العهد السعودي بدور فعّال في المراحل الأولى من هذا العمل، ونحن ممتنون له للغاية، إذ أدى ذلك إلى عودة مواطنينا إلى بلدهم)).

ونشأت علاقة شخصية وثيقة بين بوتين والأمير محمد بن سلمان منذ عام 2015، عندما زار ولي العهد السعودي روسيا لأول مرة.

وساعدت العلاقة أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم على إبرام عدد من الاتفاقيات ضمن تحالف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240905_214139_138-->