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86.658 مكالمة ورسالة احتيالية تُحجب يوميا

9/6/2024 9:59:39 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي تحجب من قبل هيئة الاتصالات والفضاء 31.630.298 مكالمة ورسالة احتيالية وبمتوسط يومي يصل إلى 86.658 رسالة ومكالمة احتيال تحجب ويتصدى لها، حيث بلغ عدد المكالمات الانتحالية التي تصدى لها المشغلون 25.123.149 مكالمة، في حين بلغ عدد الرسائل التي حجبت 6.507.149 فيما بلغ عدد الأرقام التي عُلقت 13.531 رقما، وعدد البلاغات التي استقبلت 819.274 بلاغا، بحسب بيانات حديثة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2023.
مواجهة الاحتيال
وأوصلت الهيئة الإشراف على آليات وإجراءات عمليات الاحتيال والانتحال عبر الرسائل والمكالمات الاحتيالية من خلال استقبال البلاغات عليها على الرقم الموحد 330330 كما طبق الحل الفني لتحليل سلوك المكالمات الدولية، من قبل الشركات إضافة إلى إطلاق تنظيمات الحد من الرسائل والمكالمات الاقتحامين لرفع كفاءة تقديم خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدم النهائي والمستفيد بما يسهم في الحد من الرسائل والمكالمات الاحتيالية والانتحالية والاقتحامية، كما شاركت الهيئة في ورشة عمل معالجة قضايا الاحتيال المالي، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين وتوحيد الجهود في التصدي للمكالمات والرسائل النصية الاحتيالية.
الجولات التفتيشية
بلغ عدد الجوالات التفتيشية التي قامت بها الهيئة 15.281 جولة وبمتوسط يومي يصل إلى 41 جولة وبنسبة زيادة مقارنة بالعام الماضي 88%، وبلغ عدد الجوالات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات 3022، والتفتيش على مواقع استخدام الأجهزة المخالفة 1472، وفي ما يتعلق في الجوالات التفتيشية على الأسواق ومحلات الاتصالات 10.787، وتهدف الهيئة من هذه الجوالات التحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها التنظيمية، وضبط التصرف المخالفة لأنظمة الهيئة من المرخصين وغيرهم، والمساهمة في حماية المستخدمين، وتعزيز موقف الهيئة الرقابي على المرخصين.
أهداف التفتيش
قامت الهيئة بتنفيذ جولات تفتيشية ومتابعة الالتزام بهدف التحقق من تطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها وضبط أي ممارسات مخالفة لها، وذلك في عديد من النطاقات ضمن اختصاص الهيئة الرقابي، وشملت الجولات التفتيشية مقدمي الخدمة المرخصين والمسجلين لدى الهيئة، وكذلك أسواق ومحلات الاتصالات، إضافة إلى رصد مواقع أجهزة الاتصالات المخالفة وسحبها من الاستخدام لمنع ما تحدثه من أضرار على شبكات الاتصالات العامة، كما شملت أعمال التفتيش منصات البيع الإلكترونية لرصد الإعلانات المخالفة لنظام الاتصالات كما أطلق نظام رقابي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للرصد الاستباقي للمخالفات حيث إن 25% من عمليات رصد المخالفات تتم من خلال النظام الجديد، وذلك لزيادة الفعالية وخفض التكاليف التشغيلية.
العمليات السيبرانية
كمات قامت الهيئة برصد وحجب 1090 موقع إنترنت مستخدما في حملات تصيدية أو احتيالية، و492 ثغرة تم اكتشافها ومتابعة معالجتها مع شركات القطاع والتحقق من إغلاقها، و270 تقريراً دورياً للتهديدات السيبرانية، و7 حوداث سيبرانية والإشراف على معالجة تلك الحوداث لدى شركات القطاع تتضمن معالجة اختراقات في منصات تابعة لنطاقات سعودية، و210 تحذيرات قطاعية استباقية تشمل الثغرات الحرجة وعالية الخطورة وتحذيرات استباقية.
Asf:
عدد الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي حجبت من قبل هيئة الاتصالات والفضاء خلال 2023= 31.630.298
المتوسط اليومي= 86.658
المكالمات= 25.123.149
الرسائل= 6.507.149
الأرقام التي علقت= 13.531
البلاغات التي استقبلت= 819.274
عدد الجوالات التفتيشية = 15.281
عدد الجوالات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات= 3022 التفتيش على مواقع استخدام الأجهزة المخالفة= 1472
الجوالات التفتيشية على الأسواق ومحلات الاتصالات= 10.787
رصد وحجب مواقع الإنترنت= 1090
عدد الثغرات الأمنية التي اكتشفت وعولجت= 492
الحوادث السيبرانية= 7
تحذير قطاعي استباقي= 210

MENAFN06092024000089011017ID1108644876

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