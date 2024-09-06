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جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصد اعتمادًا دوليًا في مجال الإنعاش القلبي الرئوي

9/6/2024 9:59:38 AM
(MENAFN- Al Watan) حصل مركز المهارات السريرية والمحاكاة بكلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على تجديد الاعتماد التدريبي من جمعية القلب الأمريكية كمركز دولي معتمد؛ لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي ودورات إنعاش القلب المتقدمة لمدة ثلاث سنوات.
ويعد هذا الإنجاز شهادة على الجودة العالية التي يقدمها المركز في مجال التدريب الطبي، حيث يخضع المركز إلى معايير تقييم دقيقة من قبل جمعية القلب الأمريكية؛ لضمان جودة التدريب وتقديم أحدث التقنيات والأساليب في مجال الإنعاش القلبي الرئوي.
ويأتي هذا الاعتماد الدولي ليعزز من مكانة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز كمركز رائد في تقديم التدريب الطبي المتميز، ويسهم في رفع مستوى الكفاءة الطبية لدى الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالمملكة. يذكر أن مركز المهارات السريرية والمحاكاة بكلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة التي تساعد على تقديم تدريب عملي متميز.

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