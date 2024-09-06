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ممارسات اتصال مستقبلية على يد مسؤولين وخبراء بالشارقة

9/6/2024 9:59:39 AM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار ((حكومات مرنة... اتصال مبتكر)).
ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، ويقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
160 فعالية
تقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.
قائمة المتحدثين
تضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم: الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، سايمون روبرت كوفي، أحد أبرز الأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، والدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات، والدكتور أحمد العوضي، نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
محاور رئيسية
تتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي: ((أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية))، ((الاتصال وسياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي))، ((دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم))، ((مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي))، ومحور ((التواصل المباشر والتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد)).
ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

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