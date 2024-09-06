86.658 مكالمة ورسالة احتيالية تُحجب يوميا

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي تحجب من قبل هيئة الاتصالات والفضاء 31.630.298 مكالمة ورسالة احتيالية وبمتوسط يومي يصل إلى 86.658 رسالة ومكالمة احتيال تحجب ويتصدى لها، حيث بلغ عدد المكالمات الانتحالية التي تصدى لها المشغلون 25.123.149 مكالمة، في حين بلغ عدد الرسائل التي حجبت 6.507.149 فيما بلغ عدد الأرقام التي عُلقت 13.531 رقما، وعدد البلاغات التي استقبلت 819.274 بلاغا، بحسب بيانات حديثة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لعام 2023. مواجهة الاحتيال
وأوصلت الهيئة الإشراف على آليات وإجراءات عمليات الاحتيال والانتحال عبر الرسائل والمكالمات الاحتيالية من خلال استقبال البلاغات عليها على الرقم الموحد 330330 كما طبق الحل الفني لتحليل سلوك المكالمات الدولية، من قبل الشركات إضافة إلى إطلاق تنظيمات الحد من الرسائل والمكالمات الاقتحامين لرفع كفاءة تقديم خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدم النهائي والمستفيد بما يسهم في الحد من الرسائل والمكالمات الاحتيالية والانتحالية والاقتحامية، كما شاركت الهيئة في ورشة عمل معالجة قضايا الاحتيال المالي، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين وتوحيد الجهود في التصدي للمكالمات والرسائل النصية الاحتيالية.
الجولات التفتيشية
بلغ عدد الجوالات التفتيشية التي قامت بها الهيئة 15.281 جولة وبمتوسط يومي يصل إلى 41 جولة وبنسبة زيادة مقارنة بالعام الماضي 88%، وبلغ عدد الجوالات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات 3022، والتفتيش على مواقع استخدام الأجهزة المخالفة 1472، وفي ما يتعلق في الجوالات التفتيشية على الأسواق ومحلات الاتصالات 10.787، وتهدف الهيئة من هذه الجوالات التحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها التنظيمية، وضبط التصرف المخالفة لأنظمة الهيئة من المرخصين وغيرهم، والمساهمة في حماية المستخدمين، وتعزيز موقف الهيئة الرقابي على المرخصين. أهداف التفتيش
قامت الهيئة بتنفيذ جولات تفتيشية ومتابعة الالتزام بهدف التحقق من تطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها وضبط أي ممارسات مخالفة لها، وذلك في عديد من النطاقات ضمن اختصاص الهيئة الرقابي، وشملت الجولات التفتيشية مقدمي الخدمة المرخصين والمسجلين لدى الهيئة، وكذلك أسواق ومحلات الاتصالات، إضافة إلى رصد مواقع أجهزة الاتصالات المخالفة وسحبها من الاستخدام لمنع ما تحدثه من أضرار على شبكات الاتصالات العامة، كما شملت أعمال التفتيش منصات البيع الإلكترونية لرصد الإعلانات المخالفة لنظام الاتصالات كما أطلق نظام رقابي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للرصد الاستباقي للمخالفات حيث إن 25% من عمليات رصد المخالفات تتم من خلال النظام الجديد، وذلك لزيادة الفعالية وخفض التكاليف التشغيلية. العمليات السيبرانية
كمات قامت الهيئة برصد وحجب 1090 موقع إنترنت مستخدما في حملات تصيدية أو احتيالية، و492 ثغرة تم اكتشافها ومتابعة معالجتها مع شركات القطاع والتحقق من إغلاقها، و270 تقريراً دورياً للتهديدات السيبرانية، و7 حوداث سيبرانية والإشراف على معالجة تلك الحوداث لدى شركات القطاع تتضمن معالجة اختراقات في منصات تابعة لنطاقات سعودية، و210 تحذيرات قطاعية استباقية تشمل الثغرات الحرجة وعالية الخطورة وتحذيرات استباقية.
Asf:
عدد الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي حجبت من قبل هيئة الاتصالات والفضاء خلال 2023= 31.630.298
المتوسط اليومي= 86.658
المكالمات= 25.123.149
الرسائل= 6.507.149
الأرقام التي علقت= 13.531
البلاغات التي استقبلت= 819.274
عدد الجوالات التفتيشية = 15.281
عدد الجوالات التفتيشية على مقدمي خدمات الاتصالات= 3022 التفتيش على مواقع استخدام الأجهزة المخالفة= 1472
الجوالات التفتيشية على الأسواق ومحلات الاتصالات= 10.787
رصد وحجب مواقع الإنترنت= 1090
عدد الثغرات الأمنية التي اكتشفت وعولجت= 492
الحوادث السيبرانية= 7
تحذير قطاعي استباقي= 210
MENAFN06092024000089011017ID1108644876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.