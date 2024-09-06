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التخصصات الصحية تدرس إتاحة التسجيل على فئة فني تمريض

9/6/2024 9:59:38 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أن "الهيئة" تدرس إتاحة الفرصة لحملة بكالوريوس التمريض للتقدم للتسجيل على فئة فني تمريض عند تحقيق الكفايات المهنية للتصنيف.
وأوضح الأمين العام، خلال المؤتمر الدولي السنوي الثاني للجمعية السعودية للتمريض، أمس، في مدينة الرياض، أن "الهيئة" تسعى من خلال هذه الدراسة إلى دعم الممارسين الصحيين في مهنة التمريض، مشيراً إلى إمكانية الممارس إعادة التقدم للتصنيف على أخصائي تمريض عند اجتياز اختبار رخصة المزاولة المهنية.
ونوّه أن "الهيئة" تعمل بالتكامل مع شركائها في المنظومة الصحية لتسهيل تجربة الممارسين الصحيين، ورفع نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، لافتًا النظر إلى أهمية التكامل في إيجاد الحلول لتلبية الاحتياج الوظيفي بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ولا سيما في مجال حيوي كالتمريض.

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