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3.7 مليارات ريال حجم الإنفاق على المجوهرات بجازان في الربع الثاني من 2024م

9/6/2024 9:59:39 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق نشاط المجوهرات بمنطقة جازان في الربع الثاني من العام الحالي نسبة 12.7% مقارنة بالربع السابق؛ وذلك بفعل ارتفاع الطلب على منتجات الذهب والمجوهرات مواكباً إجازات عيد الفطر المبارك وما يصاحبها من موسم الزواج بمعظم مناطق المملكة، حيث ارتفع الإنفاق خلال الفترة من 3.3 إلى 3.7 مليارات ريال. وكشف تقرير مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، الذي أصدرته إدارة الاستشارات والبحوث الاقتصادية والمعلومات بغرفة جازان، أن نشاط المجوهرات كان النشاط الأعلى نمواً بالمنطقة خلال الفترة بين شهري " أبريل- يونيو 2024 ".
ووفقاً للتقرير، فإن قطاع المطاعم والمقاهي استحوذ على المرتبة الثانية من حيث النمو، إذ حقق نمواً نسبته 3.9% مقارنة بالربع السابق، بفعل ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات المطاعم والمقاهي مواكباً ذلك موسم الربيع وبدايات الصيف والإجازات الموسمية، مدعوماً بقيم الإنفاق خلال الفترة من 23 إلى 23.9 مليار ريال. وحلّت محطات الوقود في المرتبة الثالثة من حيث النمو، وحققت نمواً نسبته 2.4% مقارنة بالربع السابق، لارتفاع الطلب الكلي على منتجات الوقود، مدعومة بقيم عمليات الإنفاق خلال الفترة من 10.7 إلى 10.9 مليارات ريال.
وألمح التقرير، إلى أن الربع الثاني من عام 2024م شهد تراجعاً طفيفاً بإجمالي الإنفاق الاستهلاكي الكُلي بالمملكة، مقارنة بالربع السابق، إذ تم تنفيذ 2.5 مليار عملية بيعية بقيمة 162.5 مليار ريال، محققاً تراجعاً نسبته سالب 3.3 مليارات ريال، بمعدل سالب 2%، حيث يعود ذلك لتراجع قيم الإنفاق الاستهلاكي المنجزة بمجموعة من السلع والخدمات المتداولة بالمملكة، مدعومة بقيم عمليات نقاط البيع مقارنة بالربع السابق، إذ حقق كل من المنافع العامة - 24%، الأطعمة والمشروبات - 8%، الأجهزة الإلكترونية -6%، الترفيه والثقافة -5%، حيث تتزامن فترة الربع الثاني من العام على فترة الامتحانات الدراسية وما يصاحبها من انخفاض الإنفاق على الخدمات والترفيه بصفة عامة. ومع ذلك حقق الربع الثاني من عام 2024 نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي بارتفاع قيمته 13.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني 2023.

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